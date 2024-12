Syrští povstalci začínají obkličovat Damašek. Vládfní úřady popírají, že Asad uprchl

7. 12. 2024

čas čtení 6 minut



Opoziční frakce převálcovaly vládní síly a ovládly rozsáhlé oblasti mimo hlavní město



Syrské opoziční síly začaly obkličovat hlavní město Damašek poté, co blesková ofenziva přiměla prezidentovu kancelář popřít, že by již ze země uprchl.



K postupu došlo pouhý týden poté, co islamističtí povstalci vedení hnutím Haját Tahrír aš-Šám (HTS) znovu dobyli Aleppo na severu Sýrie, což inspirovalo povstalecké frakce po celé zemi k povstání proti syrské armádě.



Přes noc opoziční frakce v jižních provinciích Dará a Svejda porazily vládní síly a převzaly kontrolu nad rozsáhlými oblastmi. Odpoledne vstoupili opoziční bojovníci do Daráji, vzdálené asi 5 km od centra hlavního města. Východně od Damašku převzali příslušníci Svobodné syrské armády kontrolu nad starobylým městem Palmýra.

Syrské opoziční síly začaly obkličovat hlavní město Damašek poté, co blesková ofenziva přiměla prezidentovu kancelář popřít, že by již ze země uprchl.K postupu došlo pouhý týden poté, co islamističtí povstalci vedení hnutím Haját Tahrír aš-Šám (HTS) znovu dobyli Aleppo na severu Sýrie, což inspirovalo povstalecké frakce po celé zemi k povstání proti syrské armádě.Přes noc opoziční frakce v jižních provinciích Dará a Svejda porazily vládní síly a převzaly kontrolu nad rozsáhlými oblastmi. Odpoledne vstoupili opoziční bojovníci do Daráji, vzdálené asi 5 km od centra hlavního města. Východně od Damašku převzali příslušníci Svobodné syrské armády kontrolu nad starobylým městem Palmýra.



Zatímco povstalci postupovali z jihu a východu směrem k hlavnímu městu, síly vedené HTS zahájily boje se syrskou armádou v centrálním syrském městě Homs. Homs je pro syrskou vládu strategicky důležitý, neboť ji spojuje s Tartúsem a Latákií - provinciemi, kde se Asad tradičně těší silné podpoře.



Syrské státní sdělovací prostředky informovaly, že vládní síly se soustředí na zastavení postupu HTS v Homsu, provádějí těžké letecké údery na tamní povstalecké síly a posílají do tohoto centrálního syrského města posily.



Pokud by Homs padl do rukou povstalců, vláda by se ocitla v Damašku v obležení. Opoziční síly by postupovaly ze severu, jihu a východu země.



Vláda v sousedním Iráku uvedla, že 2 000 syrských vojáků uprchlo přes hranice. Al-Džazíra ukázala záběry syrských tanků a dalších vojenských vozidel plných vojáků, jak přecházejí do Iráku.



Rusko a Írán, které během syrské revoluce, jež se v roce 2011 změnila v občanskou válku, poskytovaly Asadově vládě většinu vojenské a finanční podpory, se od začátku povstalecké operace minulý týden zdály být neochotné poskytnout svému spojenci podporu. Hizballáh, proíránská skupina, jejíž bojovníci dříve posilovali řady syrské armády, po nedávných těžkých ztrátách, které utrpěla proti Izraeli, nebyla schopna vyslat na pomoc významný počet bojovníků.



V pátečním rozhovoru pro irácká média íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí uvedl, že zatímco „odboj splní svou povinnost“, není možné předvídat Asadův osud. Podobně generální tajemník Hizballáhu Naim Qassem ve čtvrtečním projevu uvedl, že skupina bude stát na straně Asada, ale zatím izolovanému vůdci neposkytla hmatatelnou podporu.



Bez významné ruské letecké podpory a posil Hizballáhu se síly syrské armády tváří v tvář postupujícím povstalcům zřejmě rozplynuly.



Povstalečtí vůdci vyzvali vládní síly, aby místo boje zběhly. „Střety se omezily jen na několik bodů, aby se vyvinul tlak na režimní síly, aby se vzdaly, s ujištěním, že budou v bezpečí, a s důrazem na to, že nakonec jsme všichni synové jedné země,“ uvedl Jásir al-Mikdád, důstojník Operačního sálu pro osvobození Damašku, zastřešující organizace pro opoziční síly na jihu Sýrie.



Vojenský důstojník popsal dobytí města Moadamiya na západním okraji Damašku - jen několik kilometrů od Republikového paláce - kde se podle něj většina vládních sil stáhla před postupujícími povstalci a zůstalo zde pouze 70 vojáků syrské armády.



„Našim skupinám byly vydány pokyny, aby proti nim nebojovaly a snažily se je přesvědčit, aby se vzdali, a vyhnuly se tak krveprolití,“ uvedl al-Mikdád.



V oblastech, kterých se povstalci nově zmocnili, se radovali ze svého vítězství, přičemž na videozáznamech bylo vidět, jak byla svržena socha zesnulého syrského prezidenta Háfeze al-Asada, jejíž hlava byla přivázána k motocyklu a vláčena po silnici. Na videozáznamech, které se nepodařilo nezávisle ověřit, si režimní policisté uprostřed ulice svlékli uniformy a odešli v civilním oblečení.



Jak povstalci procházeli městy, otevírali dveře vládních věznic, nechvalně proslulých mučením. Davy lidí potkávaly omámeně vypadající vězně, z nichž někteří byli vězněni desítky let, když poprvé po letech vyšli ven.





V Damašku obyvatelé popisovali scény paniky, když zavládla nejistota ohledně osudu syrské vlády.





Miliony Syřanů, kteří uprchli před násilím občanské války a krvavým potlačením protestů vládou v roce 2011, také s napětím sledovaly postup povstalců a čekaly, zda se budou moci po více než 13 letech v exilu bezpečně vrátit do země.







Zdroj v angličtině ZDE

0

184

Jeden z obyvatel Damašku, který si nepřál být jmenován, uvedl:: „Ti, kteří mají bydliště v Libanonu, odcházejí, spousta jich utíká. My sami bychom mohli odejít, ale věci se dějí tak rychle. Možná se začneme připravovat, sbírat věci a odejdeme, a možná se něco stane a my uvízneme, nic není jasné.“Syrská státní média popřela zvěsti o tom, že Asad uprchl z hlavního města. „Prezidentství Syrské arabské republiky rovněž potvrzuje, že pan prezident pokračuje ve své práci a plnění státních a ústavních povinností z hlavního města Damašku,“ uvedl Asadův úřad v prohlášení.Závratné tempo událostí v Sýrii a nejistota ohledně osudu Asadovy vlády v Sýrii nechávají mezinárodní mocnosti v klidu a vyvolávají otázky ohledně geopolitických důsledků. Asad byl klíčovým spojencem Hizballáhu a důležitým dodavatelem pro tuto skupinu, která získává většinu svých zdrojů z Íránu prostřednictvím Iráku a Sýrie.