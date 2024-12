"Hniloba mozku" je důvod, proč všechny vaše děti znějí takto

9. 12. 2024

čas čtení 5 minut

Je to takové NPC. Kolik bodů aury ztratí kvůli té skibidi Ohio rizz?, píše Ashley Wong. Je to takové NPC. Kolik bodů aury ztratí kvůli té skibidi Ohio rizz?,

Pokud máte ponětí, co to znamená, možná trpíte hnilobou mozku.

Tento termín, který nakladatelství Oxford University Press nedávno vyhlásilo za slovo roku, neodkazuje na doslovné zhoršování stavu mozku. Hniloba mozku je spíše vibrace: Pocit vyvolaný hodinami procházení obsahu sociálních médií s nízkou hodnotou a bezstarostným, napůl ironickým postojem k závislosti na obrazovce.

"Je to jazyk pro ty, kteří jsou chronicky online," řekla Jackie Ni, 22, studentka Kolumbijské univerzity, která si v současné době bere rok pauzu.

Brain rot má svůj vlastní slovník, který zahrnuje internetový slang jako "skibidi toaleta" a virální videa, jako je starý klip Barrona Trumpa, který říká "Líbí se mi můj kufr!" smíchaný se syntezátorovou klubovou hudbou.

Patricia Goeyardi, 23 let, tvůrkyně obsahu z anglického Leedsu, která sdílí studijní tipy na TikToku, uvedla, že se přistihla, jak si několikrát denně opakuje slova mladého Trumpa.

"Ani to neříkám v žádném kontextu, prostě to tak vyjde," řekla. "To je to, co cítím jako hnilobu mozku."

Generace Z a generace Alfa, která vyrostla s chytrými telefony a sociálními médii, jsou primárním publikem tohoto obsahu a tento termín zpopularizovala. Emilie Owensová, doktorandka na katedře médií a komunikací Univerzity v Oslu, se v únoru dotazovala středoškoláků na jejich návyky a postoje k online spotřebě. Řekla, že teenageři několikrát popsali nesmyslná videa na TikToku jako "hnilobu mozku".

"Není to tak, že by diskutovali o vážném stavu," řekla Owensová. "Používali to pozitivním způsobem, aby odkazovali na věci, které rádi sledovali, nebo na jazyk, který používají ke společnému sledování TikToku." Je to téměř známka hrdosti, řekla, a potvrzuje vás jako člena určité generace, který nosí vizitku, nebo alespoň vodítko k jejich insider joke.

"Každá generace používá svou vlastní verzi mozkové hniloby, aby udělala to samé," řekla Owensová. "Pokud máte opravdu stresující práci a měli jste hrozný týden, pravděpodobně se opravdu těšíte, až půjdete domů a strávíte sobotu na pohovce a znovu se podíváte na všechny 'Přátele' nebo epizody 'Real Housewives'."

Výraz hniloba mozku může vyvolat obavy a paniku ohledně mladých lidí a jejich času stráveného u obrazovky. Uživatelé sociálních médií však říkají, že to znamená určitý stupeň sebeuvědomění – vědomí, že jste zkonzumovali tolik online obsahu, že dokážete porozumět i těm nejokrajovějším odkazům a vtipům. Existuje pro to dokonce i slovo: Teenageři a mladí dospělí často prohlašují, že jejich mozky jsou "uvařené" poté, co strávili hodiny konzumací memů online.

"Myslím, že kolem konzumace obsahu obecně existuje velké stigma a lidé si myslí, že nás to dělá méně inteligentními," řekla Krissy Ryanová, čtyřiatřicetiletá tvůrkyně obsahu z Jacksonville na Floridě, která provozuje více než 20 meme stránek na platformách jako Facebook a Threads. "Ale nemyslím si, že to tak je. Víme, že obsah je nakonec hloupý."

Někteří tvůrci se k hlouposti přiklonili. Začátkem tohoto roku hledala osmadvacetiletá Heidi Beckerová způsoby, jak propagovat nakupování z druhé ruky ve svém vintage obchodě v pensylvánské oblasti Pocono Mountains. Zveřejnila tedy video, ve kterém napletla kousky internetového slangu do celých vět o módě.

"Nehty borůvkové mléko. Skořicové sušenky máslové vlasy. Kovbojka měděná, nebo měděná kovbojka?" Beckerová recituje v jednom videu a odkazuje na několik stylových trendů. Úspěch těchto videí vedl k přímým parodiím, jako je červnové video, ve kterém Beckerová předvádí rande s někým, kdo mluví v "TikTok brainrot": "Co dostaneš k pití, vodu? Dobře, Ve vaší hydratační éře, sloužící hydratačnímu jádru! Dávám si Aperol spritz, něco s trochou šumění. Brácha nemá žádný šmrnc."

"V reálném životě takhle nemluvím!" řekla Beckerová v rozhovoru.

Někteří uživatelé sociálních médií našli praktické využití pro hnilobu mozku. V dubnu Ni, student Kolumbijské univerzity, vytvořil webový nástroj, který převádí jakýkoli text do online slangu. Řekl, že tento nástroj měl být tak trochu vtipem, dokud si neuvědomil, že ho lidé ve skutečnosti používají na věcech, jako jsou biblické verše, učebnice, fanfikce a poznámky AP Biology.

"Lidé to používají k tomu, aby se skutečně pokusili uchovat informace," řekl Ni. Minulý měsíc vydal nový nástroj, který převádí soubory PDF na krátká videa s hlasovým shrnutím textu generovaným umělou inteligencí. Do konce listopadu ho podle něj používalo 200 000 lidí.

"Ve skutečnosti to přitahuje pozornost studentů a zdá se, že se jim látka ve skutečnosti líbí víc," řekl.

Goeyardiová, která doučuje studenty, také uvedla, že dosáhla určitého úspěchu při používání slangu mozkové hniloby, aby pomohla studentům a následovníkům porozumět složitým pojmům.

"Po COVIDu má většina mého publika pocit, že neví, jak se učit," řekla. "To je podle mého názoru opravdu dobrý způsob kompromisu" – takový, kde hniloba mozku plodí expanzi mozku.

Zdroj v angličtině: ZDE

0