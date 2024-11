Zatímco německý průmysl zažívá krveprolití, politici tápají po odpovědích

29. 11. 2024

čas čtení 6 minut

Zatímco propouštění zasáhlo německé zaměstnance v automobilovém a ocelářském průmyslu, odbory vyhrožují rozsáhlými stávkami a politici se snaží najít odpovědi, píše Nette Nöstlinger. Zatímco propouštění zasáhlo německé zaměstnance v automobilovém a ocelářském průmyslu, odbory vyhrožují rozsáhlými stávkami a politici se snaží najít odpovědi,

V srdci největší německé automobilky Volkswagen se politikům dlouho dařilo předcházet nejhoršímu. Nyní se zdá, že už nemohou.

Zatímco Volkswagen poprvé v sedmaosmdesátileté historii společnosti hrozí uzavřením německých závodů, politici, kteří po desetiletí chránili zaměstnance před masovým propouštěním, se snaží přijít s odpověďmi uprostřed rostoucí frustrace zaměstnanců a hrozby masivních stávek.

"Postupem času si také uvědomujeme, že mnoho lidí je prostě opravdu naštvaných, že se to děje," řekl Thorsten Gröger, hlavní vyjednavač IG Metall, největšího německého odborového svazu.

Gröger řekl, že "varovné stávky" se uskuteční před 9. prosincem, před dalším kolem vyjednávání s managementem o snižování nákladů, a pohrozil mnohem rozsáhlejšími akcemi, pokud by rozhovory nedopadly dobře. "Existuje možnost rozsáhlejších protestních akcí," řekl. "Jsme na to připraveni."

Tyto výzvy přicházejí v době, kdy německá vláda není schopna jednat po kolapsu vládní koalice tří stran na začátku tohoto měsíce. Mohlo by trvat několik měsíců, než bude mít Německo novou vládu, protože vyjednávání mezi stranami by se mohla protáhnout ještě dlouho po volbách 23. února. I v takovém případě je pravděpodobné, že ústavní dluhová brzda země, která omezuje výdaje, omezí palebnou sílu nové koalice.

V Německu existuje jen málo silnějších symbolů rostoucích ekonomických potíží země, než je úpadek VW. Uprostřed klesajících zisků, stagnujících prodejů v Evropě a kolapsu na klíčovém čínském trhu automobilka koncem minulého měsíce oznámila, že plánuje zavřít továrny na německé půdě.

Počáteční investice do technologie elektromobilů byly sužovány zpožděními a vysokými náklady, což způsobilo, že VW zaostával za americkým rivalem Teslou a čínským BYD. Pokud by nově zvolený americký prezident Donald Trump nyní splnil svou hrozbu a uvalil cla na evropský dovoz, dále by to zhoršilo již tak obtížnou situaci pracovníků v německých továrnách.

Potíže VW jsou podobenstvím pro německý průmysl v širším měřítku, kdy výrobci po celé zemi ztrácejí pracovní místa. Neustálý přísun špatných ekonomických zpráv tento týden zesílil, když ocelář ThyssenKrupp oznámil, že by se do roku 2030 mohl zbavit až 11 000 pozic.

Problémy v automobilovém průmyslu však Německo zasáhnou obzvláště tvrdě. Průmysl je zodpovědný za 11 % pracovních míst ve výrobě v Německu, a to nejen od automobilových značek až po jejich dodavatele. Společnost Bosch oznámila, že ruší 3 500 pracovních míst. Společnost ZF Friedrichshafen zvažuje do roku 2030 propuštění nejméně 12 000 zaměstnanců; společnost Continental chce celosvětově zrušit 5 500 pracovních míst.

Německá malátnost oslabuje Evropu v době, kdy Francie, druhá největší ekonomika EU, čelí vlastnímu stupňujícímu se chaosu. Tam vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová vyhrožuje, že svrhne křehkou koaliční vládu tím, že bude hlasovat proti rozpočtu premiéra Michela Barniera – což je krok, který by zasel strach na finanční trhy.

V Německu kombinace hrozivých ekonomických zpráv a politické paralýzy rozdmýchává hněv před plánovanými předčasnými volbami, které se mají konat 23. února. Tento hněv se pravděpodobně zvlášť dotkne Sociálně demokratické strany (SPD) kancléře Olafa Scholze, tradičního podporovatele práce, která už teď čelí neutěšeným výsledkům v průzkumech.

Dolní Sasko, kde VW sídlí, zůstává baštou SPD a strana je s automobilkou neoddělitelně spjata. Stát drží dvacetiprocentní podíl ve VW a v jeho představenstvu sedí premiér státu, politik SPD Stephan Weil.

"S podporou státu se VW za posledních 75 let stal velkou a globálně úspěšnou společností," řekl Weil v rozhovoru pro německý deník Süddeutsche Zeitung. Dodal, že by nebylo "moudré demontovat drahé konstrukce", které byly postaveny pro výrobu elektromobilů.

Weilova navrhovaná řešení jsou velmi dobře známá: Chce obnovit spolkové dotace na nákup elektromobilů nebo vytvořit daňové pobídky pro spotřebitele. SPD – spolu se Zelenými – chce v širším měřítku oživit energeticky náročný německý průmysl snížením cen energií prostřednictvím dotací.

Otázkou je, zda by takové kroky – i kdyby se na nich politici dokázali shodnout – stačily vzhledem k obrovským strukturálním problémům, kterým Německo čelí.

Vzhledem k tomu, že ruská válka na Ukrajině a rostoucí protekcionismus zásadně mění globální obchod, který sloužil jako základ německého exportního modelu, němečtí politici čelí nepříjemné pravdě: Běžné nástroje, které mají k dispozici, možná nebudou stačit.

"Výzvy jsou hlubší a větší, než jsme si možná připustili v debatách a politických rozhodnutích posledních let," řekl ministr hospodářství Zelených Robert Habeck na úterním průmyslovém summitu.

Před volbami, ve kterých se krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) umisťuje na druhém místě, budou muset mainstreamové strany pravděpodobně počítat s rostoucím odporem voličů.

"Otázka, jak vyřešit situaci ve Volkswagenu, je příkladem toho, jak vyřešíme budoucí problémy průmyslu jako celku," řekl hlavní vyjednavač Gröger. Naléhavost situace, dodal, vyžaduje "konkrétní politickou akci" a ne "krásné plakáty volební kampaně".

Zdroj v angličtině: ZDE

0