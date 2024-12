Muskova nebezpečná šikana

3. 12. 2024

Nikdo lépe než Elon Musk nedokáže ilustrovat zlověstné důsledky velkého bohatství, které se mění v nezodpovědnou moc, píše Robert Reich, bývalý americký ministr práce.



Musk, nejbohatší člověk na světě, si nejen nárokuje prezidentskou pravomoc propouštět federální zaměstnance, ale zveřejňuje i totožnost těch, jejichž pracovní místa chce zrušit - s jasným záměrem, aby je jeho stoupenci obtěžovali a vyhrožovali jim, aby dali výpověď.



Musk je naprosto neodpovědný. Nikdy nebyl do ničeho zvolen, ale utratil 120 milionů dolarů za to, že pomohl Trumpovi stát se zvoleným prezidentem, a nyní se chová, jako by byl Trumpovým spoluprezidentem, a nazývá se Trumpovým „prvním kamarádem“. Musk, nejbohatší člověk na světě, si nejen nárokuje prezidentskou pravomoc propouštět federální zaměstnance, ale zveřejňuje i totožnost těch, jejichž pracovní místa chce zrušit - s jasným záměrem, aby je jeho stoupenci obtěžovali a vyhrožovali jim, aby dali výpověď.Musk je naprosto neodpovědný. Nikdy nebyl do ničeho zvolen, ale utratil 120 milionů dolarů za to, že pomohl Trumpovi stát se zvoleným prezidentem, a nyní se chová, jako by byl Trumpovým spoluprezidentem, a nazývá se Trumpovým „prvním kamarádem“.



Poté, co Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů, proměnil jej v žumpu dezinformací a konspiračních teorií a zmanipuloval jeho algoritmus tak, aby získal 205 milionů sledujících, kterým nyní šíří zrádné lži.



V posledních dnech Musk na svých webových stránkách posílil příspěvky, v nichž vyzdvihl jména a pracovní pozice čtyř federálních zaměstnankyň pracujících v oblasti klimatické politiky a regulace, které nedělaly nic jiného, než že měly funkce, které se Muskovi nelíbí. Všechny čtyři terče jsou ženy.



V jednom případě Musk na Twitteru citoval příspěvek vyzdvihující roli 37leté Ashley Thomasové, málo známé ředitelky diverzifikace klimatických opatření v americké Mezinárodní rozvojové finanční korporaci.



Muskův repost - „Tolik falešných pracovních míst“ - nasbíral 32 milionů zhlédnutí a vyvolal tsunami posměšků na adresu Thomasové, jako například: „Sorry Ashley Thomas Gravy Train is Over“ a „Těžký způsob, jak Ashley Thomasová zjistila, že přichází o práci“.



Musk zřejmě slovo „diverzifikace“ v názvu Thomasové považoval za „D“ ve slově „DEI“, které Musk považuje za „woke“.



Thomasová (která vystudovala inženýrství, obchod a vodohospodářství na Oxfordu a MIT) se zaměřuje na diverzifikaci klimatu s cílem chránit zemědělství a infrastrukturu před extrémními výkyvy počasí.



Po Muskově tweetu Thomasová zrušila několik svých účtů na sociálních sítích.



V dalším repostu se Musk vysmíval Alexis Pelosiové, příbuzné bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která pracuje jako hlavní poradkyně pro klimatické změny na ministerstvu bydlení a rozvoje měst.



„Neteř Nancy Pelosiové by neměla dostávat od amerických daňových poplatníků plat 181 648,00 dolarů za to, že je 'poradkyní pro klima' na HUD,“ napsal původní účet. „Ale možná jsou její rady úžasné, 🤣🤣“ Musk si rýpl.



Musk také vyzdvihl vedoucí pracovnici pro klima v kanceláři pro úvěrové programy na ministerstvu energetiky a sdílel jméno zaměstnankyně, která působí jako hlavní poradkyně pro environmentální spravedlnost a klimatické změny na ministerstvu zdravotnictví a sociálních služeb.



IMHO by ho Muskovy oběti měly žalovat za pomluvu.



Není to zdaleka poprvé, co se Musk zaměřil na konkrétní lidi, a zřejmě ví, jak nebezpečné může takové cílení být.



