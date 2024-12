Bašár Asad údajně uprchl ze Sýrie, povstalci konstatují, že dobyli Damašek

8. 12. 2024

Oslavy v ulicích syrských měst, protože Asadův režim zřejmě padl



Syrský prezident Bašár Asad pravděpodobně uprchl ze země, které jeho rodina vládla již 50 let. Povstalci oznámili, že po bleskovém postupu dokončeném za necelé dva týdny dobyli hlavní město.



Dva vysocí syrští důstojníci agentuře Reuters sdělili, že Asad z Damašku uprchl, jeho cíl není znám. Zprávu nebylo možné nezávisle ověřit.



Vysoký emirátský diplomat Anwar Gargash odmítl sdělit, zda Asad prchá do Spojených arabských emirátů.

„Když se lidé ptají, kam se Bašár Asad chystá, říkám, víte, když se na to opravdu podíváte, je to nakonec opravdu jen poznámka pod čarou v dějinách,“ řekl novinářům na konferenci v Bahrajnu.



Syrský vůdce nebyl přítomen, islamističtí militanti se postavili do čela rozsáhlé ofenzívy, která začala v malé enklávě na severozápadě Sýrie a během 11 dní se zdálo, že svrhla Asadovu vládu.



Ve svém prvním prohlášení ve státní televizi po ofenzivě, která zaskočila celý svět, povstalci uvedli, že ukončili Asadovu 24 let trvající autoritářskou vládu.



Ve zpravodajském studiu státní televize se objevila skupina lidí, přičemž jeden z nich četl prohlášení z „operační místnosti dobývání Damašku“, v němž oznamoval „osvobození města Damašku a pád tyrana Bašára Asada a propuštění všech nespravedlivě zadržovaných z režimních věznic“ a vyzýval bojovníky a občany, aby chránili „majetek svobodného syrského státu“.



Velení syrské armády v neděli oznámilo důstojníkům, že Asadův režim skončil, řekl agentuře Reuters syrský důstojník, který byl o tomto kroku informován. Syrská armáda však později uvedla, že pokračuje v operacích proti „teroristickým skupinám“ ve městech Hamá a Homs a na venkově Derá.



Povstalci uvedli, že osvobodili vězně z nechvalně proslulé damašské věznice Sednaya, která je považována za symbol brutality Asadova režimu, zatímco video z Damašku ukázalo muže, který vylezl na nemocniční ceduli, aby strhl plakát s Asadovou tváří. Na centrálním náměstí hlavního města lidé vylezli na tanky a jásali, když šlapali po svržené soše Asadova otce Háfeze, ukázaly záběry AFPTV.



V druhém syrském městě Aleppu, které povstalecké síly dobyly před týdnem, se oslavný zpěv vysílaný z reproduktorů mešit střídal se zvukem jásotu, který se rozléhal po střechách domů.



Rodina Asadů vládla v Sýrii od roku 1971, kdy se Hafez al-Assad chopil moci vojenským převratem, a poté v roce 2000 zdědil prezidentský úřad jeho syn Bašár. Jejich kontrola nad zemí byla prosazována prostřednictvím rozsáhlého bezpečnostního státu, který potlačoval disent prostřednictvím rozsáhlé sítě vazebních středisek a vládního dohledu.



Bašár Asad potlačil lidové povstání proti své osobě v roce 2011, kdy Syřané poprvé vyšli do ulic velkých měst, aby požadovali jeho svržení. To, co začalo jako pokojné demonstrace, později přerostlo v občanskou válku, která si podle odhadů za 10 let bojů vyžádala více než 300 000 mrtvých.



Asad obrátil veškerou sílu státu proti vlastním lidem, aby si udržel kontrolu, včetně bombardování civilního obyvatelstva leteckými údery a použití chemických zbraní včetně smrtící nervově paralytické látky sarin.



„Dnes končí 54 let vlády Asadovy rodiny v Sýrii. Je to jediný režim, který jsem za celý svůj život poznal,“ uvedl lékař Zaher Sahloul, syrsko-americký lékař, který organizoval lékařské mise do Sýrie, včetně nemocnic v Aleppu, které byly terčem syrských a ruských náletů.



