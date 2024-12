Korupce jako prostředek umožňující hybridní ovlivňování

11. 12. 2024

Hybridní hrozby a hybridní válka jsou pevně zakotveny v prostředí současných hrozeb. Zahrnují složitou směs státních i nestátních aktérů v neustálém kontinuu soupeření, které stírá hranice mezi mírem a válkou. Zahrnují také několik přístupů ke konfliktům: Konvenční válčení, nepravidelné válčení a terorismus. V důsledku toho narušují rozdíly mezi zločinem a válkou. Hybridní hrozby také využívají síťové formy organizace k rozšíření vlivu a utváření operačního prostředí, napsal John P. Sullivan. Hybridní hrozby a hybridní válka jsou pevně zakotveny v prostředí současných hrozeb. Zahrnují složitou směs státních i nestátních aktérů v neustálém kontinuu soupeření, které stírá hranice mezi mírem a válkou. Zahrnují také několik přístupů ke konfliktům: Konvenční válčení, nepravidelné válčení a terorismus. V důsledku toho narušují rozdíly mezi zločinem a válkou. Hybridní hrozby také využívají síťové formy organizace k rozšíření vlivu a utváření operačního prostředí,

Hybridnost zahrnuje jak aktéry, tak prostředky, které používají. To znamená, že řada aktérů (včetně zločineckých gangů, organizovaného zločinu a tradičnějších státních aktérů) používá řadu prostředků – některé tradiční a některé nové – od jednoduchého násilí s nízkou technologickou úrovní přes složité high-tech prostředky využívající kybernetické a moderní smrtící systémy (včetně protisatelitních zbraní a bezpilotních letounů), až po informační válku a tradiční vojenské operace. Hybridní operace často synchronizují různé prostředky k narušení, degradaci nebo deaktivaci protivníků. To často zahrnuje využití kognitivní války k získání výhody. Výsledkem je, že vlivové operace jsou integrovány se všemi ostatními prostředky.

Korupce může být v hybridní válce využita k umožnění dalších akcí v hybridním arzenálu, jako je financování jiných aktivit nebo umožnění přístupu za účelem zneužití; zesilování politických nálad (jako je nespokojenost) s cílem rozšířit rozhořčení (a zasít rozdělení); narušování (podkopávání byrokratických institucí, správy věcí veřejných a právního státu); a konečně odvést pozornost (obyvatelstva a politických aktérů) od jiných konvenčních nebo hybridních aktivit, aby se zabránilo protivníkovi v odklonění zdrojů od boje proti těmto hrozbám. Tento článek se bude zabývat souvislostí korupce a hybridní hrozby a představí případovou studii korupce ve Venezuele, aby ilustroval její globální složitost. Budou poskytnuta politická doporučení k řešení úlohy korupce v hybridních hrozbách a válčení.

Hybridní vliv

Hybridní vliv zahrnuje celou škálu propagandistických a vlivových aktivit (dezinformace, využívání proxies atd.), které utvářejí operační prostředí. Lze jej použít před vypuknutím války, v rámci ozbrojených konfliktů (mezinárodního i nemezinárodního rozsahu) a během "studených válek" nebo období intenzivního soupeření pod prahem ozbrojeného konfliktu. Sada nástrojů pro hybridní vliv zahrnuje:

Eonomický vliv, např. vlastnictvím klíčových sektorů ekonomiky, bankovního systému, sektorů kritické infrastruktury a médií, pákový efekt na politiku a státní instituce, pěstováním klientelistických sítí, korupci propagandu, dezinformace a možná i hrozbu použití vojenské síly (ale ne skutečnépoužití síly).

Hybridní vlivové kampaně se mohou pohybovat od krátkodobých aktivit s konkrétním cílem (taktické) přes dlouhodobé akce (např. propaganda, tajné akce) v rámci konkrétního operačního prostoru (operační) až po koordinované, dlouhodobé akce proti řadě cílů (strategické). Ty se mohou odehrávat současně a může jít o koordinované úsilí řízené nebo koordinované státními aktéry (nebo jinými hybridními aktéry). Hybridní vliv může využívat komunity v diaspoře, sítě vojenského personálu v záloze a ve výslužbě, polovojenské organizace (jako jsou extremistické milice a zločinecké ozbrojené skupiny), platformy sociálních médií a konspirační teorie (jako je QAnon).

