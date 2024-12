Asad je v Moskvě

Svržený syrský prezident Bašár Asad je v Moskvě



Agentura Reuters uvádí, že svržený syrský prezident Bašár Asad je podle zdroje z Kremlu v Rusku.



Tisková agentura Interfax citovala nejmenovaný zdroj: „Syrský prezident Asad přijel do Moskvy. Rusko jim (jemu a jeho rodině) udělilo azyl z humanitárních důvodů.“



Rusko podle diplomatů požádalo o pondělní zasedání Rady bezpečnosti OSN za zavřenými dveřmi, na kterém se bude jednat o mírové misi OSN na Golanských výšinách.





Syrští povstalci odvysílali první zpravodajský bulletin ve státní televizi poté, co Moskva oznámila, že Asad opustil zemi



Bašár Asad uprchl ze Sýrie, povstalci konstatují, že dobyli Damašek Budoucnost je naše, říká vůdce povstalců v prvním prohlášení



Velitel povstalců Abú Mohammed al-Džolání v prohlášení přečteném v syrské státní televizi poté, co jeho síly obsadily Damašek, uvedl, že není prostor pro návrat zpět a skupina je odhodlána pokračovat v cestě, kterou započala v roce 2011 během arabského jara.



„Budoucnost je naše,“ uvedl al-Džolání ve svém prohlášení.



Džolání působil léta ze stínu. Nyní je ve světle reflektorů, poskytuje rozhovory mezinárodním médiím a objevuje se na místě v druhém syrském městě Aleppu poté, co ho poprvé v občanské válce v zemi vyrval z vládní kontroly.



Od přerušení vazeb s Al-Káidou v roce 2016 se Džolání snaží vystupovat jako umírněnější vůdce. Zatím se mu však nedaří rozptýlit podezření analytiků a západních vlád, které HTS stále řadí mezi teroristické organizace.





Podle syrského ministerstva zahraničí se dnes v dějinách země píše „nová stránka"



Syrské ministerstvo zahraničí právě vydalo prohlášení, v němž uvádí, že „dnes se píše nová stránka v dějinách Sýrie“, která prožila téměř 14 let občanské války.



Zde je celé prohlášení, které bylo zveřejněno na Twitteru:



Syrští bratři: Dnes se píše nová stránka v dějinách Sýrie, aby se slavnostně otevřela národní smlouva a charta, která spojuje slovo Syřanů, sjednocuje je a nerozděluje, aby se vybudovala jedna vlast, v níž vládne spravedlnost a rovnost a v níž každý požívá všech práv a povinností, zdaleka ne podle jednoho názoru. A základem je občanství.



Ministerstvo zahraničních věcí a expatrianti Syrské arabské republiky a její diplomatické mise v zahraničí budou i nadále odhodláni sloužit všem spoluobčanům a spravovat jejich záležitosti na základě důvěry, kterou mají při zastupování syrského lidu, a že vlast zůstane nejvyšší.



„Připadáme si jako ve snu,“ reagují ohromení Syřané na rychlý pád Asadovy vlády



Cesta do Damašku je lemována vyhozenými armádními uniformami. Vojáci syrské armády se v neděli brzy ráno v panice svlékali na ulicích, když si uvědomili, že je jejich vůdce Bašár Asad po 54 letech vlády své rodiny nad Sýrií opustil.



Tanky syrské armády, které měly zastavit bleskovou povstaleckou ofenzívu, jež začala pouhých 11 dní předtím, stály prázdné před kontrolními stanovišti s plakáty zesnulého vůdce Háfeze al-Asada s napůl roztrhanou tváří. Řidič podle zvyku zastavil a stáhl okénko, ale na kontrolním stanovišti nikdo nebyl.



„Už žádné kontrolní stanoviště, už žádné úplatky,“ poznamenal Mohammed a s úsměvem se rozjel směrem k syrskému hlavnímu městu.



Damašek byl stále v nedůvěře, nad městem se jako mlha vznášel kouř z bojů z předchozí noci. Okna se otřásala od občasných výbuchů, cíl ani bojující strana nebyly známy. Jen několik hodin předtím bylo oznámeno, že Bašár Asad uprchl z hlavního města a že jeho režim padl.