„Ve svém dospělém životě nebrečím často, ale dnes jsem brečel. Bylo to dlouhých 14 let hrůzy. Tohle je okamžik naší Berlínské zdi,“ řekl.



Zásahy Ruska a Íránu umožnily Asadovi přežít téměř 14 let nepokojů a občanských bojů a udržely ho v čele rozvráceného státu. Jeho vláda nad Sýrií se zdála být nevyhnutelná, dokud se povstalecký postup vedený skupinou Haját Tahrír aš-Šám nezačal zmocňovat kontroly nad velkými městy podél dálnice vedoucí do Damašku.



Jak se povstalci přibližovali podél dálnice vedoucí do hlavního města, povstalecké skupiny na jihu Sýrie ovládly pás měst jižně od Damašku. Ozbrojené opoziční skupiny se přiblížily k hlavnímu městu ze tří směrů, zatímco příslušníci syrské armády ustupovali nebo utíkali. Videozáznam z Damašku ukázal, jak se vojáci v ulicích hlavního města rychle převlékají do civilního oblečení a poté se rozcházejí.



Předseda vlády Mohammed Ghazi Jalali ve videoprohlášení uvedl, že vláda je připravena „podat ruku“ opozici a nabídnout spolupráci s přechodnou vládou.





„Jsem ve svém domě a neodešel jsem, a to z důvodu mé příslušnosti k této zemi,“ řekl Džalílí, aniž by se vyjádřil k Asadovu pobytu.



Povstalci ve svém vlastním prohlášení slibovali „novou Sýrii“: „Obracíme list za temnou minulostí a otevíráme nový obzor pro budoucnost.“



Když ozbrojení povstalci obsadili města po celé zemi, otevřeli detenční zařízení, kde bylo podle odhadů skupin na ochranu práv od roku 2011 považováno za nezvěstné nebo násilně zmizelé rukou státu nejméně 100 000 lidí.



Patřila mezi ně i vojenská věznice Sednaja, zařízení nechvalně proslulé jako místo, kde se používaly obzvláště brutální a ponižující metody mučení. Na videozáznamu, který koloval po internetu, bylo vidět, jak desítky lidí proudí do ulic v okolí zařízení a utíkají do noci.



Exilová syrská obhájkyně lidských práv Ranim Badenjkiová z organizace Syria Campaign uvedla, že při zprávě o Asadově odchodu plakala radostí, protože „je to všechno příliš dobré na to, aby to byla pravda“.



„Vždycky jsme si mysleli, že Asad má štěstí, že ho podporují silní spojenci a světoví lídři mu spěchají podat ruku. Ale jsem šťastná, že si tento sen splnili sami Syřané,“ řekla.



„Myslím na všechny, které jsme v posledních letech ztratili, zabili je za to, že protestovali nebo napsali příspěvek na sociální sítě. Myslím na lidi umučené k smrti, protože poskytovali léky nebo pomoc lidem v nouzi. Myslím na svého dědečka, kterého mučil Háfiz al-Asad,“ dodala.



Badenjkiová uvedla, že její radost je také zabarvena smutkem, protože se obává, že se dozví osud některých lidí, kteří jsou pohřešováni nebo se mohou ztratit v labyrintu syrských věznic.



„Chci být šťastná - ale také chci vidět otce svého přítele naživu. Před jedenácti lety byl režimem násilně zmizen. Chci vědět, že je stále naživu a že může být propuštěn. Chci znát osud svého pohřešovaného bratrance.“



Moayad Hokan, syrský analytik žijící v exilu, řekl, že události uplynulého dne jsou „neuvěřitelné“.





„Ještě před několika měsíci jsme všichni operovali s předpokladem, že tento den nikdy nepřijde,“ řekl. „Pokaždé, když si řeknu slova Asadův režim padl, stále tomu nemohu doopravdy uvěřit.“