Nestátní aktéři, od jednotlivců po zločinecké organizace a ozbrojené skupiny, jsou klíčovými hráči v prostředí hybridních hrozeb. Tito nestátní aktéři mohou uplatňovat jak tvrdou, tak měkkou sílu několika způsoby. Mezi tvrdé formy moci patří kybernetická, privatizovaná, lidová a teroristická; zatímco měkké formy zahrnují ekonomickou, finanční, diplomatickou, občanskou, vědeckou a technologickou a mediální. Tito aktéři využívají nejednoznačnosti k manipulaci politické situace na strategické, operační a taktické úrovni vlivu a manévrů. Hranice jurisdikcí a byrokratické švy jsou využívány k ochraně aktérů vedoucích hybridní vlivové kampaně. Nestátní aktéři mohou být spojenci, nezúčastněnými stranami nebo soupeři státních aktérů a mohou sloužit jako pomocníci, přidružené subjekty nebo proxies státních subjektů na přechodnou (dočasnou), krátkodobou nebo dlouhodobou periodu.

Maskirovka a kompromat

Rusko využívá celou škálu hybridních vlivových aktivit k utváření svého operačního prostředí. Tato opatření zahrnují využívání sociálních médií k získávání vlivu, šíření dezinformací a zasévání neshod. Podle Muellerova vyšetřování zahrnovalo ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 zaměstnávání Agentury pro výzkum internetu k šíření propagandy, hackerské útoky ruské vojenské zpravodajské služby GRU a infiltraci Trumpovy kampaně. Ruské vměšování do voleb zahrnovalo podkopávání důvěry v zavedené politické instituce a procesy, destabilizaci demokracie zesilováním politických neshod, hackování e-mailů Demokratického národního výboru a kampaně Clintonové za účelem získání konkrétních informací, které by měly být použity k dosažení ruských strategických cílů, a infiltraci Trumpovy kampaně a dalších pro vytvoření "zadních kanálů" k americkým politikům za účelem získání informací a nenápadného uplatňování vlivu na americkou politiku.

Falešné zprávy, včetně deepfakes umožněných algoritmy, spolu s tradičními prostředky ovlivňování, jako je využívání korupce, kompromitace politických aktérů prostřednictvím vydírání a kompromatu a dosazování zkorumpovaných aktérů a agentů do institucí, které určují agendu, byly použity v tomto ruském pokusu kompromitovat americkou vnitřní politiku a oslabit USA na globální scéně. Začlenění Marie Butinové, neregistrované zahraniční agentky, do americké politiky (včetně Republikánské strany, Trumpovy kampaně a Národní střelecké asociace) vedlo k jejímu stíhání a odsouzení za těžký zločin spiknutí a vystupování jako zahraniční agentky. Narušování a klamání integrované do kybernetických operací (jak útoků, tak informačních operací) byly úzce integrovány do operací na Krymu a východní Ukrajině a jsou jádrem současných ruských operací ve válce na Ukrajině. Nesrovnalosti v zadávání zakázek v oblasti obrany, včetně omezování soutěže, manipulace nabídkového řízení, upřednostňování určitých uchazečů, jsou příkladem korupčních praktik na Ukrajině, které snižují vojenskou kapacitu, schopnost a bojovou připravenost. Vliv ruských nebo proruských oligarchů na Ukrajině je ztělesněním používání korupce jako politického nástroje.

Korupce

Korupce může sloužit jako doplněk k těmto hybridním vlivovým aktivitám. Korupce se může vyskytovat ve všech sférách činnosti, na všech úrovních správy a ve veřejných i soukromých subjektech. Korupce může změnit povahu a projekci skutečné ekonomické a finanční moci. Nasazení zkorumpovaných vlivových agentů do organizací, které mají skutečnou ekonomickou a finanční moc, je jedním ze způsobů uplatňování vlivu. Dalším je manipulace s akciemi a podobné nesrovnalosti v obchodování, jako je manipulace se státními investičními fondy. Finanční moc (nebo finanční nástroje a infrastruktura) může být narušena použitím kombinace prostředků, které využívají korupční přístup. Tyto kombinované prostředky jsou charakteristickým znakem všech hybridních operací, ale jsou zvláště účinné ve finanční oblasti, protože mohou využít interakce mezi finančními, mediálními a kybernetickými doménami v reálném čase k destabilizaci finančních trhů a v konečném důsledku i ekonomik. Hackeři a kampaně na sociálních sítích mohou tyto účinky zesílit.

