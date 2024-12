EU financuje Putina rostoucími nákupy ruského paliva z Indie, varuje zpráva

9. 12. 2024

EU v roce 2024 zvýšila platby za nákupy ruského paliva z Indie, ukazuje nová zpráva sdílená s POLITICO – což pomohlo naplnit válečnou pokladnu Moskvy.

Od ledna do srpna nakoupila EU od tří velkých indických rafinérií zpracovávajících ruskou ropu palivo v hodnotě téměř o 20 % více než loni, uvádí analýza připravená think-tankem Centrum pro studium demokracie.

I když je tento nárůst zcela legální, přichází navzdory snahám EU zavést cenový strop na 60 dolarů za barel spolu se svými spojenci ze skupiny G7 a zakázat přímý dovoz většiny ruské ropy do bloku, což ukazuje, jak propustnými se tato opatření stala během dvou let od jejich zavedení.

Indie, která nahradila Saúdskou Arábii na pozici hlavního dodavatele paliva do Evropy pro rok 2024, také začala přijímat ruský náklad prostřednictvím lodí sankcionovaných EU, varuje zpráva – vývoj, který nyní vyvolává hněv uvnitř bloku.

"Tím, že umožníme třetím zemím, jako je Indie a Turecko, reexportovat ropné produkty vyrobené z ruské ropy... EU poskytuje Kremlu schopnost nahradit ztracený trh" v Evropě, řekl Martin Vladimirov, analytik CSD, který analyzoval informace od několika firem sledujících celní údaje a dodržování sankcí.

"Dodatečné příjmy dokázaly udržet obrovské náklady na válečné úsilí na Ukrajině," dodal.

Brusel si je dobře vědom tzv. reformační sankční mezery, která umožňuje EU legálně nakupovat paliva ruského původu, pokud jsou zpracována v jiných zemích. Nová zjištění však ilustrují, jak blok nadále financuje Moskvu navzdory svým pokusům přiškrtit příjmy Kremlu, z nichž přibližně polovina pochází z vývozu fosilních paliv.

Peníze navíc jsou vítanou úlevou pro Rusko, které stále více potřebuje finanční prostředky na podporu svého rozpočtu, protože nastal pád rublu a výdaje na obranu explodují, zatímco také čelí zpomalujícímu růstu a vysoké inflaci.

Celkově dovoz paliv do EU z Indie letos ve skutečnosti klesl o 9 % ve srovnání s rokem 2023, zatímco nákupy od tří hlavních indických rafinérií – RIL Jamnagar, Vadinar a státních zařízení New Mangalore – známých zpracováním ruské ropy vzrostly o skromná 4 . Ale částka, kterou blok za tyto nákupy zaplatil, výrazně vzrostla.

Není možné definitivně prokázat, kolik paliva ruské výroby rafinerie prodaly do EU. Ale protože zařízení silně spoléhají na Moskvu ohledně ropy – což představuje 30 až 70 % celkového dovozu v letošním roce – část z ní by musela být exportována do bloku, uvádí zpráva.

Celkem tato tři zařízení vyvezla do srpna do zemí EU 6,7 milionu tun ropy, což podle analýzy vyneslo 5,4 miliardy eur na příjmech z ropy.

To bylo z velké části způsobeno rostoucí schopností Moskvy vyhýbat se sankcím EU, uvádí zpráva, tím, že se při prodeji ropy spoléhala na rostoucí "stínovou flotilu" stárnoucích tankerů s obskurním vlastnictvím a neznámým pojištěním.

V prvních osmi měsících letošního roku tyto stínové tankery dodaly téměř tři čtvrtiny indického dovozu ropy z Ruska, uvádí CSD.

Mezitím Indie také začíná přijímat ruská plavidla, na která se zaměřují sankce EU, tvrdí zpráva, navzdory tomu, že země dříve odmítla tankery kvůli západním omezením.

Jedno takové plavidlo, Legacy, pokračovalo v přepravě ropy do Indie poté, co se v červnu dostalo pod sankce EU. Od té doby loď dodala více než 200 000 metrických tun ropy do rafinérií, včetně komplexu Jamnagar, podle zprávy Kpler, komoditní platformy, která sleduje ropné tankery v reálném čase.

To vše je legální. Podle Vladimirova to však ukazuje, že "EU by měla zakázat dovoz ropných produktů z rafinérií ve třetích zemích... které maximalizovaly nákupy ruské ropy", aby je prodali zpět do bloku.

Brusel musí také "okamžitě zakázat finanční a obchodní transakce s rafinériemi", které jsou alespoň částečně vlastněny ruskými firmami, jako je Vadinar, dodal.

Evropská komise a společnosti stojící za rafinériemi Jamnagar, Vadinar a New Mangalore na žádosti serveru POLITICO o komentář neodpověděly.

Ale tato zjištění vyvolávají odpor zevnitř bloku. Brusel v současné době připravuje svůj 15. balíček sankcí proti Rusku, navzdory rostoucímu pocitu mezi některými zeměmi, že blok může udělat jen málo, aby zmařil vývoz Moskvy mimo Evropu.

"Přijetí sankcí EU ... ropné tankery nejsou přijatelné," argumentoval jeden diplomat EU, kterému byla poskytnuta anonymita, aby mohl mluvit otevřeně. "Ale co s tím můžete dělat?"