Šéf hnutí Haját Tahrír aš-Šám Mohammed al-Džulání, nejvýznamnější z vůdců povstalců v Sýrii, oznámil, že bývalý syrský premiér Mohammed Gaza al-Džalálí povede v příštích měsících přechodnou vládu.



Obyvatelé Sýrie byli událostmi tohoto dne stále omráčeni. „Připadám si jako ve snu, nespala jsem a nedokážu vstřebat, co se stalo,“ řekla Fatimeh, Syřanka původem z Idlibu, když se blížila k Damašku. „Jsem z Idlíbu,“ řekla ještě jednou s tím, že se léta neodvažovala říct, odkud je, když byla v Damašku, protože se bála, že jakákoli příslušnost k provincii držené islamistickými povstalci by mohla vyvolat odvetu.



Vůdce povstalců dorazil k ikonické mešitě Omayyad ve starém městě Damašku při svém prvním veřejném vystoupení po pádu Asadovy vlády. Vidět vůdce povstalců v mešitě, která se nachází v bývalém srdci vlády, by bylo ještě před několika dny nemyslitelné. Pro Syřany to byla jasná zpráva: Bašár Asad je pryč a povstalci mají vše pod kontrolou.



„Už se těším, až dorazí [HTS], zastaví krádeže. Celé roky jsme neměli na chleba, teď to bude lepší,“ řekl Mohammed.



Jiní vyjadřovali vůči islamistické skupině určité výhrady, obezřetní vůči jakýmkoli revolučním skupinám - zejména islamistickým - po 13 letech kruté občanské války. Ale opatrnost byla odložena na jiný den, dnes se slavilo.



„Ty pocity, ty se nedají popsat. Jsem naštvaný, jsem šťastný a jsem smutný. Ale teď, když režim padl, si mohu oddechnout,“ řekl Mohammed Ahmad, obyvatel Kafr Halabu na severu Sýrie.



Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii, která monitoruje válečný stav, potvrdila zprávy, že izraelské nálety dnes mířily na vládní bezpečnostní budovy v Damašku.



„Izraelské údery se zaměřily na bezpečnostní komplex v Damašku poblíž budov bývalého režimu“ včetně zpravodajské služby, celnice a vojenského velitelství, uvedl válečný monitor. Izraelská armáda se k náletům bezprostředně nevyjádřila.





Izrael provedl nálety na hlavní bezpečnostní komplex v Damašku



Izrael provedl tři nálety na hlavní bezpečnostní komplex ve čtvrti Kafr Súsa v Damašku spolu s výzkumným střediskem, kde podle dřívějších informací íránští vědci vyvíjeli rakety, sdělily agentuře Reuters dva regionální bezpečnostní zdroje. Toto tvrzení se nám zatím nepodařilo nezávisle ověřit.





Španělské ministerstvo zahraničí vyzvalo k tomu, aby v Sýrii po pádu Asadovy vlády došlo k „inkluzivnímu politickému přechodu“.



V prohlášení ministerstvo uvedlo:



Vyzýváme všechny strany v Sýrii, v regionu i v mezinárodním společenství, aby historické události, které země prožívá, vedly k mírovému a inkluzivnímu politickému přechodu v souladu s podmínkami rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2254, která zaručuje jednotu, svrchovanost a územní celistvost země.



Prostřednictvím španělského velvyslanectví v Damašku zůstáváme ve stálém kontaktu se španělskou komunitou v zemi a jsme připraveni reagovat na jakoukoli eventualitu.



Španělsko patří spolu se Spojeným královstvím, Francií a Německem k západním zemím, které veřejně uvítaly pád režimu.





Vůdce syrských povstalců spatřen v Damašku při projevu k jásajícímu davu



Abú Mohammed al-Džolání, vůdce syrské skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS), která vedla protivládní povstaleckou ofenzívu, navštívil v Damašku významnou Umajjovskou mešitu, uvedl zpravodaj agentury AFP.



Údajně pronesl projev za skandování davu „Alláhu akbar (Bůh je největší)“. Na videozáznamu, který koluje po internetu, je vidět, jak al-Džolání vstupuje do mešity a davy ho povzbuzují.