Korupce má mnoho podob. Lze ji nakonfigurovat jako "korupci na trhu vlivu", kdy se neformální obchodní a političtí aktéři a sítě domlouvají nebo používají úplatkářství k získání vlivu, politického přístupu a konkrétních ekonomických výhod. Korupce může být také vyjádřena jako "korupce elitního kartelu", kde jsou politické a ekonomické elity propojeny a vylučují konkurenty prostřednictvím manipulace obchodu, lobbování a přístupu. Dalším výrazem je "korupce oligarchů a klanů", kdy rozptýlená skupina oligarchů a/nebo klanů drancuje soukromé i veřejné instituce pro svůj vlastní prospěch, zatímco používá násilí k prosazování svých cílů. A konečně to lze označit jako "oficiální magnátskou korupci", kde moc a ekonomiku monopolizuje jediný subjekt (diktátor, rodina nebo junta). V posledním případě se klientelismus, moc a korupce (stejně jako násilí a zastrašování) mobilizují na podporu odpovědného aktéra. To je definující charakteristika kleptokracie. Když jsou oficiální role méně důležité než neformální pozice, převládá kleptokracie. Na extrémním konci korupce kleptokracie umožňuje autoritářským a zločinným režimům rozšiřovat svůj vliv, když vytvářejí de facto spojenectví s bankami a dalšími globálními finančními institucemi. Kleptokraté a oligarchové jsou schopni se spojit s nadnárodními zločineckými organizacemi (TCO), zkorumpovanými úředníky a institucemi, aby vytěžili bohatství a prali špinavé peníze. Zkorumpované finanční instituce zpracovávají vyprané prostředky, což pak umožňuje kleptokratům volně používat nezákonné prostředky ke zvýšení svých finančních a nemovitostních držeb a moci a zároveň rozšiřovat (nakupovat) vliv po celém světě.

Strategická korupce: Využití kleptokracie jako zbraně

Putin účinně využil kleptokracii a korupci jako zbraň v globálním měřítku. Při hodnocení hrozby korupce jako zbraně je užitečné poznamenat, že " 'proměna ve zbraň' znamená, že korupce je záměrně používána jako nástroj státnictví k zasahování, kooptaci, oslabování a destabilizaci demokratických institucí a procesů". Rusko za Putina vytvořilo nebo kooptovalo četné entity (státní i nestátní), jako jsou hackerské skupiny, kybernetičtí influenceři nebo trollí farmy šířící sváry a soukromé vojenské společnosti, aby promítalo svůj vliv po celém světě. Tyto kybernetické vlivové operace se rozšířily i do amerických voleb. Činnosti prováděné těmito subjekty zahrnují financování politických akcí prostřednictvím půjček a přímých příspěvků a jsou podporovány sítí proruských oligarchů, kteří podporují pravicové politické strany a extremistické skupiny. To, kromě výše zmíněného vměšování do americké politiky, zahrnovalo podporu německé protiimigrační, pravicové Alternativy pro Německo (prodejem zlata za zvýhodněné ceny) a poskytování výhodných půjček a politické expozice francouzské Národní frontě, nyní známé jako Národní sdružení (Rassemblement National) pod vedením Marine Le Penové. Kleptokracie v podstatě využívá strategickou korupci jako prostředek k rozšíření vlivu.

