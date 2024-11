„Přežili byste 72 hodin? Německo a severské země připravují občany na možnou válku

29. 11. 2024

Foto: Švédské brožura o přípravě na válečný útok



Aplikace a brožury nabízejí rady, jak si postavit bunkr, vytvořit zásoby potravin a žít bez elektřiny v případě, že dojde k nejhoršímu



Německo vyvíjí aplikaci, která má lidem pomoci najít nejbližší bunkr v případě útoku. Švédsko distribuuje 32stránkovou brožuru s názvem Pokud přijde krize nebo válka. Půl milionu Finů si již stáhlo příručku o připravenosti na mimořádné události.



Jestliže se vyhlídka na širší konflikt v Evropě zdá mnohým vzdálená, některé země ji přinejmenším berou vážně - a v termínu, který používá německý ministr obrany Boris Pistorius, podnikají kroky, aby obyvatelstvo bylo kriegsfähig: připraveno na válku.



Ruská invaze na Ukrajinu v plném rozsahu dramaticky zvýšila bezpečnostní napětí v celém pobaltském regionu a přiměla Finsko a Švédsko opustit desetiletí trvající neangažovanost a připojit se k NATO. Vojenské schopnosti však nejsou vše: připraveni musí být i občané.



„Žijeme v nejisté době. V našem koutě světa se v současné době vedou ozbrojené konflikty. Terorismus, kybernetické útoky a dezinformační kampaně jsou využívány k podkopávání a ovlivňování našeho státu,“ píše se v úvodu švédské brožury.



Je k dispozici také v angličtině a dodává, že kolektivní odolnost je nezbytná a v případě napadení Švédska „každý musí udělat svůj díl práce na obraně nezávislosti Švédska - a naší demokracie ... jste součástí celkové připravenosti Švédska na mimořádné události“.



Švédové jsou s podobnými informačními brožurami pro veřejnost obeznámeni již dlouho: první byla vydána za druhé světové války. Nejnovější poskytuje informace mimo jiné o varovných systémech, protileteckých krytech, digitálním zabezpečení a o tom, jak používat toaletu, když není voda.



Doporučuje také mít doma dostatečné zásoby vody (a kontrolovat, zda je stále pitná), mít dostatek přikrývek, teplé oblečení a alternativní vytápění, pořídit si rádio na baterie a uchovávat dostatek rychle připravitelných potravin bohatých na energii.



Reakce švédských obyvatel byly smíšené. Johnny Chamoun, 36letý kadeřník v Solně u Stockholmu, řekl, že je „dobré být připraven“. Podle něj je však brožura sice dobrý nápad, ale příliš se o ní nemluví.



„V salonu jsem neslyšel moc lidí o tom mluvit. Jen jeden řekl, že ji dostal,“ řekl. „Nestresují se, ani nic podobného.“ Muna Ayanová, zdravotnická pracovnice ze Stockholmu, však byla znepokojena tím, jak je mnoho Švédů nezúčastněných.



Protože na vlastní kůži zažila konflikt v Somálsku, Ayanová řekla, že je vyděšená. „Bojím se, protože vím, co válka znamená - válku jsem přežila,“ řekla a dodala, že si udělala zásoby vody, baterií, svíček a vazelíny.



Snažila se také přijít na to, jak to říct svým pěti dětem, aniž by je vyděsila. Pro lidi ze Somálska, Sýrie nebo Iráku jsou řeči o konfliktu ve Švédsku traumatizující, řekla.



„My, kteří jsme byli ve válce, se necítíme dobře. Máme velké obavy, protože pokud dojde k válce, víme, co se stane. Ve válce jsme přišli o příbuzné, některé děti zmizí.“



A Fatuma Mohamedová, zdravotnická komunikátorka ve Stockholmu, uvedla, že mnoho rodin v chudších oblastech nemá potraviny pro běžný život, natož pro vytváření zásob, zatímco jiné se snaží zjistit, kde se nacházejí jejich místní kryty.



Řekla, že by uvítala, kdyby se lidem poskytovalo více informací osobně, a ne jen v brožurách.



