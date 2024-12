Papež František apeluje na Bidena, aby udělil milost lidem odsouzeným k trestu smrti - než přijde Trump

10. 12. 2024

Papež vybízí k modlitbám za lidi odsouzené k trestu smrti, zatímco roste tlak na Bidena, aby jednal před Trumpovým nástupem do úřadu



Papež František vyzval ke zmírnění trestů pro lidi odsouzené k smrti v USA, zatímco náboženští představitelé, skupiny za občanská práva a současní i bývalí státní zástupci naléhají na Joea Bidena, aby přijal exekutivní opatření týkající se trestu smrti.



Papež František, který je hlasitým odpůrcem trestu smrti, ve své nedělní modlitbě řekl: „Kladu si na srdce, abych vás všechny požádal, abyste se modlili za vězně ve Spojených státech, kteří čekají na trest smrti. Modleme se, aby jim byl trest zmírněn [nebo] změněn."



V pondělí zveřejnili zastánci boje proti trestu smrti dopisy stovek vedoucích představitelů, v nichž žádají prezidenta, aby zrušil federální cely smrti ještě před návratem Donalda Trumpa do úřadu, a to s prosbami černošských pastorů, katolických představitelů, bývalých vězeňských úředníků, předních skupin pro občanská práva a obhájců duševního zdraví.





Biden čelí sílícímu tlaku, aby udělil milost lidem odsouzeným k trestu smrti poté, co nedávno oznámil, že využije své výkonné pravomoci a omilostní vlastního syna.





Řekl, že si přeje, aby lidé uznávali, že obžalovaní v celách smrti jsou schopni změny: „Většina z nich se tu stává lepšími lidmi pro sebe, svou rodinu, přátele a příznivce.“







Zdroj v angličtině ZDE

Obhájci očekávají, že pokud Biden nezakročí, bude nastupující administrativa smrtelně nebezpečná. V posledním roce Trumpova prvního funkčního období popravila americká vláda v rychlém sledu 13 lidí, čímž ve federálním systému zabila více lidí než za předchozích 10 prezidentů dohromady. Urychlený proces si vyžádal životy lidí s mentálním postižením, znemožnil obžalovaným předložit nové důkazy a zahrnoval metody poprav, které právníci označili za trýznivé.Některé z Trumpových poprav v prvním funkčním období se uskutečnily navzdory námitkám státních zástupců a obětí a proběhly poté, co Nejvyšší soud USA rychle zrušil rozhodnutí soudů nižší instance, které řízení zastavily.Organizace Catholic Mobilizing Network, která zastupuje 30 000 obhájců, včetně biskupů a diecézí, vyzvala Bidena, který je katolík, aby zmírnil všechny federální rozsudky smrti, a napsala: „Víme, že federální cely smrti jsou stejně jako ve státech poznamenány značnou svévolí, včetně rasové zaujatosti a uvalení trestu na zranitelné osoby, jako jsou osoby s mentálním postižením, poškozením mozku a vážným duševním onemocněním. Existuje také riziko, že budou odsouzeni k smrti nevinní lidé.“Biden se již dříve postavil proti trestu smrti a po svém nástupu do funkce prezidenta vyhlásil moratorium na popravy, ale zatím neuvedl, zda bude tresty zmírňovat.Ve federálních celách smrti v současné době čeká 40 mužů, z nichž 38 % jsou černoši, ačkoli černošské obyvatelstvo tvoří 14 % obyvatel USA. Téměř každému čtvrtému z nich bylo v době spáchání trestného činu 21 let nebo méně. A 43 % z nich pochází pouze ze tří států - Missouri, Texasu a Virginie.V dalším dopise, který byl zveřejněn v pondělí, 38 současných a bývalých okresních prokurátorů, generálních prokurátorů a bývalých státních zástupců USA a úředníků ministerstva spravedlnosti uvedlo nedostatky trestu smrti.„Víme, že jsme nepopravovali vždy ty nejhorší z nejhorších, ale často jsme místo toho usmrtili ty nejnešťastnější z nešťastných - chudé, špatně reprezentované a nejvíce zlomené,“ napsali. „Znovu a znovu jsme popravovali lidi s dlouhou historií vyčerpávajících duševních chorob, dětstvím poznamenaným nevýslovným fyzickým a psychickým týráním a mentálním postižením, které jim bránilo vést samostatný dospělý život. Pravděpodobně jsme popravili i nevinné.“ Skupina rovněž poukázala na studie, které dokazují, že trest smrti není účinným odstrašujícím prostředkem proti násilí a nesnižuje kriminalitu.Skupina současných vězeňských úředníků, včetně těch, kteří dohlíželi na popravy, poukázala na škody, kterým čelí zaměstnanci nápravných zařízení při výkonu trestu smrti: „Byli jsme svědky depresí, sebevražd, zneužívání návykových látek, domácích nepokojů a dalších projevů traumat našich kolegů, které studie za studií dokumentuje u pracovníků nápravných zařízení, na něž mají popravy dopad, a u jejich blízkých.“Rodiny obětí vražd se rovněž obrátily na Bidena a napsaly, že trest smrti „znamená plýtvání mnoha miliony dolarů, které by mohly být lépe investovány do programů, které skutečně snižují kriminalitu a násilí a které řeší potřeby rodin, jako je ta naše“.Mezi dalšími organizacemi, které nyní Bidena vyzývají, aby jednal, jsou Americká unie občanských svobod, Amnesty International, Národní aliance pro duševní nemoci, koalice organizací na podporu latinskoamerických občanů a organizace Innocence Project.Trump během své kampaně zintenzivnil svou rétoriku podporující trest smrti a vyzval k popravám „každého, kdo bude přistižen při prodeji drog“. A Trumpovi spojenci prostřednictvím pravicového manifestu Projekt 2025 vyzývali k rozšíření trestu smrti a k tomu, aby USA udělaly „vše pro dosažení konečných výsledků“ pro 40 lidí ve federálních celách smrti.Billie Allen, který je ve federální cele smrti a dlouho trvá na své nevině, vyprávěl, jaké to bylo být svědkem rychlých poprav za Trumpova prvního funkčního období: „Přišel jsem v 19 letech. Jsou to lidé, se kterými jsem vyrůstal. Vidím, jak je popravují, aby se už nikdy nevrátili, abych je už nikdy neviděl se usmívat nebo neslyšel jejich smích.“