Strategická korupce a její partnerská strategická kriminalita využívají nezákonný ekonomický zisk a kriminální činnost k otevření kanálů pro vliv, které ohrožují stabilitu a obranné schopnosti soupeřících zemí. Mechanismy strategické korupce zahrnují spoléhání se na otáčivé dveře mezi vládními úředníky a korporátními rolemi (kde se jednotlivci přesouvají mezi vládními a korporátními pozicemi, čímž se zvyšuje jejich vliv a schopnost profitovat). Bývalí vládní úředníci pak mohou lobbovat u svých bývalých agentur ve prospěch soukromých zájmů (včetně těch s přímými zahraničními vazbami), jak je vidět v případě bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, který pracoval pro Gazprom v jeho správní radě Nord Streamu; nyní čelí obvinění z trestného činu. Role manipulace s dodávkami a cenami plynu přirozeně oslabila energetickou nezávislost Německa ve prospěch ruských cílů. Strategická korupce se také opírá o nezákonné politické finance a praní špinavých peněz (jak bylo uvedeno výše). A konečně může umožnit korupci v soudnictví, jak jsme viděli na Ukrajině. Ruský vliv oslabil ukrajinské protikorupční mechanismy prostřednictvím zjevného vlivu mnoha soudců s vazbami na Rusko. Jak poznamenává Philip Zelikow et al.:

"Při byrokratické a velké korupci se plátce a příjemce hlavně snaží zbohatnout. Naproti tomu ve strategické korupci je chamtivost stále přítomna, přinejmenším pro některé hráče, ale korupční pobídky jsou používány proti cílové zemi cizinci jako součást národní strategie jejich vlastní země. Někdy, ale ne vždy, tyto programy znamenají porušení zákona, a to i ze strany občanů cílové země. V jiných případech může být takové jednání technicky legální, ale stále zahrnuje "překroucení nebo zničení integrity při výkonu veřejných povinností", jak uvádí definice "korupce" ctihodného Oxfordského slovníku angličtiny."

Zelikow a kol. popisují zmatek, který vedl k impeachmentu tehdejšího prezidenta Trumpa v roce 2019, jako nejvýznamnější případ strategické korupce v posledních letech. Stručně řečeno, Trump se údajně:

"snažil podmínit budoucí vztahy své a své administrativy s Ukrajinou ochotou Kyjeva pomoci mu vyhrabat špínu na jeho politického oponenta Joea Bidena, obvinit bývalé ukrajinské vládní úředníky (a ne Kreml) z hackerského útoku na Demokratický národní výbor během americké prezidentské kampaně v roce 2016 a zpochybnit důkazy, které američtí prokurátoři použili k tomu, aby posadili jednoho z manažerů Trumpovy kampaně v roce 2016, Paula Manaforta, do vězení."

Údajná sekvence měla zahraniční kořeny a zahrnovala komplexní soubor interakcí s proputinovskými oligarchy. Patřily mezi ně pomlouvačné útoky na Marii Yovanovitchovou, nyní již bývalou americkou velvyslankyni na Ukrajině, a další činy na podporu priorit Kremlu.

Zelikow a kol. také dokumentují čínské vlivové operace na podporu svého energetického konglomerátu a iniciativy Pásu a stezky, včetně úplatkářství a praní špinavých peněz v Africe a snah o uplatňování strategické korupce v Austrálii, kde Komunistická strana Číny financovala politické organizace a volební kampaně, prováděla vlivové operace v médiích a přispívala finančními prostředky poddajným politikům.

Turecko také korupčně ovlivňovalo americkou politiku, přičemž několik Trumpových spolupracovníků, jako je Rudy Giuliani a bývalý generální prokurátor Michael Mukasey, stále čeká na soudní odpovědnost za údajné činy sahající od zasahování do trestního vyšetřování proti tureckému úředníkovi a turecké bance (Halkbank) za obcházení amerických sankcí na přepravu zlata do Íránu výměnou za příznivé zacházení v soukromých obchodních záležitostech, včetně Trumpových realitních zájmů v Turecku. Tyto soukromé zájmy byly údajně sledovány na úkor státní politiky (tj. pomoci Íránu vyhnout se sankcím). Jak Zelikow a kol. uzavírají: "To jde daleko za hranice pay-to-play. Je to politika "platba za politiku; je to strategická korupce."

Ruská korupce využívá globálních finančních toků a využívá nezákonné financování k oslabování právního státu v zahraničí, udržování vlastní kleptokracie a kupování vlivu v globálním měřítku. Mezi nástroje těchto vlivových operací patří "ruské černé peníze" a fondy nezákonného bohatství, právníci, bankéři, lobbisté a účetní, stejně jako realitní agenti v globálních městech, jako je New York, Miami a Londýn (hovorově známý jako "Londongrad"), stejně jako v daňových rájích.

