Irsko jde k volbám se třemi stranami s naprosto vyrovnanou podporou

29. 11. 2024

Foto: Irsko, na rozdíl od Česka, silně protestuje proti izraelským válečným zločinům v Gaze



Fine Gael, Fianna Fáil a Sinn Féin se po krátké a ostré kampani pohybují v průzkumech veřejného mínění kolem 20 %



Irsko jde v pátek k volbám a očekává se, že voliči zvolí buď druhé funkční období současné středopravé koalice, nebo levicovou duhovou koalici vedenou obnovenou Sinn Féin, bývalým politickým křídlem IRA.



Průzkumy veřejného mínění ukazují, že se obě hlavní vládní strany - Fine Gael vedená premiérem Simonem Harrisem a Fianna Fáil vedená bývalým premiérem Micheálem Martinem - a Sinn Féin pohybují kolem 20 % hlasů.





Priority všech stran se nikdy příliš neodchýlily od bydlení, krize životních nákladů a v menší míře od imigrace, takže v krátké, ostré, třítýdenní kampani mezi nimi zůstalo jen málo rozlišujících momentů.



Fine Gael tvrdí, že vláda Sinn Féin by znamenala ekonomické riziko tváří v tvář druhému prezidentskému období Donalda Trumpa. Trumpovy hrozby cel na vývoz z EU a příslib repatriace pracovních míst jsou považovány za velké nebezpečí pro Irsko.



Martin ze strany Fianna Fáil, jeden z nejzkušenějších politických lídrů v Irsku, rovněž prosazuje ekonomickou stabilitu a zároveň voličům říká, že mezi jeho další priority patří podpora a bydlení.



Vzhledem k tomu, že pro získání jasné většiny v irském parlamentě je práh 88 křesel a žádná strana v předchozích volbách nezískala více než 38 křesel, je po pátečním hlasování pravděpodobným výsledkem koalice.



Fianna Fáil a Fine Gael vyloučily spolupráci se Sinn Féin a doufají, že ji na dalších pět let odstaví od moci.



V poslední den kampaně se zdálo, že vůdkyně Sinn Féin Mary Lou McDonaldová znovu nabyla sebevědomí a poprvé naznačila, že by byla ochotna jednat s levicovými stranami, sociálními demokraty, labouristy a skupinou Lidé a ne zisk, o vytvoření levicové koalice, pokud by se po uzavření volebních místností objevila ta správná čísla.



„Žádám lidi, aby přišli a hlasovali nejen pro Sinn Féin, ale aby hlasovali pro změnu vlády.“ Řekla, že výsledky průzkumů z tohoto týdne ukazují, že „existuje svět mimo Fianna Fáil a Fine Gael“.



Irsko používá systém poměrného zastoupení zvaný single transferable vote (PR-STV), který umožňuje voličům seřadit kandidáty podle preferencí. To znamená, že „propůjčení“ druhého preferenčního hlasu má sílu promítnout se do křesel v Dáilu, v irském parlamentě.



V souladu se snahami liberálních demokratů a dalších stran ve Spojeném království, kteří vyzývají k taktickému hlasování ve všeobecných volbách, aby zajistili úspěch progresivním stranám, žádá Sinn Féin veřejnost, aby své hlasy raději půjčila jí nebo jiným levicovým stranám, než aby vyjádřila nespokojenost s dosavadními kandidáty volbou jednoho ze 171 nezávislých kandidátů.



Nezávislí by se mohli stát králem, jako tomu bylo v 80. a 90. letech, a podle průzkumů by mohli získat i 20 % hlasů.





Strana zelených, třetí strana v odcházející vládě s 12 křesly v Dáilu, podle odhadů ztratí mandáty, ale doufá, že bude přizvána do koalice, zatímco sociální demokraté (v současnosti se šesti křesly) a labouristé (šest křesel) se přetahují o stejnou pozici.







Zdroj v angličtině ZDE

