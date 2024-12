Martin Griffiths o genocidě v Gaze

6. 12. 2024

čas čtení 7 minut

Moderátorka, World at One, BBC Radio 4, čtvrtek 5. prosince 2024, 13 hodin:

Amnesty International ve své dnešní zprávě obvinila Izrael z genocidy. Konstatuje, že Izrael bezostyšně, nepřetržitě a zcela beztrestně rozpoutal peklo proti 2,3 milionu lidí žijících v Gaze a že to, co nazývají zvěrskými zločiny Hamásu ze 7. října loňského roku, neospravedlňuje genocidu. Izrael obvinil Amnesty International z fanatismu a prohlásil, že její zjištění jsou založena na lžích. Tato organizace pro lidská práva však není první, kdo použil slovo genocida. Jihoafrická republika, podporovaná více než 30 dalšími zeměmi včetně Irska a Španělska, vede u Mezinárodního soudního dvora řízení o vině Izraele z genocidy. Zvláštní výbor OSN uvedl, že to, co Izrael dělá, odpovídá znakům genocidy. Saúdskoarabský princ Mohammed bin Salmán také nedávno použil slovo genocida v Gaze, očití svědci popisovali bombardování. toho, co má být bezpečnou zónou v Al Mawasi, při kterém zahynulo nejméně 21 lidí. Nesma Abdel Kaderová hovořila s arabským vysíláním BBC z Chán Júnisu:



„Moje neteř byla ve stanu a krmila své dcery, když dopadla raketa. Spěchala jsem k ní a našla ji ležet v bezvědomí na zemi uvnitř stanu. Podařilo se mi ji probudit, ale stěžovala si na bolesti břicha a krvácení. Zavolali jsme sanitku a odvezli ji do nemocnice Al Halal, kde zjistili, že v ní zemřel plod. Plod byl vyjmut a neteř byla poté převezena do nemocnice Nasser na jednotku intenzivní péče. Bohužel cestou v sanitce zemřela. Ať odpočívá v pokoji.“ „Moje neteř byla ve stanu a krmila své dcery, když dopadla raketa. Spěchala jsem k ní a našla ji ležet v bezvědomí na zemi uvnitř stanu. Podařilo se mi ji probudit, ale stěžovala si na bolesti břicha a krvácení. Zavolali jsme sanitku a odvezli ji do nemocnice Al Halal, kde zjistili, že v ní zemřel plod. Plod byl vyjmut a neteř byla poté převezena do nemocnice Nasser na jednotku intenzivní péče. Bohužel cestou v sanitce zemřela. Ať odpočívá v pokoji.“

Moderátorka: Nuže, obraťme se na Martina Griffithse, který byl do července letošního roku náměstkem generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a koordinátorem pomoci při mimořádných událostech. Dobré odpoledne.





Martin Griffiths: Dobré odpoledne, Sarah. Rád jsem ve vašem pořadu. Děkuji vám.





Moderátorka: Izrael je na Amnesty International očividně naštvaný a je třeba říci, že Amnesty v Izraeli, místní pobočka, tuto zprávu odmítá. Co si myslíte o tom, že další organizace konstatuje, že jde o genocidu?

Martin Griffiths: Myslím, že je to opravdu důležitá analýza. Výzkumníci Amnesty jsou velmi podrobní, velmi objektivní a strávili hodně času tím, že dospěli k tomuto závěru. Jak víte, není to náhodný dokument. A přidává se k dalším lidem, kteří říkají podobné věci. Vyjádřil se k tomu Mezinárodní soudní dvůr a jeho předběžná opatření a tak dále. Takže odborné zmínky o tom, že jde o genocidu, jsou velmi důležité a stávají se, myslím, pro obyčejného člověka, jako jsem já, v podstatě průkaznými. Ale co zatím nemáme, je několik věcí. Nemáme přesvědčivé rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora o jeho předběžných opatřeních, které by podobné věci naznačovalo, a co je možná ještě důležitější, nemáme vlády celého světa, které by s tím něco dělaly. Takže vidíme proud prohlášení, která jdou stejným směrem, a vidíme, že se na místě nic neděje a zabíjení pokračuje.