V těchto schématech státní aktéři (například Rusko, Čína a Turecko) individuálně využívali státní akce a nezákonné finanční toky, aby pronikli a rozvrátili konkurenční vlády a instituce, od bank, realitních společností a lobbistických firem a PR firem až po společnosti sociálních médií, aby sloužily jejich zájmům a zájmům jejich spřízněných oligarchů a zástupců. Strategická kriminalita tyto destabilizační snahy zesiluje tím, že posiluje kriminální podniky, zasévá nejistotu a nepořádek a v konečném důsledku narušuje důvěru a vnímání legitimity mezi soupeři. Samozřejmě, že zločinecké podniky těží z tohoto posílení a využívají korozivních účinků korupce k udržení a rozšíření své vlastní moci.

Boj proti korupci a hybridnímu vlivu

Boj proti korupci a kleptokracii vyžaduje transparentnost. To znamená, že tajnůstkářská a okultní povaha korupce musí být odhalena. Přílišné soukromí v bankovních zákonech, nedostatek svobody tisku a slabý přístup k veřejným informacím posilují moc oligarchů, kleptokratů, gangsterů a zkorumpovaných úředníků. Aktivní úsilí investigativních novinářů a občanské společnosti může čelit dopadům strategické korupce a trestné činnosti. Investigativní reportážní snahy, jako jsou Panama Papers, Pandora Papers, uniklé dokumenty podrobně popisující korupci v zahraničí a brazilské veřejné vyšetřování korupce "Lava Jato", pomáhají odhalit dosah a škody způsobené hybridními vlivovými aktivitami prováděnými nadnárodními korupčními sítěmi.

Transparency International doporučuje následující kroky v boji proti kleptokracii a korupci:

Identifikace a zmrazení majetku zkorumpovaných úředníků

Konec anonymních společností

Zvýšení transparentnosti svěřenských fondů

Otevřete černou skříňku hedgeových fondů, private equity a dalších investičních fondů

Zvyšte transparentnost v oblasti luxusního zboží

Zakázat zlaté pasy a regulovat zlatá víza (která dávají oligarchům neomezený přístup do světa)

Volat k odpovědnosti profesionální zprostředkovatele [banky, poskytovatelé podnikových služeb, právníci, účetní, realitní agenti]

Posílit mechanismy pro zabavování, konfiskaci a případně navrácení majetku

Podporovat organizace občanské společnosti, nezávislé novináře, aktivisty a whistleblowery.

Globální monitor nadnárodních zločineckých sítí považuje tyto nadnárodní korupční sítě za makrosítě korupce. Konfrontace s makrokorupcí a makrokorupčními sítěmi vyžaduje pochopení a konfrontaci s těmito decentralizovanými a nadnárodními sítěmi. Vyžaduje to také čelit praní špinavých peněz souvisejícímu s korupcí prostřednictvím analýzy dat v reálném čase a analýzy nezákonných finančních toků na sociálních sítích. K dosažení těchto cílů je nezbytné zlepšit stav praxe finančního zpravodajství vytvořením protokolů, metodik a analytických nástrojů, které pomohou donucovacím orgánům pochopit a čelit masivním, nadnárodním a decentralizovaným strukturám korupce. Kromě toho je nutné rozvinout kontroly financování voleb a trestní a správní kontroly veřejných zakázek. To musí zahrnovat preventivní opatření proti makrosítím korupce a školení soudců (a pracovníků trestního soudnictví), aby prováděli vyšetřování a stíhání nezákonných sítí a korupčních sítí.

Tyto strategie boje proti strategické korupci a kleptokracii musí být podloženy politickou analýzou reagující na politiku, koordinovanou napříč hranicemi a integrovanou napříč sektory (zdravotnictví, infrastruktura, energetika, klima a bezpečnost (včetně vojenské). Všechny tyto přístupy vyžadují posílení multilaterální spolupráce a koordinace, budování robustních kapacit v oblasti vymáhání práva a soudnictví, rozvoj spolehlivých a použitelných zpravodajských informací, transparentnost a zapojení občanské společnosti, vojenského a obranného sektoru, bezpečnostních služeb, tisku a zpravodajských médií a široké veřejnosti. A konečně požadují multilaterální, nadnárodní a mezinárodní akci.