Izraelská armáda vydala varování pro pět měst na jihu Sýrie a vyzvala obyvatele, aby kvůli probíhajícím bojům v oblasti zůstali „až do odvolání“ doma.



„Dnes a dnes večer slavíme, ale zítra si vyhrneme rukávy a začneme tvořit naši novou inkluzivní Sýrii, protože nás čeká ještě mnoho práce,“ slíbila Hind Kabawatová, předsedkyně syrské občanské společnosti vedené ženami a bývalá členka Syrské vyjednávací rady. „Zítra je první den našeho života ve svobodě, ale je tak důležité, abychom si v následujících týdnech zachovali občanský prostor.“



V projevu po noci, kdy s napětím očekávala události v Damašku, uvedla: „Syrská občanská společnost je úplně jinde než před 20 lety - mnohem silnější, živější a kreativnější. V jádru existují tři poselství - žádný trest, žádná pomsta a žádné sektářství“.



Veteránka jednání v Ženevě v roce 2015 a předsedkyně neziskové skupiny Tastakel, která se věnuje dialogu mezi náboženstvími a působí uvnitř Sýrie, dodala:



Poučili jsme se z Iráku, kde zničili všechny instituce. My tyto syrské instituce potřebujeme. Nemůžeme trestat malé vojáky, kteří nemají na rukou krev. Nenecháme lidi odvést na náměstí. Ti, kteří se podílejí na zločinech, budou mít spravedlivý soud.



Řekla, že pro ni přelom revoluce nastal, když křesťané v Aleppu pochopili, že je islámské milice neohrozí.



Vysvětlila to:



Když se křesťané v Aleppu probudili a zjistili, že zde není žádný režim, obávali se, co bude následovat. Prezident Asad křesťanům tak dlouho tvrdil, že je jejich ochráncem. I já jsem měla strach. Přišlo tolik zklamání a lidé mi říkali: 'Tenhle film už jsme viděli'.



Ale občanská společnost šla ke křesťanům v den svátku svaté Barbory (4. prosince ) a uklidňovala je a rozdávala jim chléb, takže Aleppo bylo v pořádku. Měli jsme velký strach ze sektářství, ale proběhlo to tak hladce. Dostávali jsme videa a telefonáty do naší organizace, že je vše v pořádku.



A pak šli revolucionáři do křesťanského kostela v Hamá a Homsu s tím, že tam nevstoupí. Šli do Marmority a řekli: 'Chceme, abyste byli v bezpečí. Žádáme vás jen o to, abyste si vzali revoluční zelenou vlajku, my si pořídíme video a necháme vás na pokoji'. Takže teď je křesťanská komunita v bezpečí.



Řekla: „Mezinárodní společenství nás opustilo se slovy 'normalizujme se s Asadem', ale syrský lid se nevzdal a my jsme řekli 'toto je boj za naši zemi vedený Syřany a my budeme bojovat za naši svobodu sami, bude-li to nutné'. Dnes existují různé vrstvy. Ano, je tu armáda, ale ta je společně s občanskou společností. Tohle je Sýrie pro všechny.“



Pokračovala: „Občanská společnost, zejména mladí lidé, vědí, co chtějí, a budou sledovat vojenské skupiny, aby zajistili více občanského prostoru. Arabské jaro ještě neskončilo.“



Arabské státy se budou snažit odvrátit hrozbu opětovného rozpoutání syrské občanské války tím, že zahájí otevřený dialog se všemi silami na místě, aby zajistily, že jakákoli transformace bude zahrnovat všechny Syřany bez ohledu na etnickou příslušnost, uvedlo katarské ministerstvo zahraničí.



Mluvčí katarského ministerstva zahraničních věcí Majed al-Ansari se vyjádřil poté, co se v Dauhá opět sešli vedoucí představitelé arabských států, aby zhodnotili náhlý noční kolaps režimu prezidenta Bašára Asada.



Řekl, že arabské státy jsou „vděčné za velmi omezené boje“, které předcházely svržení Asada, a uvedl, že „to usnadňuje mezinárodním aktérům vstoupit a začít se angažovat dříve, než by mohly vypuknout jakékoli boje mezi stranami na místě“.



Byl „povzbuzen, že státní instituce zůstávají nedotčeny, policejní služby, voda a elektřina zůstávají nedotčeny. Jsme povzbuzeni tím, že státní instituce si zachovávají své funkce,“ řekl a dodal, že není třeba krveprolití.



