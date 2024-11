Jsou Rusové stejní jako Putin?

29. 11. 2024

Ruští političtí emigranti jsou rozděleni do dvou neformálních stran: 1. Vším je vinen Putin, 2. Vším jsou vinni Rusko a Rusové, napsal na svém telegramovém kanálu Eidmannews Igor Eidman. Ruští političtí emigranti jsou rozděleni do dvou neformálních stran: 1. Vším je vinen Putin, 2. Vším jsou vinni Rusko a Rusové,

Věřím, že obojí mají svým způsobem pravdu. Samozřejmě, že drtivá většina ruské společnosti si v roce 2022 nepřála totální válku (a před záborem v roce 2014 téměř nikdo nepotřeboval Krym). Byla to vůle diktátora, který zešílel, dokonce i jeho okolí se takového vývoje událostí zjevně obávalo (vzpomeňme na slavné předválečné zasedání Rady bezpečnosti).

Během války se však většina obyvatel Ruska do té či oné míry stala komplicem diktátora a jeho zločinného dobrodružství. Někdo pracuje přímo pro válku: Jsou to miliony bezpečnostních představitelů, státních úředníků, propagandistů, včetně učitelů a profesorů, aktivistů zetniků, zaměstnanců vojensko-průmyslového komplexu a státních korporací. Někdo pomáhá státu bojovat svými daněmi (někteří proti své vůli, ale většinou bez morálních problémů). Někdo prostě povzbuzuje válku a/nebo poskytuje podporu Putinovi a dalším osvědčeným kandidátům v pseudovolbách. Nejsou to všichni Rusové, ale zřejmá většina.

Proč se to stalo? Proč se úřadům podařilo přesvědčit většinu Rusů, aby válku podpořili, bez reptání a mnozí s nadšením? Samozřejmě, že strach a propaganda hrály důležitou roli, ale nebyly jediné. Diktátorovy imperiální ambice, jeho krutost, národní arogance, xenofobie a homofobie, patriarchální sexismus a zdůrazněné maskulinní autoritářství snadno zapadají do kolektivního nevědomí značné části Rusů. Nejprve přijali jeho obraz, rétoriku, metody - a poté automaticky válku, jako přirozené pokračování toho všeho.

Vzpomeňte si, že jistá zpěvačka v nultých letech zpívala, že chce "Někoho jako Putin!". Když jsem žil v Rusku, byl jsem neustále konfrontován s lidmi jako Putin, násilnými autoritářskými osobnostmi plnými imperiální (moskevské, národní nebo jiné) arogance. V orgánech činných v trestním řízení jich bylo vždy téměř 100 %. Ale nejen to. Setkal jsem se s mnoha Putiny v úplně jiných prostředích: S Putinem jako učitelem tělesné výchovy nebo vojenským instruktorem ve škole, s Putiny jako dříči v továrně a učiteli na univerzitě, s Putiny jako bandity a Putiny jako úředníky. Řeknu více, průměrný ruský muž (ne nějaký intelektuál nebo estét, ale představitel morální většiny) je nejčastěji také Putin. A co je nejdůležitější, já sám jsem byl částečně Putin (například když jsem byl morálně na straně impéria během první čečenské války). A dokonce i teď chápu, že jsem ze sebe ještě Putina úplně nevydávil.