Případová studie: Kriminální hrozby a korupce ve Venezuele

Venezuela je kleptokracie nebo kriminalizovaný stát. Její současný vůdce Nicolás Maduro, který se prosadil na základě dědictví bolívarovské revoluce Huga Cháveze, pokračuje ve využívání nadnárodního organizovaného zločinu jako nástroje státní moci. Využívání korupce jako zdroje moci vedlo k tomu, že globální zločinecká síť režimu byla charakterizována jako "Bolívarovský společný zločinecký podnik". Aktivity prováděné tímto konsorciem aktérů zahrnují praní špinavých peněz, obchod s narkotiky a těžbu zdrojů (včetně nelegální těžby a krádeží ropy). Tyto globální aktivity jsou propojeny a operacionalizovány korupcí.

Venezuela se v indexu vnímání korupce 2021 organizace Transparency International umístila na 177. místě ze 180 zemí (a měla skóre 14/100, přičemž 0 znamená velmi zkorumpovanou a 100 je velmi čistá), přičemž podle Globálního barometru korupce 50 % jejích uživatelů veřejných služeb zaplatilo v posledních 12 měsících úplatek a 87 % její populace vnímá ve stejném časovém období nárůst korupce. Venezuelské zásoby ropy potenciálně nabízejí velkou ekonomickou příležitost, ale tamní státní ropná společnost Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) je prolezlá korupcí. Mezi korupční činy patří úplatkářství, odklánění veřejných prostředků, praní špinavých peněz a manipulace s nabídkami ze strany veřejných činitelů. Tato korupce je politickým nástrojem režimu a jeho bolívarovského společného zločinného podniku. PDVSA je úzce integrována s režimem a klíčové vedoucí pozice zastávají její členové; například v roce 2017 byl Manuel Quevedo, generálmajor venezuelské Národní gardy, dosazen do čela PDVSA a do funkce národního ministra ropy, přestože neměl žádné zkušenosti s energetickým sektorem.

Vzájemné pronikání vládních institucí a korporátních subjektů s aktéry organizovaného zločinu upevňuje korupční vliv. Tato korupce je umožněna jak nadnárodními zločineckými organizacemi, gangy, kolumbijskými guerillami (včetně FARC a ELN, Revolučních ozbrojených sil Kolumbie a Národní osvobozenecké armády), krajně levicovými milicemi známými jako colectivos, Hizballáhem a státními aktéry včetně Ruska, Kuby, Íránu a Číny, kteří všichni spolupracují s venezuelským státem a jeho bolívarovským společným zločineckým podnikem (stejně jako Nikaragua, Bolívie, Ekvádor, Surinam a Salvador). Gangy – charakterizované jako gangy třetí generace – jsou motorem rozšiřujícím tento zkorumpovaný vliv. Praní špinavých peněz je jeho mazivem s nezákonnými toky ve výši nejméně 10 miliard dolarů a až 43 miliardami dolarů odkloněnými nebo vypránými za poslední desetiletí. Praní špinavých peněz zahrnuje transakce založené na obchodu, padělané prodeje ropy a nákupy nemovitostí. Rusko podporuje režim vojensky a hospodářsky a zároveň využívá bolívarovský společný zločinný podnik k usnadňování celosvětových nezákonných toků a rozšiřování své vlastní sítě oligarchů. Hizballáh používá korupční výnosy z této sítě k posílení svých vlastních ilegálních finančních aktivit a financování svých operací.

Toto síťové uspořádání využívá hybridní vliv k udržení venezuelského státu, jeho sponzorů a spojenců z národních států, jakož i jeho nestátních kriminálních partnerů. Každý z účastníků získává svůj vlastní zisk a moc a zároveň využívá vlivu svých partnerů. Boj proti tomuto úsilí vyžaduje globální spolupráci, včetně vymáhání a stíhání trestných činů, finančního zpravodajství a diplomatických akcí. K boji proti tomuto typu globální hybridní sítě jsou zapotřebí ekonomické sankce a rozvoj nových multilaterálních vynucovacích struktur – včetně nadnárodních a mezinárodních protikorupčních právních režimů a soudů a společných vyšetřování.