„Žádná skupina, žádná strana nebo sekta by se neměla cítit v budoucnosti Sýrie nebezpečná nebo vyloučená,“ dodal.



„Neměli bychom být spokojeni se situací na místě. Všem je jasné, že je třeba vést otevřený dialog a zapojit všechny strany na místě.“



Připustil však, že není jasné, kdo má v rukou nejsilnější vojenské síly. Ať tak či onak, řekl, že v nadcházejících týdnech je třeba vojenské síly uspořádat tak, aby se zabránilo bojům mezi nimi. To podle něj vyžaduje dialog mezi zainteresovanými státy a vojenskými skupinami.



Hadi Al-Bahra, předseda Syrské národní koalice, hlavní syrské opozice v zahraničí, uvedl, že země by měla do šesti měsíců vypracovat ústavu, o níž by se konaly první volby a referendum.



„V ústavě bude řečeno, zda budeme mít parlamentní systém, prezidentský systém, nebo smíšený systém. A na základě toho uděláme volby a lidé si vyberou svého vůdce,“ řekl Al-Bahra.



Dodal, že opozice požádala státní zaměstnance, aby se i nadále hlásili do práce, dokud nedojde k přechodu moci, a ujistila je, že se jim nic nestane.



Rusko uvedlo, že syrský prezident Bašár Asad opustil svůj úřad a odjel ze své země poté, co vydal rozkaz k mírovému předání moci, ale neřeklo, kde se nyní nachází a zda ruská armáda plánuje v Sýrii zůstat.



Velitel povstalců Abú Mohammed al-Džolání v prohlášení přečteném v syrské státní televizi uvedl, že není prostor pro návrat zpět. „Budoucnost je naše,“ uvedl ve svém prohlášení. Al-Džolání, velitel hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS), údajně uvedl, že všechny státní instituce zůstanou pod dohledem al-Asadova premiéra, dokud nebudou oficiálně předány.



Libanonská armáda tvrdí, že po dramatickém pádu Asadovy vlády posiluje svou přítomnost na hranicích se sousední Sýrií.



Pentagon uvedl, že USA budou nadále přítomny ve východní Sýrii a podniknou příslušné kroky, aby zabránily obnovení činnosti Islámského státu.



Donald Trump v neděli prohlásil, že Asad „utekl ze své země“ poté, co ztratil podporu Ruska. „Asad je pryč,“ uvedl na své platformě Truth Social. „Jeho ochránce, Rusko, Rusko, Rusko v čele s Vladimírem Putinem, už nemělo zájem ho chránit.“



Irák údajně evakuoval své velvyslanectví v Sýrii a přesunul personál do Libanonu, několik hodin poté, co povstalci svrhli Asada a převzali kontrolu nad hlavním městem. Důvody evakuace nebyly zveřejněny.



Když ozbrojení povstalci obsadili města po celé Sýrii, otevřeli věznice, kde bylo podle odhadů skupin na ochranu práv od roku 2011 považováno za nezvěstné nebo násilně zmizelé z rukou státu nejméně 100 000 lidí. Patřila mezi ně i vojenská věznice Sednaja, zařízení nechvalně proslulé jako místo, kde se používají obzvláště brutální a ponižující metody mučení.











Syrští povstalci v neděli vnikli do rezidence italského velvyslance v Damašku, ale jemu ani jeho bezpečnostnímu personálu neublížili, uvedl italský ministr zahraničí Antonio Tajani.