Norské ředitelství pro civilní ochranu DSB distribuovalo podobnou brožuru do 2,6 milionu domácností v zemi. „Žijeme ve stále neklidnějším světě,“ píše se v ní, který ovlivňují klimatické změny, digitální hrozby a ‚v nejhorším případě válečné činy‘.



Norská brožura například radí, aby lidé měli v zásobě alespoň týdenní zásobu potravin, které nepodléhají zkáze, včetně „chipsů, luštěninových a fazolových konzerv, sendvičových pomazánek v plechovkách, energetických tyčinek, sušeného ovoce, čokolády, medu, sušenek a oříšků“.



Norsko také doporučuje obyvatelům, aby se zásobili základními léky - včetně jodových tablet pro případ jaderné havárie - a stejně jako Švédsko doporučuje, aby lidé měli několik bankovních karet a doma připravenou zásobu hotovosti.



Ve Finsku je k dispozici vyčerpávající internetový průvodce nazvaný Příprava na mimořádné události a krize, který obyvatelům nabízí informace a rady pro všechny případy, od výpadku vody přes požáry, kolaps internetu až po „dlouhodobější krize ... jako je vojenský konflikt“.



Praktičtěji řečeno, na samostatné webové stránce 72tuntia.fi se Finsko, které sdílí 1 340 km dlouhou hranici s Ruskem, svých občanů přímo ptá: „Přežili byste 72 hodin?“ v různých krizových situacích a vyzývá je, aby vyzkoušeli své schopnosti i zásoby.



Na stránkách najdete tipy na posílení psychické odolnosti, „abyste zvýšili svou schopnost zvládat obtížné situace“, zlepšení osobní kybernetické bezpečnosti a ukrytí v interiéru („Utěsněte dveře a okna. Zapněte rádio. V klidu vyčkejte na pokyny.“).



Suvi Aksela z ženské národní asociace pro připravenost na mimořádné události (Nasta), která je členkou expertního výboru 72 hodin, uvedla, že se zvažovalo zvýšení finského doporučení pro skladování potravin na zásoby na celý týden, jak to udělalo Švédsko a Norsko.



Nakonec se však výbor rozhodl, že to neudělá, protože informace o přežití 72 hodin jsou ve Finsku dobře zavedené, uvedla. „72 hodin se zde ve Finsku stalo značkou, takže jsme to nechtěli porušit. Ale je to jen minimum.“



Ruská válka na Ukrajině je podle ní „budíčkem“ i v zemi, která byla již dlouho připravena: ženy se přihlásily do kurzů připravenosti, z regálů mizí bateriová rádia a otázky typu „kolik máte doma vody?“ nebo „máte táborový vařič?“ se staly „mainstreamovějšími“.



Německo se mezitím zaměřilo na zvýšení počtu bunkrů a ochranných krytů poté, co podle oficiálních odhadů má 84milionová země méně než 600 veřejných krytů, které dohromady pojmou jen 480 000 lidí.



Mnoho krytů z dob studené války bylo demontováno, protože se věřilo, že už nebudou potřeba, ale Berlín nyní zahájil národní plán bunkrů pod Spolkovým úřadem pro ochranu obyvatelstva, včetně aplikace pro geolokaci v telefonu.



Odborníci předpovídají, že v příštích pěti letech může dojít k útoku ze strany Ruska, a proto se nyní hledají všechny stavby, které by mohly být v případě takové události využity, včetně stanic metra a sklepů úřadů, škol a radnic.



Německé domácnosti byly vyzvány, aby upravily své vlastní sklepy, garáže nebo sklady, případně vyhloubily staré bunkry, zatímco stavitelé domů budou mít zákonnou povinnost zahrnout do nových domů bezpečné úkryty - jak to již učinilo Polsko.





Deník Frankfurter Allgemeiner tento měsíc odhalil podrobnosti o tisícistránkovém armádním dokumentu, který je určen německým podnikům - doporučuje jim například vyškolit další řidiče nákladních automobilů -, ale obsahuje i doporučení pro civilní připravenost jednotlivců.







Zdroj v angličtině ZDE

