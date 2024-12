Izrael byl varován, aby neprováděl nálety v Sýrii

10. 12. 2024

Zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii varoval Izrael, že je třeba zastavit izraelské letecké údery a izraelskou pozemní invazi do Sýrie, a uvedl, že Izrael porušuje dohodu z roku 1974.

Izraelské údery v pásmu Gazy zabily dalších nejméně 34 Palestinců





Izraelské údery v pásmu Gazy zabily přes noc a v úterý dalších nejméně 34 Palestinců, uvedli podle agentury Reuters zdravotníci na tomto území.

Izraelský nálet zabil nejméně 25 lidí v Bejt Hanúnu na severu Gazy, kde izraelské síly operují od října, a desítky dalších zranil v několikapatrové budově.

Palestinská civilní záchranná služba uvedla, že většina zabitých pocházela z jedné rodiny, včetně žen a dětí.

Při dalším náletu na dům v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části Gazy zahynulo nejméně sedm lidí, zatímco v Rafáhu na jihu byli zabiti nejméně dva lidé.

Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že od včerejšího večera probíhá na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem „rozsáhlá zatýkací kampaň“, při níž izraelské bezpečnostní síly zatkly nejméně 40 Palestinců.

Wafa uvádí, že počet zatčení provedených izraelskými bezpečnostními silami na okupovaném Západním břehu Jordánu od útoku ze 7. října 2023 již přesáhl 12 000.

Izrael tvrdí, že zničil syrskou vojenskou flotilu, a zřídí v Sýrii „sterilní obrannou zónu"



Izraelské síly zničily v noci na pondělí syrskou vojenskou flotilu při operaci, která byla součástí rozsáhlé kampaně na odstranění strategických hrozeb pro Izrael, uvedl v úterý ministr obrany Israel Katz během návštěvy námořní základny v Haifě.



„IDF (armáda) v posledních dnech operuje v Sýrii s cílem zasáhnout a zničit strategické kapacity, které ohrožují Stát Izrael. Námořnictvo včera večer operovalo a s velkým úspěchem zničilo syrskou flotilu,“ řekl Katz.



Podle agentury Reuters ve svém prohlášení uvedl, že izraelské síly se usadily v nárazníkové zóně mezi Sýrií a Izraelem okupovanými Golanskými výšinami, a řekl, že nařídil vytvořit na jihu Sýrie „sterilní obrannou zónu“ bez stálé izraelské přítomnosti, aby se zabránilo jakémukoli teroristickému ohrožení Izraele.



USA prohlásily, že uznají syrskou vládu, která se zřekne terorismu a bude chránit práva menšin



Odstupující americký ministr zahraničí Antony Blinken vyzval k „inkluzivnímu“ politickému procesu v Sýrii a uvedl, že USA nakonec uznají novou vládu, pokud se vzdá terorismu, zničí zásoby chemických zbraní a bude chránit práva menšin a žen.



„O budoucnosti Sýrie rozhodne syrský lid. Všechny státy by se měly zavázat, že budou podporovat inkluzivní a transparentní proces a zdrží se vnějších zásahů,“ uvedl Blinken v prohlášení.



„Spojené státy uznají a plně podpoří budoucí syrskou vládu, která vzejde z tohoto procesu,“ dodal Blinken.



Blinken uvedl, že budoucí syrská vláda by měla být „důvěryhodná, inkluzivní a nesektářská“ poté, co islamističtí povstalci svrhli silného Bašára Asada, příslušníka alavitské menšiny, který vedl sekulární diktaturu.



Nová vláda musí podle něj „dodržovat jasné závazky, že bude plně respektovat práva menšin“ a umožní přísun humanitární pomoci (povstalci již dříve jmenovali novým prozatímním premiérem Sýrie Mohammeda al-Bašíra).



USA také uvedly, že chtějí, aby příští vláda „zabránila tomu, aby byla Sýrie využívána jako základna terorismu nebo představovala hrozbu pro své sousedy, a zajistila, aby byly zajištěny a bezpečně zničeny veškeré zásoby chemických nebo biologických zbraní“.



