Solární tunel a vládě už nevěří ani děti, nechtějí tu žít, budoucnost se otevírá fosiliím

8. 12. 2024 / Boris Cvek

Otázkami V. Moravce mě na Seznamu a Novinkách udeřily do očí dva články. Vláda slíbila postavit deset tisíc nových bytů a nic z toho nebude. Bydlení je v Česku už několik let nejhůře dostupné ze všech zemí EU a velmi rychle přibývá lidí, kteří musejí žádat o příspěvek na bydlení. Mohou se utěšovat tím, že v roce 2028 bude digitalizované stavební řízení. Ale tomu asi nevěří už ani děti. Ještě předmě na Seznamu a Novinkách udeřily do očí dva články. Vláda slíbila postavit deset tisíc nových bytů a nic z toho nebude. Bydlení je v Česku už několik let nejhůře dostupné ze všech zemí EU a velmi rychle přibývá lidí, kteří musejí žádat o příspěvek na bydlení. Mohou se utěšovat tím, že v roce 2028 bude digitalizované stavební řízení. Ale tomu asi nevěří už ani děti.

Druhý článek totiž referuje o datech, která ukazují, že stále více mladých lidí a dětí nechce zůstat v Česku. S tím, jak nabírají rozum, nevěří, že se něco zlepší, nevěří vládám. Přitom, připomněl bych, premiér Fiala jim slibuje do pěti let německé platy. Raději asi půjdou přímo do Německa. Slibů a slov se nenají. Je pravda, že já, už téměř padesátník, ještě po naději občas lapám, třeba nad slovy ministra Jurečky o digitalizaci agendy zaměstnavatelů vůči státu jsem plesal… ale mohu tomu opravdu věřit? Není to jen zase nějaká lež?





Kdo u nás může věřit v lepší budoucnost, to je spíše než děti strana fosilií (a zejména fosilních paliv), která měla nedávno sjezd, na němž se objevil exprezident Klaus, senátor Čunek, místopředseda (zatím) Sněmovny Havlíček a divoké devadesátky v různých provedeních (třeba Renata Vesecká, vzpomínáte?). Škoda, že se nemohli zúčastnit František Mrázek, Ivan Jonák (ale přišel, v kabátku z krokodýla, miliardář Richard Chlad, který k němu měl prý blízko) a Radovan Krejčíř. Tyhle tři odstavce, myslím, poskytují výstižný kontext dnešním Otázkám V. Moravce.





Ve studiu byl ministr průmyslu Vlček (STAN) a exministr průmyslu Havlíček (ANO). Debata byla překvapivě věcná a konsensuální. Například na začátku druhé hodiny pořadu Vlček souhlasil, že dokud nebude v EU embargo na ruský plyn, tak se ho nezbavíme. Ale, pravda, kladl důraz na to, že kdyby Rusko plyn zastavilo, máme alternativu. Zmínil i to, jak ruský plyn putuje až na druhou stranu Evropy do Španělska. Byznys je byznys. Vlastně Havlíček zpochybnil i to, že by zákaz mohl fungovat, prý by se to obcházelo přes Balkán.





Zajímavá shoda ve studiu, dokonce včetně moderátora, byla i na terminologii solární tunel a solární baroni v souvislosti s tím, co se stalo v letech 2009-2010. Havlíček ale upozornil na to, že za Babišovy vlády za souhlasu tehdejší opozice prý byla udělaná tlustá čára, že dnes už nejde o ty původní barony a že krácením plateb (asi dvacet miliard), jak to chce ministerstvo financí, budou trestáni nevinní lidé a ohroženy další investice.





K mému překvapení s tím Vlček fakticky souhlasil. Prý dojde k dohodě s opozicí. Zásadní je ochrana investičního prostředí. Dohoda s opozicí má být také na podpoře paroplynových elektráren. Tak snad nebudeme za 15 let mluvit o paroplynovém tunelu. Záruka shody mezi koalicí a opozicí bohužel nic neznamená, jak se to ukázalo i u solárního tunelu (na němž byla shoda náramná!), ačkoli v dnešní sněmovní situaci by šlo o pozitivní, osvěžující změnu k lepšímu.





Neshoda mezi oběma politiky byla v odhadu cen elektřiny v příštím roce, ale i tam se zdálo, že Vlček připouštěl, že by mohla výrazně růst regulovaná složka, ale prý nemůže mluvit za ERU. Havlíček ERU kritizoval za to, že dopouští spekulací ohledně budoucích cen, které nemusejí vyjít. Pak také došlo ke sporu ohledně green dealu, ale Vlčkův přístup svou věcností podle mě držel Havlíčka překvapivě úspěšně na uzdě. Řeč přišla i na to, jak obrovská je propast v cenách elektřiny a plynu mezi EU a USA. Podle Havlíčka to současné vedení Unie nezvládne, podle Vlčka je naděje. Podle mě je snad až neuvěřitelné, že EU už dávno nezkrachovala.





Úplně na konci jsme mohli v OVM vidět video z výše zmíněného sjezdu strany fosilií. Moderátor Havlíčkovi, který tam řečnil, připomněl, že Marie Benešová (ministryně spravedlnosti Babišovy vlády, proti níž masivně demonstroval Milion Chvilek) označila Renatu Veseckou za justiční mafii a že Roman Šmucler prosazuje placení za lékařskou péči. Havlíčka to dost rozohnilo, protože ANO se prý nedívá na hodnoty, na minulost, na nenávist, ale na koaliční potenciál. Havlíček se oháněl programem, odmítáním kompromisů. Vlček samozřejmě spolupráci s fosiliemi odmítl.





Tak nevím, jestli mám jásat nad tím, že se konečně ukázalo, že politici mohou v Česku debatovat věcně a konsensuálně. Asi ano. Ale vzhledem k tomu, jaká je reálná situace u nás, je to dost málo. Ostatně tématem druhé části nedělních Otázek V. Moravce, bylo téma nedostatku praktiků a zejména pediatrů. Chápete to?: děti (130 tisíc!) nemají lékaře a vláda se chlubí svými výsledky. Mimochodem kolik miliard jsme asi tak vyplatili za ty roky na solární tunel? To se to bohatne a hoduje, když politici lifrují desítky, stovky miliard daňových poplatníků do soukromých kapes. Na co děti? Na co budoucnost? Po nich potopa.









