Přátelé, kamarádi, my vám ty platy seženeme

29. 11. 2024 / Petr Haraším

Po tragikomické taškařici morálně zastydlého premiéra Fialy v časově zamrzlých OVM jsem nabyl naděje. Těšil jsem se znovu na: „Už je to tady, cink“ a „Máme holé prdele, cink“ a na nedostižný chorál „Za rok budem o krok dál, dostanem se před Nepál, cink, cink, cililink." Čekal jsem každou chvíli na onu slávou ověnčenou dvojici nedostižných lapků duševně nemotorných pacientů trvající obsedantně na opakování ceremoniálu. Kupodivu se neobjevil ani Arnošt Holna a ani Arnošt Malota, aby nás odvozem chrabrého premiéra zachránili před ještě horším pacientem na čele příští vlády. A jak jsem naděje rázem nabyl, tak jsem i rázem pozbyl, ač Arnoštové došli, i když nepřišli.

Milý náš premiér jsa nebojsa, vystupuje jako nedostižný odborník na ekonomii, mezinárodní právo a na problematiku mičudy a pumlíče. Drží se urputně Strakovy sesle nemaje odvahy se pustit. Nemilosrdně trvá na dosažení německých či rakouských platů ihned po dalším zvolení do čela státu, plus mínus 300 let.

Hrůzou strnulí v úžasu nad ekonomickým idiotismem populistického premiéra mlčí zaražení členové i voliči ODS. Koaliční přívěsky oblékly háv neviditelnosti či popřípadě razí narativ o náhlé stranické nepříslušnosti premiéra Fialy. Ekonomové pláčou dojati štěstím a jestli by prý nemohli vidět itinerář k cestě do Černého lesa za západní odměnou. Ano, uhádli, nemohli.

Tradičního politika netradičního populistického nadání nenechali na pospas výsměchu věrní Hovorková a Šafr. Šafr opatrně připouští nesmyslnost vyjádření fialového vůdce, leč chválí pravicový idol za mistrný chvat na dosažení pozornosti veřejnosti.

Volič musí správně volit, aby bylo bohatým dobře, pokud bude volit špatně, bude zle a nedobře všem. Vědom si nízkého argumentačního náboje napsaného, žaluje fialový psavec na mizerné mzdy v továrně u Babišů. Šafr sklíčen pokleskem premiéra hořekuje nad nemajetnou mizerně placenou sociální vrstvou, kterou však běžně označuje za dezoláty, lůzu a tchoře.

Babiše totiž volí voliči žijící minulostí, a právě proto se jim špatně za moudrého Fialy vede, přehazuje vinu na nevinného Motýle zde.

Fialová škraboška Hovorková radí voličům vládní koalice. Nenechte se zmást krachem vlády neoliberální ODS a znovu jim dejme šanci na ekonomické poklesky.

No a co, že nesplnili to, co slíbili, nebuďte jako malá děcka. Žije se nám tady dobře, držíme západní kurz. Šiřitelé lží o české chudobě by měli nahlédnout do přeplněných košíků nárokové spodiny.

Nesmíme financovat kohokoli, komu se nechce pracovat ve třech a více zaměstnáních. Pokud bude znovu vládnout Babiš, vina Fialy to nebude, bude to vina voličů, kteří neuvěřili na znovuzrozené Devadesátky zde.

Nejodvážnější ochránci fialové verze plutokracie Šafr a Hovorková kupodivu davů nezaznamenali varování světových kapacit, že je to právě majetková nerovnost, co podřízne demokracii od ucha k uchu. A o majetkovou nerovnost v Čechách se s píli jí vlastní stará právě ODS.

Nejvíce fialové „podržtužky“ ze serveru Fórum ODS 24 rozlítí popis dnešní reality zdejší chudoby opřený o data a fakta. Životní úroveň v trapu, finanční polštáře v nenávratnu, nesplacené dluhy, rapidní nárůsty cen, poklesy reálných příjmů, energetická chudoba, chudoba, bída a bezdomovectví, prostě společnost nad propastí.