Po převzetí Twitteru v roce 2022 se Musk zaměřil na Yoela Rotha, bývalého šéfa důvěryhodnosti a bezpečnosti platformy, který nedávno tu firmu opustil. Musk na Twitteru nesprávně napsal, že to vypadá, jako by Roth argumentoval „ve prospěch toho, aby děti měly přístup k internetovým službám pro dospělé“. Někteří uživatelé platformy si to vyložili tak, že Musk označil Rotha za pedofila, a zveřejnili výzvy k Rothově smrti.



Roth se kvůli výhrůžkám odstěhoval ze svého domu.



Musk také vyzdvihl konkrétní státní úředníky. V roce 2021 se zaměřil na Missy Cummingsovou, bývalou pilotku stíhačky a vedoucí poradkyni Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu, o níž Musk tvrdil, že je „extrémně zaujatá proti společnosti Tesla“, protože zpochybňovala bezpečnost pokročilého asistenčního systému Tesla pro řidiče.



Cummingsová uvedla, že v důsledku Muskových útoků jí bylo vyhrožováno smrtí a byla nucena opustit svůj domov.



Muskovo současné zacílení je o to nebezpečnější, že má zjevnou autoritu zvoleného prezidenta. Ačkoli takzvané „Ministerstvo pro vládní efektivitu“, které Musk spoluvede (s Vivekem Ramaswamym), není skutečným ministerstvem a nebylo schváleno Kongresem, Musk se chová, jako by bylo skutečné.



Cummingsová tvrdí, že Muskovo osobní zastrašování již vede k tomu, že někteří dlouholetí federální zaměstnanci opouštějí svá místa: „Měl v úmyslu, aby se právě takoví lidé nechali zastrašit a prostě odešli, aby je nemusel propustit. Takže jeho plán do jisté míry funguje.“



V letech 1974-1980 jsem pracoval ve federální vládě, nejprve ve Federální obchodní komisi, poté na ministerstvu spravedlnosti a v letech 1993-1997 jsem zastával funkci ministra práce.



Většině federálních zaměstnanců, které jsem poznal, velmi záleželo na společném dobru. Naprostá většina z nich vykonávala svou práci pečlivě a promyšleně. Jsme jim za to nesmírně vděční.



Ale od doby, kdy Richard Nixon napadl „nevolené byrokraty“ jako nepřátele Ameriky a Ronald Reagan obvinil „liberální byrokraty“ ze selhání vlády, jsou státní zaměstnanci obětními beránky. A nyní se Trump chystá zaútočit na takzvaný „deep state“.



Ve skutečnosti Amerika každoročně utratí za civilní zaměstnance federální vlády méně (zhruba 200 miliard dolarů), než kolik ročně utratíme za federální dodavatele (750 miliard dolarů).



Velká část „tuku“ se nachází v těchto soukromých, ziskových dodavatelích, kteří se nezodpovídají nikomu jinému než úřadu, který smlouvy připravuje.



Největší plýtvání je na ministerstvu obrany, kde se mnoho dodavatelů vyhýbá výběrovým řízením, protože mají monopol na kritické technologie.



Což mě přivádí zpět k Muskovi, jehož podniky se rychle stávají jedněmi z největších monopolních vládních zakázek. Podle USASpending.gov (vládní databáze, která sleduje federální výdaje) podepsaly Muskova SpaceX a jeho satelitní divize Starlink smlouvy v celkové hodnotě téměř 20 miliard dolarů.



Nevím, kolik plýtvání a neefektivity lze nalézt v Muskových vládních zakázkách, protože se mi o nich nepodařilo najít žádné zprávy - což je právě ten problém.



Zatímco se Musk snaží zastrašit federální úředníky, jejichž pracovní pozice se mu nelíbí, a některé z nich donutil odejít z vlády, protože jeho příspěvky vyvolaly ohrožení jejich života, Musk odvádí pozornost od sebe a svých vlastních výnosných ponorů do koryta daňových poplatníků.



Vyzývám kohokoli z vás, kdo má sklon vymýtit plýtvání a neefektivitu, aby si zjistil, co se dá, o případném zneužívání Muskových vládních zakázek a dal nám vědět, na co přišel.

