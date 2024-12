Evropské země byly vyzvány, aby neodmítaly Syřany žádající o azyl

11. 12. 2024

Agentura OSN a charitativní organizace vyzývají vlády, aby nenechávaly uprchlíky v nejistotě poté, co Velká Británie a Německo pozastavily syrské žádosti o azyl



Agentura OSN pro uprchlíky a největší britská charitativní organizace vyzvaly evropské země, aby se neobracely zády k Syřanům, kteří žádají o azyl.



Intervence Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Rady pro uprchlíky následují po tom, co vláda Spojeného království pozastavila 6 500 žádostí o azyl podaných syrskými občany po pádu Asadova režimu.







Německo rovněž zastavilo vyřizování žádostí, zatímco rakouská vláda uvedla, že se chystá Syřany repatriovat.



Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvedl: „Je velmi důležité, aby Syřané, kteří jsou nuceni uprchnout ze země, měli přístup na území.



„Vzhledem k nejisté a velmi proměnlivé situaci je pozastavení vyřizování žádostí Syřanů o azyl přijatelné, dokud mohou lidé žádat o azyl a jsou schopni podat žádost o azyl.



„Syrským žadatelům o azyl, kteří čekají na obnovení rozhodování o svých žádostech, by měla být i nadále přiznána stejná práva jako všem ostatním žadatelům o azyl... Žádný žadatel o azyl by neměl být násilně vrácen, protože by tím byl porušen závazek států nenavracet.“



Enver Solomon, výkonný ředitel Rady pro uprchlíky, uvedl, že Spojené království by se mělo vyvarovat toho, aby nechávalo syrské žadatele o azyl v nejistotě tím, že zmrazí žádosti na dobu neurčitou.



Řekl: „V případě, že by bylo nutné, aby byl tento krok učiněn, bylo by třeba, aby se tato opatření zrušila: „I když se rizika, kterým lidé čelí, mění, mělo by být stále možné rozhodnout o každém případu na základě jeho podstaty v následujících týdnech a měsících. Lidé nesmějí být ponecháni na dlouhé měsíce bez představy, co se s nimi stane.



„Příliš dobře víme, jak dlouhodobě škodí, když necháváme muže, ženy a děti v chronickém azylovém limbu, kdy nemohou žít dál a čekají na zprávy o svém osudu.“



Jeden ze syrských žadatelů o azyl uvedl, že jejich rodina by mohla čelit hrozbám ze strany převaděčských gangů, které je do Británie přivedly, pokud bude jejich žádost o azyl zastavena a oni nebudou moci pracovat.



Řekli: „Mnozí z nás sem přicházejí s dluhy vůči převaděčům, kteří nás sem přivezli. Mou rodinu stálo 10 000 dolarů, aby zaplatila převaděčům za to, že mě dopravili ze Sýrie do Spojeného království.



„Obvykle když Syřané získají status uprchlíka, mohou si najít práci, platit daně a velkou část svých příjmů použít na splacení dluhů převaděčům. Převaděči ... vědí, kde žijí naše rodiny.“



Na otázku, zda bude v úterý ráno pokračovat povolení k pobytu pro osoby, které tento status získaly po útěku ze Sýrie, odpověděla britská ministryně pro imigraci Angela Eagleová rozhlasové stanici Times Radio: „Pozastavili jsme projednávání současných žádostí o azyl - asi 6 500 - dokud neuvidíme, co vyplyne ze současné situace.



„Pokud si lidé přejí vrátit se domů, určitě bychom jim to rádi usnadnili, ale myslím, že je příliš brzy na to říci, co vyplyne z událostí, které se staly v posledních dnech.“



Mnoho žadatelů o azyl ve Spojeném království již rok nebo déle uvízlo v zácpě, protože předchozí konzervativní vláda prohlásila některé syrské a jiné žádosti za nepřípustné, protože ministři doufali, že budou moci posílat lidi do Rwandy.

