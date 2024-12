Syrští povstalci dosáhli předměstí Damašku - povstalecký velitel

7. 12. 2024

Syrští povstalci dosáhli předměstí Damašku, uvedli v sobotu opoziční aktivisté a jeden z povstaleckých velitelů v souvislosti s pokračováním rychle postupující ofenzivy, při níž obsadili některá z největších syrských měst.



Ramí Abdurrahmán, který stojí v čele Syrské observatoře pro lidská práva se sídlem ve Velké Británii, opoziční organizace monitorující válku, uvedl, že povstalci jsou aktivní na damašských předměstích Maadamíja, Džaramána a Darája.



Uvedl, že opoziční bojovníci také pochodují z východní Sýrie směrem k damašskému předměstí Harastě.



Hassan Abdul-Ghani, povstalecký velitel, napsal na Telegramu, že opoziční síly začaly obkličovat Damašek v „závěrečné fázi“ své ofenzívy. Uvedl, že bojovníci směřují z jihu Sýrie k Damašku.

Potřeba spořádané politické transformace v Sýrii nebyla nikdy naléhavější, uvedl v sobotu vyslanec OSN pro Sýrii.



Geir Pedersen na briefingu v Dauhá vyzval ke klidu a zamezení krveprolití v Sýrii.



Pedersen se v katarském hlavním městě setkal také se zástupci USA a dalšími západními vyslanci.





Podle Trumpa by USA neměly mít s konfliktem v Sýrii nic společného



Zvolený prezident Donald Trump v sobotu prohlásil, že USA by se neměly zapojovat do konfliktu v Sýrii, kde povstalecké síly ohrožují vládu prezidenta Bašára Asada.



„Sýrie je v chaosu, ale není to náš přítel, & SPOJENÉ STÁTY BY S TÍM NEMĚLY MÍT NIC SPOLEČNÉHO. TOHLE NENÍ NÁŠ BOJ. NECHTE TO BÝT. NEZAPOJUJTE SE DO TOHO!“ Trump uvedl v příspěvku na své sociální síti Truth Social.



Protestující strhli sochu zesnulého otce syrského prezidenta Bašára Asada na hlavním náměstí na předměstí Jermana, téměř deset kilometrů od centra Damašku, uvedl svědek a aktivisté pro agenturu Reuters.



Protestující na předměstí obývaném převážně Drúzy, kteří vyzývali k Asadovu pádu, zamířili také k vládním budovám v silně policejně střežené oblasti hlavního města, kde se nachází několik bezpečnostních složek, uvedli.



Protestující zamířili k bezpečnostním úřadům a požadovali jejich evakuaci ze své oblasti, řekl agentuře Reuters aktivista Ryan Marouf, redaktor webu Suwayda 24, který se zabývá touto provincií.



Úřady většinu protestů drúzské menšiny v zemi tolerují, na rozdíl od jiných oblastí ovládaných vládou, kde na demonstranty střílejí bezpečnostní síly.





Bašár Asad zůstává v Damašku



Syrský prezident Bašár Asad zůstává v Damašku a vykonává svou práci z hlavního města, uvedla v sobotu syrská státní tisková agentura.



Protivládní demonstranti předtím v sobotu svrhli sochu Asadova zesnulého otce Háfeze na damašském předměstí Jaramana, kde žijí převážně drúzové a křesťané, uvedli svědci pro agenturu France-Presse.



Jeden ze svědků uvedl, že viděl desítky demonstrantů, jak strhávají sochu na hlavním náměstí v Džaramaně, které nese jméno bývalého prezidenta. Jiný svědek uvedl, že když se později vydal na náměstí, socha byla rozbitá. Na videozáznamu, který koloval po internetu a který ověřila agentura AFP, bylo vidět, jak mladí muži sochu svrhávají a skandují protiasadovská hesla.





Přibližně 2 000 syrských vojáků překročilo hranici do Iráku a hledalo tam útočiště, řekl agentuře Reuters Turki Al-Mahlawi, starosta pohraničního města Al-Qaim.



Dodal, že někteří z vojáků byli zraněni a v současné době jsou ošetřováni.









