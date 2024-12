Proč bude Austrálie zřejmě přece jen muset nakoupit francouzské ponorky

9. 12. 2024

Austrálie by měla začít plánovat pořízení nejméně 12 ponorek francouzského designu Suffren. Současný plán AUKUS pro osm útočných ponorek s jaderným pohonem (SSN) byl vždy chybný a nyní se jeho rizika hromadí, píše Peter Briggs.

Měli bychom pokročit s námořními operačními aspekty plánu AUKUS SSN, jako je podpora amerických a britských ponorek při jejich příjezdu do Austrálie. Ale pokud jde o akviziční úsilí, měli bychom být připraveni upustit od plánu na nákup osmi SSN v rámci AUKUS – tří z USA, které Washington stále pravděpodobněji nedodá, a pěti, které mají být postaveny podle předimenzovaného britského designu a pravděpodobně nemohou dorazit včas.

Místo toho bychom zahájili společný francouzsko-australský program pro větší počet ponorek třídy Suffren, což je design, který je již ve výzbroji francouzského námořnictva.

Aby se zajistilo, že dodávky budou moci začít již v roce 2038, měla by se australská vláda, která bude zvolena příští rok, zavázat, že v roce 2026 rozhodne, zda přejde na francouzský design.

I když akviziční plán AUKUS uspěje, přinese pochybnou kapacitu. Návrhy ponorek by byly kombinací dvou verzí ponorek třídy Virginia, které by od sebe byly konstrukčně vzdáleny více než 14 let, a dosud nenavržených ponorek SSN-AUKUS využívajících britský reaktor PWR3, který měl být teprve testován. Navíc by SSN-AUKUS byl částečně stavěn nedostatečně výkonným britským ponorkovým podnikem, který je pod velkým tlakem, aby dodal Královskému námořnictvu další třídu ponorek s balistickými raketami.

Ponorky SSN-AUKUS s výtlakem více než 10 000 tun budou pro australské potřeby příliš velké. Jejich velikost zvýší jejich detekovatelnost, náklady a počet členů posádek. (Zdá se, že velká velikost je dána rozměry reaktoru.)

Australské královské námořnictvo již není schopno dodat posádky svých lodí a růst, aby uspokojilo budoucí požadavky. Bude mít velké potíže s posádkou Virginií, z nichž každá potřebuje 132 lidí, a také s loděmi SSN-AUKUS, pokud se jejich posádky vyrovnají 100 posádkám potřebným pro současnou britskou třídu Astute.

Zatím jsme neviděli harmonogram britského designového procesu, ani se nezdá, že by byl vytvořen společný designérský tým. Vzhledem k absenci zpráv o tom, že milníky byly dosaženy nebo dokonce stanoveny, je vysoce pravděpodobné, že program SSN-AUKUS, stejně jako program Astute, bude mít zpoždění a dodá prvotřídní loď s mnoha problémy. Vědomí, že britská Strategická obranná revize se potýká s vážnými nedostatky ve financování, stěží vzbuzuje důvěru.

Také osm SSN bude stačit k udržení nasazení pouze jedné nebo dvou v každém okamžiku, což nestačí pro účinné odstrašení. Obtížnost výcviku posádek a získávání zkušeností se třemi konstrukcemi ponorek by přispěla ke zřejmým problémům v dodavatelském řetězci při vytváření operační síly.

Dosažení i této nedostatečné schopnosti je stále méně pravděpodobné. Zprávy z nedávného sympozia Ligy ponorek amerického námořnictva odhalují pokračující neschopnost USA zvýšit tempo stavby ponorek. V této době by měla být objednána další ponorka, která by pokryla přesun stávající lodi Block IV Virginia do Austrálie za osm let, ale žádná smlouva nebyla uzavřena. Ještě horší je, že produkce ve Virginii u obou amerických výrobců ponorkových lodí se ve skutečnosti zpomaluje kvůli zpožděním v dodavatelském řetězci. Americký program stavby lodí s nejvyšší prioritou, pro ponorky třídy Columbia s balistickými raketami, nadále trpí zpožděním. Koncem listopadu požádal Bílý dům Kongres o nouzové financování programů pro Virginii a Kolumbii.