Islamističtí bojovníci hledali proasadovské jednotky nebo příslušné dokumenty a odešli poté, co odpálili několik ran do zdi, uvedl Tajani na tiskové konferenci.Dodal, že: „Dnes ráno vnikla ozbrojená skupina do zahrady velvyslancovy rezidence. Odvezli pouze tři auta a to bylo vše. Velvyslanci ani karabiníkům (policistům z velvyslanectví) se nic nestalo.Vyzýváme k pokojnému předání moci mezi padlým režimem a novou realitou, tedy k mírovému, nikoli vojenskému přechodu. Zdá se mi, že v současné době se věci ubírají tímto směrem."Izraelský premiér Benjamin Netanjahu při návštěvě Izraelem okupovaných Golanských výšin prohlásil, že svržení Bašára Asada v Sýrii je „historickým dnem“ na Blízkém východě a pádem „ústředního článku íránské osy zla“.„Je to přímý důsledek úderů, které jsme zasadili Íránu a Hizballáhu, Asadovým hlavním podporovatelům. Vyvolalo to řetězovou reakci na celém Blízkém východě a posílilo ty, kteří se snaží vymanit z tohoto utlačovatelského režimu,“ uvedl.Ve videu zveřejněném na Twitteru Netanjahu uvedl, že pád Asadova režimu „nabízí velkou příležitost“, ale upozornil, že je také „plný značných nebezpečí“, a dodal, že „podnikne kroky proti možným hrozbám“.Izrael, znepokojený tím, co označuje za „vojenské zakotvení“ Íránu v Sýrii, podnikl mnoho leteckých útoků na cíle v Sýrii, o nichž tvrdí, že jsou napojeny na Írán a spřátelené ozbrojené skupiny, jako je Hizballáh.Syrští povstalci odvysílali ve státní televizi svůj první zpravodajský bulletin, v němž oznámili, že „vyhráli svrhli zločinný Asadův režim“. V rozhovoru na hlavním syrském zpravodajském kanálu moderátor řekl:Všem, kteří si jednoho dne mysleli, že jsme zlomeni, oznamujeme ze syrského zpravodajského kanálu vítězství velké syrské revoluce po 13 letech trpělivosti a obětí.Tureckem podporované syrské síly vstoupily do severosyrského města Manbidž poté, co převzaly kontrolu nad většinou okolní oblasti od tamních kurdských sil, které jsou spojenci USA, sdělil agentuře Reuters turecký bezpečnostní zdroj.Operace přichází poté, co syrští povstalci na jihu země vyhlásili svržení prezidenta Bašára Asada poté, co převzali kontrolu nad Damaškem.„Boj proti YPG/PKK je velmi blízko vítězství. Probíhají letecké i pozemní zásahy s cílem vyrvat Manbidž z rukou YPG/PKK,“ uvedl zdroj s odkazem na kurdské milice, které Manbidž dlouhodobě kontrolují.Zdroj následně uvedl, že povstalecké síly se nacházejí v samotném městě Manbidž. Kurdské síly ve městě, které se nachází asi 30 km jižně od turecké hranice a západně od řeky Eufrat, se k situaci bezprostředně nevyjádřily.Syrští povstalci dříve uvedli, že zahájili útok na Manbidž, podle prohlášení zveřejněného v neděli, ale datovaného 7. prosince (sobota) na Twitteru ministerstvem obrany syrské prozatímní vlády.YPG je ústředním prvkem sil spojenců USA v koalici proti bojovníkům Islámského státu. Ankara tvrdí, že YPG je teroristická skupina úzce napojená na bojovníky Strany kurdských pracujících (PKK), kteří již 40 let bojují proti tureckému státu.Libanonská armáda tvrdí, že po dramatickém pádu Asadovy vlády posiluje svou přítomnost na hranicích se sousední Sýrií.Armáda uvedla ve svém prohlášení:Vzhledem k rychlému vývoji a choulostivým okolnostem, kterými region prochází... byly posíleny jednotky pověřené monitorováním a kontrolou severní a východní hranice, a to v souvislosti se zpřísněním opatření pro dohled.Libanonský prozatímní premiér Nadžíb Mikátí uvedl, že o bezpečnostní situaci na syrské hranici jednal s velitelem armády Josephem Aúnem a veliteli bezpečnostních sil.