Americký prezident Joe Biden uvedl, že americké jednotky zůstanou v severovýchodní Sýrii, kde podporují Kurdy vedené Syrské obranné síly v boji proti Isilu. Na severovýchodě země se v současné době nachází přibližně 900 amerických vojáků.



V průběhu brutální syrské občanské války USA opakovaně prohlašovaly, že Asad ztratil důvěryhodnost, ale přestaly agitovat za jeho svržení, protože se na islamistické povstalce rovněž dívaly s podezřením.





Podle vysokého představitele světové organizace by OSN zvážila vyřazení syrské povstalecké skupiny, která svrhla režim Bašára Asada, ze seznamu teroristů, pokud projde klíčovou zkouškou vytvoření skutečně inkluzivní přechodné vlády.



Geir Pedersen, zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii, naznačil možnost vyřazení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) ze seznamu teroristických skupin, které organizace zařadila na seznam zakázaných. Uvedl však, že tato skupina nemůže usilovat o to, aby vládla v Sýrii způsobem, jakým vládla v Idlibu, severní provincii, kde sídlí a odkud vedla vojenský útěk, který vyústil v náhlý pád Asadova režimu.



Na brífinku v Ženevě Pedersen rovněž uvedl, že Sýrie zůstává na křižovatce a že situace je mimořádně proměnlivá.



K otázce budoucího teroristického statusu HTS uvedl, že je nesporné, že rezoluce OSN č. 2254 označila předchůdce HTS - Frontu al-Nusra - za teroristickou organizaci. „Je to pro nás všechny komplikující faktor,“ řekl.



„Musíme být upřímní a podívat se na fakta. Od přijetí této rezoluce uplynulo devět let a skutečnost je zatím taková, že HTS a další ozbrojené skupiny vysílají syrskému lidu dobré zprávy o jednotě a začlenění. V Hamá a Aleppu došlo k uklidňujícím událostem na místě.“





Jednotky IDF „operují mimo demilitarizované nárazníkové pásmo na Golanských výšinách"



Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že jejich jednotky operují mimo demilitarizované nárazníkové pásmo na Izraelem okupovaných Golanských výšinách, skalnaté náhorní plošině asi 60 km jihozápadně od Damašku, kterou Izrael jednostranně anektoval v roce 1981.



Připomeňme, že nárazníková zóna mezi Sýrií a Golanskými výšinami byla demilitarizována v roce 1974 po Jomkippurské válce, která začala překvapivým útokem Egypta a Sýrie na Izrael. Mírové jednotky OSN hlídají demilitarizované nárazníkové pásmo od roku 1974.



Izraelský vojenský mluvčí podplukovník Nadav Šošani v úterý uvedl, že izraelské jednotky se nacházejí v nárazníkové zóně a na „několika dalších místech“ v okolí, což je první zjevné oficiální izraelské přiznání, že se přesunuly za její hranice.



Šošaniho citovala agentura Reuters:



Šošani řekl, že nejsme vnitřně zapojeni do dění v Sýrii, nejsme stranou v tomto konfliktu a nemáme jiný zájem než chránit naše hranice a bezpečnost našich občanů.



IDF však popřely, že by jejich síly „postupovaly na Damašek“, jak dříve uvedla některá média.











Mohammed al-Bašír jmenován prozatímním premiérem Sýrie

Vůdce povstalců, který pomohl svrhnout režim Bašára Asada, byl podle zpráv, které se nám zatím nepodařilo nezávisle ověřit, jmenován prozatímním premiérem Sýrie. Mohammed al-Bašír v televizním projevu uvedl, že zůstane ve funkci do 1. března 2025 a povede přechodnou vládu.



Al-Bašír stál v čele povstalecké vlády spásy - která již před bleskovou ofenzívou v posledních dvou týdnech vládla v některých částech severozápadní Sýrie a Idlibu. Vláda spásy je napojena na islamistickou skupinu Haját Tahrír aš-Šams, která vedla ke svržení al-Asadova režimu v Sýrii po 13 letech občanské války.





Zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii vzkazuje Izraeli, že musí zastavit letecké údery a pozemní invazi do Sýrie





Zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii Geir Pedersen upozornil Izrael, že jeho letecké údery a pozemní invaze na syrské území musí skončit, a uvedl, že jeho akce jsou v rozporu s dohodou mezi Izraelem a Sýrií z roku 1974.





Nor Pedersen na brífinku pro média v Ženevě řekl:





S Izraelci nejsem v kontaktu. Ale s Organizací spojených národů v New Yorku samozřejmě ano. A víte, že mírové jednotky na Golanských výšinách jsou samozřejmě v každodenním kontaktu s Izraelci. A zpráva z New Yorku je stejná. To, co vidíme, je porušení dohody o stažení z roku 1974, takže to samozřejmě budeme s kolegy v New Yorku v následujících hodinách a dnech mimořádně pozorně sledovat.





Izrael prohlásil, že přijímá „omezená a dočasná opatření“ k zajištění své bezpečnosti. Vojska vstoupila do Sýrie z oblasti Golanských výšin, které Izrael v roce 1967 Sýrii zabral a v roce 1981 jednostranně anektoval.





V úterý Izrael popřel zprávy, že se jeho jednotky přiblížily na vzdálenost 25 km od Damašku. Podplukovník Nadav Šošani, mluvčí izraelské armády, uvedl, že „zprávy kolující v médiích o údajném postupu izraelských tanků směrem k Damašku jsou nepravdivé“.





Tvrdil, že izraelské jednotky jsou rozmístěny v nárazníkovém pásmu mezi Izraelem kontrolovanými Golanskými výšinami a Sýrií. Izraelská armáda již dříve uvedla, že vojáci vstoupí do nárazníkové zóny „a na několik dalších míst nezbytných pro její obranu“.





Přes noc Izrael provedl sérii leteckých úderů na syrské hlavní město Damašek. Agentura Associated Press uvedla, že Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem v Británii uvedla, že Izrael od svržení Bašára Asada provedl více než 300 leteckých úderů po celé Sýrii.





Saúdská Arábie v úterním prohlášení odsoudila izraelské akce a uvedla:





Útoky izraelské okupační vlády, včetně záboru nárazníkové zóny na Golanských výšinách, a útoky na syrské území potvrzují, že Izrael pokračuje v porušování zásad mezinárodního práva a je odhodlán sabotovat šance Sýrie na obnovení její bezpečnosti, stability a územní celistvosti.





Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vypovídal u soudu v Tel Avivu ve svém dlouhotrvajícím korupčním procesu





Netanjahu tvrdí, že pracuje 17 až 18 hodin denně a že je pohlcen jednáními, zejména v posledním roce, kdy Izrael vedl válku v Gaze a zaútočil na Libanon.





Izraelský vůdce odmítl obvinění z podvodu, porušení důvěry a přijímání úplatků ve třech různých případech.





V neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že izraelské jednotky dočasně převzaly kontrolu nad demilitarizovaným nárazníkovým pásmem na okupovaných Golanských výšinách, skalnaté náhorní plošině asi 60 km jihozápadně od Damašku. Izrael postupoval na Golanské výšiny postupně v letech následujících po arabsko-izraelské válce v roce 1948 a zcela je obsadil ve válce v roce 1967.





Když o víkendu padl Asadův režim, Netanjahu prohlásil, že padesát let stará dohoda o „rozdělení sil“ mezi Sýrií a Izraelem se zhroutila, protože „syrská armáda opustila své pozice“ kvůli převzetí moci povstalci. „Nedovolíme žádné nepřátelské síle, aby se usadila na našich hranicích,“ řekl.





Izraelské tanky manévrují v nárazníkové zóně na přechodu Quneitra mezi Izraelem a Sýrií, pohled z Izraelem anektovaných Golanských výšin, 10. prosince 2024.





Od dramatického pádu Asadova režimu se množí zprávy o izraelských náletech na syrské území. Izrael tvrdí, že jedná, aby zabránil tomu, aby se zbraně dostaly „do rukou extremistů“.





