Bidenův poradce se zavázal poskytnout Ukrajině lavinu vojenské pomoci

6. 12. 2024

čas čtení 2 minuty



Bílý dům na poslední chvíli připravil strategii na podporu Ukrajiny, která zahrnuje půjčky ve výši 20 miliard dolarů a rozsáhlé sankce proti Rusku



Bílý dům na poslední chvíli připravil strategii na podporu válečné pozice Ukrajiny, která zahrnuje lavinu vojenské pomoci a nové rozsáhlé sankce proti Rusku, jak uvedl mluvčí Rady pro národní bezpečnost.



Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan se ve čtvrtek více než hodinu setkal s vedoucím kanceláře ukrajinského prezidenta Andrijem Jermakem a zavázal se, že do poloviny ledna poskytne Ukrajině další statisíce dělostřeleckých nábojů, tisíce raket a stovky obrněných vozidel. Bílý dům na poslední chvíli připravil strategii na podporu válečné pozice Ukrajiny, která zahrnuje lavinu vojenské pomoci a nové rozsáhlé sankce proti Rusku, jak uvedl mluvčí Rady pro národní bezpečnost.Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan se ve čtvrtek více než hodinu setkal s vedoucím kanceláře ukrajinského prezidenta Andrijem Jermakem a zavázal se, že do poloviny ledna poskytne Ukrajině další statisíce dělostřeleckých nábojů, tisíce raket a stovky obrněných vozidel.





USA se rovněž zavazují podpořit ukrajinský problém s lidskými silami a nabízejí výcvik nových jednotek na místech mimo ukrajinské území. To přichází spolu s téměř dokončenou půjčkou ve výši 20 miliard dolarů, která bude kryta zisky z imobilizovaných ruských státních aktiv.





Spojené státy to spojují s řadou nových sankcí, které přijdou v nadcházejících týdnech, a to vše se záměrem zkomplikovat Rusku schopnost udržet své válečné úsilí a posílit vyjednávací sílu Ukrajiny u jednacího stolu, která by mohla položit základy budoucího urovnání.







Tato jednání mají zvýšenou naléhavost, zejména poté, co předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson zablokoval hlasování o dodatečné pomoci Ukrajině ve výši 24 miliard dolarů. Pentagon se nicméně zavázal, že tento týden pošle vojenskou pomoc ve výši 725 milionů dolarů, což je největší zásilka od dubna.







Zdroj v angličtině ZDE

0

224

Nejnovější krok Bílého domu přichází o něco více než měsíc před inaugurací Donalda Trumpa, kdy USA možná vyrukují se zcela novou strategií pro úplné příměří.Podle zprávy agentury Reuters v tichosti připravuje Trumpův tým mírový návrh pro Ukrajinu, který by fakticky odsunul členství v NATO na vedlejší kolej a potenciálně přenechal významné území Ukrajiny Rusku, což signalizuje dramatický posun oproti současné politice USA. Trump často prohlašoval, že by válku mezi Ukrajinou a Ruskem ukončil do 24 hodin.Přesto se ukrajinští představitelé, včetně Jermaka a velvyslankyně Oksany Markarové, tento týden setkali s klíčovými osobnostmi Trumpova přechodného týmu, včetně JD Vance, zástupce Floridy a potenciálního poradce pro národní bezpečnost Mikea Waltze a Trumpova vybraného vyslance pro Rusko a Ukrajinu Keitha Kellogga, ve snaze zajistit si trvalou podporu.