„V těchto hovorech o prioritě zpřísnění kontroly hranic a distancování Libanonu od dopadů vývoje v Sýrii“, uvedl jeho úřad.Podle prohlášení král řekl své národní bezpečnostní radě, že je „třeba chránit bezpečnost Sýrie, její občany“ a usilovat o „stabilitu“ a vyhnout se jakémukoli konfliktu, který by mohl vést k chaosu.Jordánský ministr vnitra uvedl, že země uzavřela svou stranu hranice „v důsledku okolních bezpečnostních podmínek na jihu Sýrie“. Ammán vyzval své občany, aby Sýrii co nejdříve opustili.Emirát v Perském zálivu uvedl, že „pozorně sleduje vývoj v Sýrii“, a zdůraznil „nutnost zachování národních institucí a jednoty státu, aby se zabránilo jeho upadnutí do chaosu“.Katar - který poskytl povstalcům včasnou podporu poté, co Asadova vláda v roce 2011 potlačila mírové povstání, což vedlo k občanské válce - zůstal tvrdým kritikem syrského prezidenta, který podle Moskvy opustil Damašek po jednání s „dalšími účastníky ozbrojeného konfliktu“.uvedlo v neděli egyptské ministerstvo zahraničí po překvapivém svržení prezidenta Bašára Asada povstalci.Ministerstvo zahraničí v prvním komentáři arabské vlády k situaci v Sýrii uvedlo, že situaci sleduje s velkou pozorností, a potvrdilo svou podporu syrskému lidu a suverenitě a jednotě země., říká francouzský prezident Emmanuel MacronFrancouzský prezident Emmanuel Macron v neděli uvítal zprávu o pádu syrského prezidenta Bašára Asada a prohlásil, že Francie bude i nadále usilovat o bezpečnost všech obyvatel Blízkého východu.„Barbarský stát padl. Konečně. Vzdávám hold syrskému lidu, jeho odvaze a trpělivosti. V této nejisté chvíli jim přeji mír, svobodu a jednotu,“ uvedl Macron v příspěvku na Twitteru. “Francie bude i nadále odhodlána podporovat bezpečnost všech na Blízkém východě.“říká německý kancléř Olaf ScholzBašár Asad brutálně utlačoval vlastní lid, má na svědomí nespočet životů a přiměl mnoho lidí k útěku ze Sýrie, z nichž mnozí přišli do Německa. Syrský lid strašlivě trpěl. Konec Asadovy vlády nad Sýrií je proto dobrou zprávou.Nyní záleží na tom, aby byl v Sýrii rychle obnoven zákon a pořádek. Všechny náboženské komunity a všechny menšiny musí nyní i v budoucnu požívat ochrany. Politické řešení konfliktu v Sýrii v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2254 je stále možné.Budoucí vládce budeme posuzovat podle toho, zda umožní všem Syřanům důstojný život a sebeurčení, zda budou bránit suverenitu Sýrie před zlovolnými zásahy třetích stran a žít v míru se svými sousedy."Stojíme u prezidentského paláce - jednoho z paláců, kde Asad žil.Spousta lidí, mnozí z nich pocházejí z venkovských oblastí, vnikla do paláce a téměř ho vyprázdnila a všechno zničila.V době, kdy jsme přijeli, byl už téměř vyprázdněný, až na pár kusů nábytku.Přijeli členové povstalecké skupiny HTS, aby situaci zvládli - řekli, že to není přijatelné.Žiji v Sýrii deset let a nikdy jsem do této ulice nevstoupila.Vidím lidi, kteří se sem hrnou z pomsty a také s velkou radostí, že se jim podařilo vniknout dovnitř.Uvnitř jsou velmi chaotické scény. V jiných vládních budovách docházelo k rabování, ale tohle je jiná situace.Lidé vcházejí dovnitř, pózují pro fotografie a přitom si berou, co se dá. Mstí se za roky útlaku a chudobyna Asadovi a jeho otci.Bašár Asad, který vládl Sýrii téměř 25 let, opustil zemi poté, co dal příkaz, aby došlo k pokojnému předání moci, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Není jasné, kde se nachází. Ministerstvo uvedlo, že Moskva se jednání kolem jeho odchodu neúčastnila.Prozradilo však, že ruské vojenské základny v Sýrii byly uvedeny do stavu zvýšené pohotovosti, ačkoli jim v současné době nehrozí žádné vážné nebezpečí. Uvedlo, že Moskva je v kontaktu se všemi syrskými opozičními skupinami a vyzvala všechny strany, aby se zdržely násilí, uvedla agentura Reuters. Rusko bylo spolu s Íránem klíčovým spojencem Asada, kterému poskytovalo vojenskou pomoc, aby mohl zůstat u moci navzdory všeobecné nepopularitě.Zdroj v angličtině ZDE