Od X k Bluesky: proč lidé utíkají od Elona Muska?

11. 12. 2024

Muskova platforma ztratila v USA za dva měsíce 2,7 milionu aktivních uživatelů, zatímco její konkurent získal 2,5 milionu.





Hromadný odchod z platformy X Elona Muska vedl k tomu, že tato stránka ztratila v USA za dva měsíce přibližně 2,7 milionu aktivních uživatelů Apple a Android, zatímco její konkurenční platforma pro sociální média Bluesky jich za stejné období získala téměř 2,5 milionu.



Odchod se časově shodoval s odchodem významných osobností, jako jsou filmoví tvůrci Guillermo del Toro a Mike Flanagan a herci Quinta Brunson a Mark Hamill. Jiní, jako například politička Alexandria Ocasio-Cortezová, si svůj účet X zachovali, ale začali pravidelněji publikovat na Bluesky.

Podle společnosti Similarweb, která se zabývá průzkumem digitálního trhu, klesl počet denně aktivních uživatelů na X v USA od začátku října o 8,4 %, z 32,3 milionu na 29,6 milionu.



Počet uživatelů Bluesky se od 6. října zvýšil o 1 064 %, z 254 500 na zhruba 2,7 milionu. Nárůst začal pozvolna, ale stal se znatelnějším, když Musk převzal kontrolu nad handle X @america, a začal propagovat svůj Super Pac podporující Donalda Trumpa, a pravidelně zveřejňovat příspěvky ve prospěch bývalého a budoucího prezidenta.



Útěk se dále zvýšil po Trumpově volebním vítězství. Během týdne od 5. listopadu se počet uživatelů Bluesky zdvojnásobil ze 743 900 na 1,4 milionu. O týden později se opět zdvojnásobil na 2,8 milionu. Během 50 dnů po Muskově založení Super Pac na platformě X se počet aktivních uživatelů v USA poklesl z téměř 127krát více než u Bluesky na něco málo přes desetinásobek.



Bruce Daisley, bývalý viceprezident společnosti v Evropě, na Blízkém východě a v Africe v době, kdy byla ještě známá jako Twitter, se domnívá, že odchod od X je z velké části způsoben tím, že „digitální náměstí“, jak ho Musk nazval, se stalo mnohem méně příjemným místem.



„Kdybych šel na vánoční trh a v rohu tohoto trhu by byla skupina rasistických demonstrantů, asi bych tam nezůstal,“ řekl Daisley.



Daisley, který byl kdysi nejvýše postavenou osobou ve společnosti provozující sociální média mimo USA, říká, že pravicoví i levicoví politici měli na X vždy své místo, pokud nehlásali násilné nebo diskriminační názory. Za Muska se podle něj dává příliš velký prostor těm, kteří mají radikálnější názory.



„Zesiluje se spousta materiálu, o kterém by většina rozumných lidí pochybovala, zda stojí za to ho zesilovat,“ řekl s odkazem na to, že Musk nedávno zpochybnil rozsudek nad vězněným krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. „Tommy Robinson není žádný neškodný diskutér. Je to někdo, kdo chce tvrdě zneužívat rasistické narativy a rasistickou rétoriku. Ať má svůj prostor, já u toho prostě nechci být.“



Salomé Saqué, francouzská novinářka, která na X nasbírala 210 000 sledujících, opustila tuto stránku a deaktivovala svůj účet v atmosféře obtěžování a dezinformací bez jakéhokoli moderování. Má pocit, že od Muskovy akvizice je X „nyní strukturálně nepřátelský vůči žurnalistice a ověřeným informacím“ a že jako novinářka „již nedokáže ospravedlnit setrvávání na platformě, kde je podkopáván základní účel mé práce - sdílení spolehlivých informací“.



Saqué si našla alternativní platformy, jako je Instagram a TikTok, kde má 380 000 a 67 000 sledujících, ale stejně jako mnoho dalších X-patů začala používat také Bluesky, na kterém rychle získala 30 000 sledujících a který je podle ní rozmanitější a produktivnější platformou pro sdílení myšlenek a informací.



Přestože našla prostor, který vnímá jako zdravější pro žurnalistiku, stále má pocit, že její odchod a odchod dalších jí podobných zanechal vakuum, které „posiluje ty, kteří platformu využívají k nenávisti, propagandě a manipulaci“, a že úbytek rozmanitých názorů na X „pociťuje jako porážku kritického myšlení, ověřených informací a demokratické výměny názorů“.



Kromě celebrit a novinářů se nejpřekvapivější odchody z X odehrály v německých fotbalových klubech. Po rozhodnutí hamburského St Pauli opustit X na začátku tohoto měsíce, kdy jej označilo za „stroj na nenávist“, vydal jiný bundesligový klub Werder Brémy prohlášení, v němž uvedl, že „s nedávnou radikalizací platformy byla pro klub překročena hranice“.



Jeho ředitel pro komunikaci Christoph Pieper uvedl, že to, co se z X pod Muskovým vedením stalo, již neodpovídá hodnotám, které se klub snaží zastávat, a že snížení jeho viditelnosti na internetu je cenou, kterou stojí za to zaplatit za své zásady.



„Opouštíme 600 000 sledujících na X kvůli pouhým 9 000 na Bluesky,“ řekl. „Může to pro nás mít ekonomické důsledky, protože naši partneři platili za rozsah, který byl na X výrazně větší než nyní na Bluesky. Ale pokud jde o hodnoty, my jako klub máme morální hodnoty. Jako klub bojujeme proti transfobii, homofobii, antisemitismu, diskriminaci. Pro nás to není místo, kde neexistuje žádná regulace nenávistných projevů.“





Pieper uvedl, že severoněmecký klub si není jistý, zda našel na Bluesky stálý domov, ale že svého rozhodnutí nelituje: „Bluesky je pro nás v současné době správnou volbou a postupně na něj přecházejí i další kluby. Zatím však nemůžeme říci, zda se platforma uchytí. Jisté však je, že X je špatná.“







Zdroj v angličtině ZDE

