Británie: O otřesné situaci mezi anglickými prvňáčky

6. 12. 2024

Nová britská labouristická vláda chce radikálně zlepšit připravenost malých dětí, které jdou do první třídy, které je v Británii nyní dost strašná. Ano, v Británii chodí děti do školy od pěti let, takže dřív než v ČR, a níže interviewovaná učitelka se stará o děti ještě mladší, jenže... Nejvíce mě šokovalo, že dnešní rodiče čučí do mobilů a dávají malým dětem tablety, nebo je posazují před televizi, takže s nimi nemluví a děti ještě v pěti letech neznají základní slova. Jak je tomu asi v ČR? (JČ)

Moderátorka, News at One, BBC Radio 4, čtvrtek 5. prosince 2024, 13 hodin: Jeden ze šesti závazků, které dnes vláda oznámila, se týká předškolního vzdělávání. Labouristé chtějí zvýšit počet dětí, které jsou ve věku 5 let připraveny na školní docházku, a to jak po stránce vzdělávací, tak po stránce sociální, ze současných 67 % na 75 %. Maggie Nolanová je učitelkou na základní škole v Derby. Zeptali jsme se jí, co vidí na dětech, které nastupují do školy.

Maggie Nolan: Jsem přijímací učitelkou, takže děti letos přicházejí do mé třídy ve 4 letech. Mám poměrně mladou skupinu, takže spoustě z nich bude pět let až v červnu nebo v červenci. V posledních letech stále častěji pozorujeme opoždění řeči, opoždění hrubé motoriky i jemné motoriky. A také jejich školní připravenost, pokud jde o péči o jejich fyzické zdraví, jako je schopnost jít na toaletu, být sám sebou, správně se oblékat.





Moderátorka: Kolik dětí nyní jde do první třídy a není efektivně naučeno chodit na nočník?





Maggie Nolan: To zcela závisí na skupině, ale poměrně často se děje, že asi 5 až 10 % třídy není připraveno. Znamená to, že došlo k velkému posunu v tom, jak využíváme pomocný personál a jak je využíván můj čas. Došlo k velkým změnám ve způsobu financování škol a ve výši finančních prostředků, které dostáváme. A tak pokud tam nemáte asistenta pedagoga a dítě není schopné se samo upravit na toaletě, musíte opustit třídu, abyste mu mohli jít pomoci se záchodem, případně s převlékáním. Někdy musím požádat sekretářku, aby to šla udělat za mě nebo pohlídala třídu, zatímco já to půjdu udělat, což je opravdu, ale opravdu složité.





Moderátorka: Tedy, automaticky jsem řekla, jestli se naučily chodit na nočník, ale mluvíme o plenkách, nebo o tom, že si prostě nedokážou samy dojít na záchod?





Maggie Nolan: Můžeme mít děti, které přicházejí v plenkách, nebo se dost často stává, že se to nechá na poslední chvíli a přijdou děti, které byly v plenkách ještě před několika dny v září a rodiče jsou v domnění, že škola bude schopna vyřešit tento problém za ně, je dost často potřeba převlékání, protože děti, víte, nejsou schopny se dostat na toaletu včas.





Moderátorka: Mluvila jste o opoždění řeči. Jak to vidíte?









Moderátorka: Mluvíte o změně, která byla před více než deseti lety.





Maggie Nolan: Sledujeme, jak se ta změna projevuje v našem školství.





Maggie Nolan: Pandemie byla opravdu, opravdu těžká doba. Byla to velmi, velmi děsivá doba. Zasáhla ty nejzranitelnější lidi, samozřejmě ty nejzranitelnější, a to má naprosto zásadní dopad na tyto děti. A právě tyto děti se narodily přímo v době pandemie, to dnes vidíme.









Zdroj v angličtině ZDE

Je to opravdu velká změna. Myslím, že nástup technologií a to, že děti dostávají tablety nebo jsou posazovány před televizi, rodiče mají neustále v ruce něco, co je baví, chytrý telefon, znamená, že je mnohem méně toho raného povídání, které probíhá mezi rodiči a miminky, rodiči a batolaty. Děti jsou tedy mnohem více ponechány samy sobě a raná řeč se jim nemodeluje, takže v jejich slovní zásobě nacházíme mnohem větší mezery, takže když děláme počáteční jazykový test, může se stát, že neznají slovo pro nos, neznají slovo pro uši, nedokážou je ukázat na obrázku obličeje. Takové věci. Věci, o kterých víte, že by tam mohly být, věci, které pocházejí z dětských říkanek, z opakování dětských říkanek znovu a znovu. A jeden z hlavních problémů, který jsme viděli, je, že když nám [konzervtivci] vzali zrušili školicí centra Sure Start, tak tehdy se opravdu projevily všechny změny, protože rodiče, kteří měli tento fantastický zdroj, mohli jít tam, kde se naučili, jak komunikovat se svými dětmi. Měli všechny ty věci, které pro ně modelovali odborníci, chodili na pravidelná sezení se zpěvem, říkankami, odplenkováním, to všechno, co poskytoval Sure Start, bylo najednou zlikvidováno a rodiče byli ponecháni sami sobě a ne všichni rodiče byli dobře vychováváni a jsou pak schopni to sami dobře dělat. Takže potřebují, aby se s nimi mluvilo, a to už prostě není k dispozici.A co pandemie? Protože lidé mají tendenci na ni okamžitě poukazovat?