Syrská observatoř pro lidská práva, válečný monitor se sídlem ve Velké Británii, včera uvedla, že „izraelská vojenská letadla“ zasáhla „vědecké výzkumné středisko Barzeh“ a námořní plavidla/armádní sklady ve vojenském přístavu Latakia a jeho okolí.





USA patřily mezi západní země, které v roce 2018 udeřily na výzkumné zařízení v Barzehu, a tehdy uvedly, že souvisí se syrskou „infrastrukturou chemických zbraní“.









Novinář z nyní uvádí, že tři bloky budov, které tvořily výzkumné centrum, byly zcela zničeny. Zde je část zprávy agentury Agence France-Presse (AFP):





Stovky dokumentů byly rozházeny po zemi, některé hořely, ve vzduchu se držel silný zápach výbušnin.





Zaměstnanec, který ve středisku pracoval 25 let a přišel si prohlédnout škody, uvedl, že „zničené budovy nebyly vojenské“.





„Vojenská střediska byla zničena v minulosti a současný výzkum byl civilní,“ dodal a požádal o zachování anonymity.





„Druhé vědecké výzkumné středisko“, které sídlí v Džamráji u Damašku, bylo rovněž zasaženo údery v pondělí večer a ‚zcela zničeno‘, uvedl.





Netanjahu u soudu řekl, že obvinění proti němu jsou „oceánem absurdit

Izraelský premiér dnes ráno u soudu označil obvinění proti své osobě za „oceán absurdit“.





V projevu v Tel Avivu Benjamin Netanjahu řekl: „Na tento okamžik jsem čekal osm let, abych mohl říci pravdu, jak si ji pamatuji, což je důležité pro spravedlnost. Ale jsem také premiér. Vedu zemi ve válce na sedmi frontách. A myslím si, že obojí se dá dělat souběžně.“





Netanjahu dostal od soudu výjimku, aby si během jednání mohl dělat naléhavé přestávky a přijímat poznámky, protože je úřadujícím premiérem a vede válku.





Tvrdil, že mu nezáleží na tom, aby o něm média psala příznivě, a argumentoval tím, že „skutečnost je přesně opačná. Nesoustředím se na svou budoucnost, ale na budoucnost státu Izrael.





Netanjahu tvrdil, že jeho rodina čelila „útokům, pomluvám a lžím v takovém měřítku, jaké pravděpodobně zažilo jen málo veřejných činitelů... je pochybné, že na světě existuje nějaký jiný podobný případ“.





Netanjahu je obviněn z podvodu, porušení důvěry a přijímání úplatků ve třech samostatných případech. Pětasedmdesátiletý Netanjahu je obviněn z přijetí doutníků a šampaňského v hodnotě desítek tisíc dolarů od hollywoodského miliardáře výměnou za to, že mu pomůže s osobními a obchodními zájmy.









Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan hovořil s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte a sdělil vedoucímu představiteli aliance, že Turecko „bude i nadále dělat vše pro to, aby pomohlo vybudovat jednotnou Sýrii bez terorismu“.





V prohlášení o telefonátu Erdoganův úřad uvedl, že Turecko vždy „podporovalo zachování územní celistvosti a stability Sýrie od prvního dne občanské války“.





Turecko vede dlouhodobý konflikt s kurdskými separatisty sídlícími na severu Sýrie, které Turecko považuje za teroristy.









Katar: „Nepřijatelné“, že se Izrael snaží využít situace v Sýrii.





Mluvčí katarského ministerstva zahraničí prohlásil, že je „nepřijatelné“, že se Izrael snaží využít situace v Sýrii, a dodal, že Izrael porušil suverenitu Sýrie.





Mluvčí uvedl, že v Sýrii by nemělo docházet k žádnému zahraničnímu vměšování, a dodal, že pro všechny strany v Sýrii jsou otevřeny všechny komunikační kanály pro dialog o budoucnosti a že region je svědkem historických dnů.





Podle mluvčího existuje pro syrský lid paprsek naděje.





Podle agentury Reuters turecké ministerstvo zahraničí rovněž důrazně odsoudilo pozemní invazi Izraele na syrské území, kterou zahájil z Golanských výšin, jež Izrael okupuje od roku 1967.









Zdroj v angličtině ZDE