Tato situace ukazuje na rostoucí pravděpodobnost, že navzdory svému nejlepšímu úsilí nebude americké námořnictvo schopno ušetřit žádné Virginie pro prodej Austrálii. Současný prezident pravděpodobně nebude schopen, jak vyžaduje legislativa, potvrdit 270 dní před transferem, že nedojde k degradaci amerických podmořských schopností.

Mezitím má britský podpůrný systém ponorek potíže s dopravou SSN na moře. Nedávný požár, který ovlivnil dodávku poslední SSN třídy Astute, může tyto potíže jen zhoršit.

Francouzská třída Suffren SSN byla referenčním designem pro dieselovou třídu Attack, kterou Austrálie zamýšlela koupit před přechodem na SSN. Nabízí řešení našich problémů s AUKUSem. Vyrábí ji společnost Naval Group, přičemž tři z plánovaných šesti ponorek jsou uvedeny do provozu ve francouzském námořnictvu.

S nosností 5 300 tun a se sedmdesátidenní výdrží, kapacitou pro 24 torpéd nebo raket, čtyři torpédomety a posádkou 60 lidí by bylo levnější postavit, vlastnit a platit posádku než u lodě AUKUS. Konstrukce je flexibilní – optimalizovaná pro protiponorkový boj, ale s dobrou schopností boje proti hladinovým lodím pomocí dvouúčelových torpéd a protilodních řízených střel. Může také nést střely s plochou dráhou letu pro pozemní útoky, miny a speciální jednotky.

Třída Suffren používá palivo s nízko obohaceným uranem a potřebuje doplňování paliva každých 10 let, zatímco americká a britská konstrukce s vysoce obohaceným uranem jsou určeny k tomu, aby se nikdy nedoplňovaly. Reaktor Suffren je však navržen tak, aby zjednodušil výměnu paliva, která by mohla být dokončena během plánované přestavby v Austrálii. Použité palivo lze znovu zpracovat, což zjednodušuje vyřazování z provozu na konci životnosti.

Pravda, konstrukce Suffren nemá zbraňovou nosnost, raketomety s vertikálním odpalováním nebo devadesátidenní výdrž jako Virginia a pravděpodobně ani SSN-AUKUS. Jako jaderný příbuzný třídy Attack je však mnohem blíže původnímu australskému požadavku na náhradu za třídu Collins, než se jeví SSN-AUKUS. Konstrukce nabízí adekvátní schopnosti pro potřeby Austrálie v balíčku, který si můžeme dovolit vlastnit. Mohli bychom provozovat 12 Suffrenů a stále bychom potřebovali méně členů posádky, než bychom potřebovali podle plánu AUKUS.

Pokud bychom se posunuli k designu Suffren, měli bychom se přesto držet výcvikových programů SSN, které jsme dohodli s americkým námořnictvem a královským námořnictvem. Měli bychom také pokročit se zřízením přechodného opravárenského zařízení, které by podporovalo jejich SSN stejně jako naše, a s jejich rotací po Západní Austrálii.

Pokud jde o akviziční plán AUKUS, musíme nyní začít s přípravami na společné budování Suffrenů s Francií. Austrálie nemůže čekat, až USA konečně řeknou, že Virginie nebude k dispozici.

Do té míry, do jaké je třeba design změnit, se můžeme vrátit k práci vykonané pro třídu Attack, zejména k začlenění amerického bojového systému a australských standardů.

Obtížné, náročné a politicky odvážné? Jistě. Ale zdaleka ne tak nepravděpodobné, že dostaneme SSN pod AUKUS včas.

Zdroj v angličtině: ZDE

