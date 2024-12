Turecko vědělo o plánech syrské opozice na svržení Assada šest měsíců před ofenzívou

11. 12. 2024

Ozbrojená syrská opozice, která se chopila moci v Damašku, informovala Turecko o záměru zorganizovat rozsáhlou ofenzívu šest měsíců před jejím začátkem. Ozbrojená syrská opozice, která se chopila moci v Damašku, informovala Turecko o záměru zorganizovat rozsáhlou ofenzívu šest měsíců před jejím začátkem.

Rebelové nemohli jednat, aniž by o tom informovali turecké úřady, které jsou hlavními sponzory syrské opozice od začátku občanské války v Sýrii. Současně obdrželi tichý souhlas Ankary s operací, jejímž prvním cílem bylo dobýt druhé největší syrské město, Aleppo. Tento smělý plán byl vyvinut skupinou Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jejím vůdcem Abú Muhammadem al-Julanim (Ahmad al-Šara).

Předtím se Turecko, které v roce 2020 uzavřelo dohodu s Ruskem o deeskalaci bojů v severozápadní Sýrii, postavilo proti rozsáhlé ofenzivě rebelů, protože se obávalo, že by to vedlo k nové vlně uprchlíků v regionu. Nicméně začátkem tohoto roku syrská opozice pocítila tvrdší postoj Ankary vůči prezidentu Bašáru al-Asadovi. Stalo se tak poté, co odmítl pokusy tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana najít politické řešení vojenské slepé uličky, ve které se Sýrie nacházela. Ozbrojená opozice toho využila a ukázala tureckým úřadům svůj plán na svržení Asada. Poznamenali, že cesta diplomacie "nefungovala roky", takže je třeba vyzkoušet jiný přístup. Poselství znělo: "Nemusíte dělat nic, jen se nezapojujte."

Ofenzíva syrských rebelů začala 27. listopadu. Pochodovali z provincie Idlib do Aleppa a po dobytí města zamířili do hlavního města Sýrie, Damašku. Ráno 8. prosince vstoupili do Damašku a oznámili pád režimu prezidenta Asada. On na oplátku rezignoval a opustil zemi a odjel do Ruska, kde mu byl udělen azyl. Syrský premiér Muhammad Ghazí ad-Džalalí oznámil jednání s rebely a svůj záměr zorganizovat mírové předání moci.

Podle tureckého vydání Kararu může v Sýrii zastávat vedoucí pozice devět lidí. První na seznamu těch, kteří budou "ovlivňovat budoucnost" země, je vůdce HTS al-Julani. Po něm následuje bývalý premiér Ryáa Hidžaba, současný premiér al-Džalali, stejně jako vůdce Národní koalice syrské opozice Hádí al-Bahra, který žije v Turecku. Po zprávách, že Asad rezignoval a opustil Damašek, al-Bahra řekl, že se setká se zástupci OSN, stejně jako s arabskými a evropskými zeměmi, aby diskutovali o budoucnosti Sýrie.

Na konferenci v Dauhá o situaci v Sýrii al-Bahra řekl, že syrská opozice povede zemi během přechodného období 18 měsíců, včetně šesti měsíců na vypracování nové ústavy. Syrská opoziční koalice by měla být rozšířena o "nové prvky opozice," řekl, a pak by měla být pověřena vytvořením přechodné vlády před ratifikací nové ústavy.