A díky laxnosti vlády ceny nejen za bydlení rostou směle stále dále, přičemž průměrná reálná mzda se reálně nikam nežene zde. T

ato čísla jsou veřejně známá, leč z jakéhosi důvodu se o nich v dobré pravicové společnosti nemluví a na Fórum ODS 24 jsou pod přísným trestem přímo zapovězena. Tohle bude asi ta mocně vzývaná komunikace poctivé práce vlády ODS, jež zde tolik moc chybí, by se veřejnost dozvěděla, jak se má fajn, a proč nevolit konkurenci.

Nemá smysl zde uvádět články dělající si místně nepříslušnou legraci z hlavy premiérské pomazané hovořící o brzkém dosažení německých platů a rakouských mezd. Tolik místa tady fakt nemám a tolik času tomu fakt nedám.

Leč nejsem necita, tudíž dal jsem šanci na spravedlivou remízu samotnému premiérovi a nakoukl do zdůvodnění magického myšlení klecové ideologie kmene pravicového.

Fiala svádí české neúspěchy na českou skepsi. To není skepse, to jsou tradiční lži české pravice. Tři roky tato vláda investuje a dělá potřebné reformy, lže premiér. ODS moudře investuje do betonu a asfaltu ohromné stovky miliard a tím přeci zajistí prosperitu na léta.

Komu je prosperita předražených českých dálnic určena, se ví už nějaký ten pátek, sobotu i neděli. A ty reformy také stojí za starou belu. Jediné, co přinesly, jsou pokles ekonomiky, rekordní dluhy a ohromná chudoba provázená ostudným snížením životní úrovně hluboko do minulosti.

Ale lžeme si dál. Investice do vzdělání, podpora vědy, flexibilní trh, chytré investice do dálnice a železnice, podpora exportu a české značky, čipy a jaderná energetika.

Špitla tiše naše fialová hvězda, že ale až poté, co se staneme špicí, tak teprve pak budou i platy jako v Německu a mzdy jako v Rakousku, a to jen pro hrstku vyvolených.

Když dokončíme naše reformy, které jsme ani nezačali, tak jsme se měli včera líp než dnes a líp než zítra večer nebo pozítří ráno, hovoří premiér hlasem staré Škopkové z českého neoliberálního kravína.

Můžeme se měnit v zemi vzdělaných a sebevědomých lidí znající svou cenu. V zemi přitahující investory jako magnet. Já takovou zemi chci, skanduje premiér na houpacím koni duje přitom do dětské frkačky Skákal pes. Jsou země nahoru jdoucí, jsou země dolů klesající, kam patříme však premiér zapomněl prozradit. Zřejmě nezapomněl, jen se bál, tuze bál zde.

Aby premiér nenechal nikoho v nejistotě, dál šlapal ve vlastním exkrementu libé vůně. K nesmysle o platech a mzdách přitopil pod mrzutý kotel. Koalice SPOLU by měla dosáhnout ještě většího zisku než poprvé. My se mnou v čele 30 % a hnutí STAN 16 % a jdeme na ty německé platy a rakouské mzdy. Pirátům jsem nikdy neublížil, nikomu jsem neublížil, tak uvidím, jak se budou chovat a zda je vezmu do své další demokratické vlády. Musíme si vítězství odmakat ve volební kampani a vyhrát zde.

I nenapravitelný rozpočtový defraudant Stanjura přispěchal na pomoc porouchanému premiérovi. Uděláme vše pro německé platy a rakouské mzdy. Za dobu jeho zlého panování na ministerstvu financí dělá pravý opak. Každého, kdo chce přidat dle veřejného návodu premiéra Fialy pošle do ři… k šípku s tím, že nemá, že má prázdný pytlík.