Moderátorka: Za zmínku stojí jedna věc: Mezinárodní soudní dvůr ve svém prozatímním prohlášení uvedl, že Palestinci mají právo na ochranu před genocidou. Chci říct, že vyšetřování probíhá, ale abychom si to vzhledem k tomu, co říkáte, ujasnili, naznačujete, že to, co vidíte v Gaze, vám připadá jako genocida?





Martin Griffiths: Jestli je to trochu jako kachna, jestli to chodí jako kachna nebo kváká jako kachna, tak je to kachna, a myslím si, že se vede jakási neskutečná a v jistém případě v jistém smyslu nepřijatelná diskuse o tom, jestli to je nebo není to, co to je. Je dokumentace samozřejmě obrovské množství. O tom musí nakonec rozhodnout soudy. Správně připomínáte, že ICJ, Mezinárodní soudní dvůr, se k tomu ještě nedostal. Podpořilo ho Valné shromáždění, které je nejinkluzivnějším mezinárodním fórem na světě. Ale nemáme to soudní konečné řešení. To je důležité, ale není to vlastně to nejdůležitější. Ony i teď, i teď, s tím, co máme, a s tím, co řekl Mezinárodní soudní dvůr ve svých předběžných opatřeních, existují závazky pro vlády na celém světě, včetně Británie a USA a Perského zálivu a dalších zemí, aby na základě předpokladů procesu mezinárodního uspořádání teď podnikly určité kroky. Ty jsou důležité z určitého důvodu. K tomu se ještě vrátím. Patří mezi ně např., že žádná vláda nebo stát by neměly pokračovat v transferu nebo obchodu, který by mohl potenciálně podpořit to, co chápou jako nezákonnou okupaci palestinských území Izraelem, a mohl by podpořit genocidu. Zatím jsem nenarazil na stát, který by tuto právní analýzu skutečně provedl a přišel se svými závěry. Ve skutečnosti jsme v minulých dnech dostali zprávu z Bruselu, že přinejmenším EU je region, který to nenavrhuje. Navzdory Valnému shromáždění, takže to je první věc, která tam je.





Moderátorka: Je to do značné míry irelevantní, protože i kdyby, i kdyby se všichni shodli, že ano, změnilo by to něco? Každopádně by mě zajímalo, znáte ty konkrétní okolnosti tady? V čem bude rozdíl?



Zdroj v angličtině ZDE

0

238

No, právo to nevyřeší, myslím, jak říkáte, a to je opravdu smutné. A samozřejmě připomínám, že už jsme o tom mluvili předtím, že čekáme na případný rozsudek, jestli je hladomor, a zatímco na něj čekáme, lidé umírají hlady. Takže je tu pocit, že je to paralelní proces, takže je to diplomacie, je to páka. Je to využití vlivu. Je to páka spojenců, která rozhodne, a myslím, Sarah, že stojí za to si uvědomit, že v Izraeli je velmi početná skupina voličů, která je proti této válce. Podívejte se na časté demonstrace v Tel Avivu. Podívejte se na častá prohlášení bezpečnostních složek i členů vlády, kteří říkají, že tato válka nám nepřináší nic dobrého. A já s nimi hluboce souhlasím. Jednostranné zajištění bezpečnosti nepřinese Izraeli a jeho občanům nic dobrého, takže právo nám může pomoci změnit v Izraeli kalkulaci nákladů a výnosů, ale musíme si jasně uvědomit, kam směřujeme, a to je moje poslední poznámka k tomuto tématu, že neuvažujeme o řádném dni poté pro lid Palestiny. Je to zásadní. Bez toho by nebyla žádná dohoda o rukojmích, bez toho nebude žádný konec války.