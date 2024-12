Zelenskyj odmítl mobilizovat osmnáctileté a vyzval Spojené státy, aby poskytly více zbraní

11. 12. 2024

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se postavil proti snížení věku pro mobilizaci z 25 na 18 let, k němuž vyzývají Spojené státy. "Prioritou by měly být dodávky raket a snížení ruského vojenského potenciálu, a nikoli snížení věku branné povinnosti na Ukrajině. Cílem by mělo být zachránit co nejvíce životů, a ne držet zbraně ve skladech," napsal Zelenskyj na sociální síti X. Podle něj je potřeba se zaměřit na výcvik a poskytování vojenské techniky stávajícím brigádám, a ne její nedostatek kompenzovat mládím vojáků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se postavil proti snížení věku pro mobilizaci z 25 na 18 let, k němuž vyzývají Spojené státy. "Prioritou by měly být dodávky raket a snížení ruského vojenského potenciálu, a nikoli snížení věku branné povinnosti na Ukrajině. Cílem by mělo být zachránit co nejvíce životů, a ne držet zbraně ve skladech," napsal Zelenskyj na sociální síti X. Podle něj je potřeba se zaměřit na výcvik a poskytování vojenské techniky stávajícím brigádám, a ne její nedostatek kompenzovat mládím vojáků.

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena již dříve vyzvala Kyjev, aby snížil minimální věk pro mobilizaci na 18 let, aby se rychle zvýšila velikost armády. Zelenskyj zdůraznil, že problémem ozbrojených sil Ukrajiny není počet vojáků, ale nedostatečné vybavení stávajících brigád. "Dali jsme jasně najevo, že pokud poskytnou další síly k účasti v boji, pak my a naši spojenci budeme připraveni tyto síly vybavit a vycvičit je," řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller. Zároveň dodal, že konečné rozhodnutí o složení ozbrojených sil Ukrajiny zůstává na Kyjevě.

V současné době jsou muži ve věku 25 až 60 let povoláváni do ozbrojených sil Ukrajiny. Do konce roku plánují ukrajinské úřady mobilizovat 160 tisíc lidí, řekl na konci října tajemník Rady národní bezpečnosti Ukrajiny Alexandr Litviněnko. Podle Romana Kosterka, tajemníka obranného výboru Nejvyšší rady, potřebuje Kyjev mobilizovat 500 tisíc lidí, ale i s cílem 160 tisíc jsou problémy – tempo odvodů lidí na frontu klesá.

O nové vlně mobilizace na Ukrajině se začalo mluvit kvůli nedostatku vojáků v ozbrojených silách Ukrajiny, které letos na podzim začaly pod náporem ruské armády ztrácet stále více území. Problémy nastaly s předchozím náborem - rekruti byli špatně vycvičeni a mnozí prostě neuměli bojovat, stěžovali si velitelé bojující na frontě. Podle nich více než polovina nově příchozích rychle opouští frontovou linii – zabití nebo ranění.

