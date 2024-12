Hamás a Fatah se dohodly na vytvoření výboru pro řízení poválečného pásma Gazy

4. 12. 2024

čas čtení 3 minuty

Dvě hlavní palestinské frakce se během rozhovorů v Káhiře dohodly, že území budou řídit politicky nezávislí technokraté



Hamas a Fatah - dvě hlavní palestinské frakce, které jsou již téměř dvě desetiletí ve sporu - se při rozhovorech v Káhiře dohodly na vytvoření výboru, který bude společně řídit poválečné pásmo Gazy.



Izrael sice odmítl připustit scénář vlády „den poté“, který by zahrnoval Hamás nebo Palestinskou samosprávu (PA) ovládanou hnutím Fatah na Západním břehu Jordánu, nicméně tento krok znamená novou ochotu Hamásu vzdát se vlády nad Gazou a mohl by pomoci pokročit v mezinárodně zprostředkovaných rozhovorech o příměří.



<br> Hamas a Fatah - dvě hlavní palestinské frakce, které jsou již téměř dvě desetiletí ve sporu - se při rozhovorech v Káhiře dohodly na vytvoření výboru, který bude společně řídit poválečné pásmo Gazy.



V rozhovorech zprostředkovaných Egyptem se obě strany dohodly na výboru 10 až 15 politicky nezávislých technokratů, většinou z Gazy, kteří budou s pomocí mezinárodních aktérů spravovat školství, zdravotnictví, hospodářství a pomoc a obnovu, uvedli v úterý vyjednavači.



Výbor by měl také společně spravovat palestinskou stranu hraničního přechodu Rafáh do Egypta, který je jedinou cestou z území, jež není spojena s Izraelem. Delegace Fatahu musí při svém návratu na Západní břeh požádat o konečný souhlas prezidenta Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse, uvedla agentura Associated Press. Kdo bude ve výboru zasedat, nebylo definitivně rozhodnuto.



Izraelští představitelé se k dohodě bezprostředně nevyjádřili.



Islámské hnutí Hamás a sekulární hnutí Fatah jsou od krátké občanské války, která v roce 2007 vedla k ovládnutí pásma Gazy Hamásem, na kordy. Mnoho iniciativ na usmíření od té doby ztroskotalo.



Vojenská křídla obou stran jsou v mnoha západních zemích považována za teroristické organizace, ale Palestinská samospráva spolupracuje s Izraelem v bezpečnostních otázkách, což přispělo k tomu, že je u palestinské veřejnosti velmi nepopulární.



Devětaosmdesátiletý Abbás byl zvolen na čtyřleté funkční období v roce 2006, ale od té doby zastává funkci prezidenta. Minulý měsíc poprvé jmenoval svého prozatímního nástupce, ale jeho výběr - Rawhi Fattouh, nevýrazný předseda Palestinské národní rady - byl široce interpretován jako snaha zabránit boji o moc uvnitř Fatahu a udržet moc soustředěnou v Abbásově úzkém kruhu, až, nebo pokud odstoupí.



Pokusy o zprostředkování trvalého příměří a návratu izraelských rukojmích držených v Gaze, vedené Egyptem, Katarem a USA, se od vypuknutí války po útoku Hamásu na Izrael 7. října 2023 opakovaně zadrhly.



Bidenova administrativa, která se snaží navázat na realizaci křehkého příměří mezi Izraelem a libanonskou skupinou Hizballáh z minulého týdne, uvedla, že obnovila úsilí o příměří na palestinském území.



Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by některá ze stran změnila podmínky dohody. Hamás tvrdí, že jakákoli dohoda musí znamenat definitivní ukončení války a izraelské jednotky se musí stáhnout. Izrael tvrdí, že konflikt skončí teprve tehdy, až bude vráceno zbývajících asi 100 rukojmích a Hamás bude zcela zničen, a trvá na tom, že izraelské jednotky musí v pásmu zůstat.





Joe Biden vyzval k obnovení palestinské samosprávy, která by spravovala Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy jako předstupeň k případné státnosti, zatímco nově zvolený prezident Donald Trump pravděpodobně podpoří plány části izraelské krajně pravicové vlády na anexi částí území.







Zdroj v angličtině ZDE

0