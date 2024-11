Finsko začne vyrábět drony pro Ukrajinu

29. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

Finská vojensko-průmyslová společnost Summa Defense se chystá otevřít závod na výrobu bezpilotních letounů pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny (AFU) a NATO. Finská vojensko-průmyslová společnost Summa Defense se chystá otevřít závod na výrobu bezpilotních letounů pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny (AFU) a NATO.

"Potřeba technologií a výrobních kapacit pro drony je velká. Drony budou dodávány nejen na Ukrajinu, ale také do zemí Evropské unie a NATO. Drony se stanou nedílnou součástí společnosti, budou poskytovat ochranu kritickým funkcím v oblastech, jako je civilní bezpečnost, obrana a další oblasti," řekl Jussi Holopainen, generální ředitel společnosti.

Výroba dronů má být podle něj plánována na začátek roku 2025. Očekává se, že Summa Defence vytvoří dceřinou společnost Summa Drones, která společně s ukrajinskými partnery otevře podnik ve Finsku. V budoucnu bude Summa Drones vyrábět nejen letadla a drony, ale také pozemní a námořní drony, vysvětlila tisková služba.

"Díky společnému podniku již drony zařazené do produktového portfolia společnosti Summa Defence prokázaly svůj význam a strategický význam na Ukrajině. Drony hrají klíčovou roli jak při ochraně kritické infrastruktury, tak při nouzových a záchranných operacích. Přesun výroby do Finska posílí spolehlivost dodávek jak na Ukrajinu, tak do dalších mezinárodních regionů," dodal Holopainen.

Tisková služba zdůraznila, že Summa Defense v současné době dokončuje jednání o akvizici několika společností v oblasti bezpečnostních a obranných technologií.

Nové drony překonávají ukrajinské UAV v doletu čtyřikrát. Jsou schopny ničit tanky, opevněné pozice a pohyblivé cíle a jejich cena je mnohem nižší než u jejich protějšků - amerického Switchblade 600 (asi 100 000 eur za kus) a ruského Zala Lancet (35 000 eur).

Zdroj ve finštině: ZDE