Záhy dodá, že si Češi nevěří, když žádají o zvýšení. Já jsem si třeba v Opavě na magistrátu vůbec nestěžoval, věřil jsem si a nyní si také vůbec nestěžuji, děkuji pěkně. Věřím si, přidám si a mám peněz jako nas… želez, jen v Opavě musím chodit kanálem.

Mluvíme-li o německém platovém blahobytu, copak to znamená, že budeme mít průměrné platy jako v Německu? No, ne, neznamená. Jde přeci o ideové cíle, ambiciózní cíle. Bude-li nám dána další vláda, přísaháme na Skrblíka, my ty platy přivezeme. Jak to uděláme?

No, neřekneme, řekneme až na volebním kolbišti nereálných slibů a poctivých lží. Těch receptů máme, plné hlavy a skříně jich máme. Vytvoříme firemní prostředí, kde se hodný majitel o zisk spravedlivě podělí s poddanými. On 99 % a oni 1 %, stačí definovat spravedlnost a máme hotovo.

Pak průměrem dosáhneme na německý plat a rakouskou mzdu, nic složitého. Důležitý je cíl, ne cesta. Premiér chce silnější mandát, aby se nám lépe kradlo, tedy vládlo. Vždyť za naší vlády se bohatí mají zatím vůbec nejlépe. A můj rozpočet je pravdivý, prorůstový a přímo báječný zde.

Jak vypadá fialová realita dneška a fialová realita zítřka je vidět zde. České i zahraniční firmy se nebojí škudlit na českých zaměstnancích, jak na nich škudlí již 35 let pod dozorem bedlivé pravice, ač zisky jsou násobně vyšší než na Západě. Nikdy toho nebude, aby česká firma ze zisku zaměstnance dobře platila.

Ekonomické zločiny pravice z konce roku 2020 uzmuly doposud státu na bilion korun. Tento uzmutý bilion musel někdo zaplatit. Zaplatily střední a nižší vrstvy, zaplakala ekonomika. Dále bylo nutno zachovati tradic šedé ekonomiky, znovu plně nastolit švarcsystém, navýšit vývoz dividend a zavřít oči před aktem firemního kouzelnictví převodních cen. Aby vše dál plynulo v klidu poklidu, je nutno uchovat vládu fialových podvodníků. Proto premiér tuže hrdinství a muže statečnost sliboval u Moravce německé platy, špičkové firmy a univerzity. Pochopitelně nic z toho nemyslí ani na vteřinu vážně, jen doufá v blbost voličů.

Co ODS opravdu připravuje je jasné. Od roku 2021 se plně zaměřila na výrobu lidí bez domova ohromným nárůstem cen za bydlení. Takto vyrobené bezdomovce pak senátor a ultrapravicový magor Hraba nechá uvěznit. Přece se příslušníci české pravice nebudou na výsledky práce stranických pohlavárů a pohlavárek denně dívat zde. A to můžeme být rádi, že Hraba nenavrhuje bezdomovce rovnou střílet. Obávám se pomyslet, které skupiny občanů jsou další na black listu ODS, které skupiny česká pravice nechce ve svém okolí vidět, aby se jim neudělalo špatně od slušného žaludku. A tahle morálně zdevastovaná pravicová ODS požaduje po voličích další čtyři roky pro experimenty na lidech, na nejslabších lidech? Jako vážně? Jako fakt?

A nebyla by to pravice, aby nedovedla dělat i další dobré skutky. Třeba je potřeba oprášit tzv institut „energošmejdů“ zde.

Rok 2025 bude rokem hrůz. Vládní pravice ve finiši ještě zrychlí protiobčanské reformy všeho druhu, obzvlášť zaměřené na nejslabší. Pak nastoupí volební kampaň, jež, tak jako tak ukončí období posametové demokracie, podivné demokracie, ale demokracie. Bohužel je jedno, kdo a jak vyhraje.

Haraším Petr Orlau

Komentář čekajícího na německý důchod, když už tady máme německé ceny

