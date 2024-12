Trump plánuje vykuchat americké ozbrojené síly

9. 12. 2024

čas čtení 5 minut

V krvavé snaze upevnit svou moc a odstranit každého, koho považoval za nedostatečně loajálního k sobě, vedl Josif Stalin, vůdce Sovětského svazu po 29 brutálních let od roku 1923 to, co je dnes známo jako Velká čistka. Mezi lety 1936 a 1938 Stalinovi hrdlořezové zabili milion lidí. Někteří se dostali do zinscenovaných procesů. Mnozí ne, píše David Axe. V krvavé snaze upevnit svou moc a odstranit každého, koho považoval za nedostatečně loajálního k sobě, vedl Josif Stalin, vůdce Sovětského svazu po 29 brutálních let od roku 1923 to, co je dnes známo jako Velká čistka. Mezi lety 1936 a 1938 Stalinovi hrdlořezové zabili milion lidí. Někteří se dostali do zinscenovaných procesů. Mnozí ne,

Mezi oběťmi byly desítky tisíc vojenských důstojníků. A v tomto smyslu se celý Sovětský svaz stal obětí Velké čistky.

Když Německo v roce 1941 napadlo Sovětský svaz, německá armáda čelila vykuchané Rudé armádě – takové, která nemohla myslet a nechtěla bojovat, a téměř ztratila celou zemi ve prospěch nacistů, než nouzové reformy začaly rušit čistky. Aniž by samozřejmě přinášely spravedlnost obětem.

To je důvod, proč je nově zvolený americký prezident Donald Trump tak nebezpečný. Když Trump slibuje, že povede svou vlastní čistku, vyhrožuje, že americké armádě udělá to, co Stalin udělal sovětské armádě. Trump nemá v plánu zabíjet americké vojenské důstojníky, ale může je propustit ve značném počtu. (To znamená, že Trump zveřejnil na sociálních sítích, že generál Mark Milley, v té době šéf amerických ozbrojených sil, spáchal "vlastizrádný čin", který byl "tak nehorázný, že v minulých dobách by trestem byla SMRT!" Milleyho údajným zločinem byl telefonát s čínským generálem.)

Rozsáhlá čistka vojenských důstojníků by mohla poškodit vojenskou efektivitu. Americké zpravodajské služby poukazují na čínský útok na Tchaj-wan do roku 2027. Pokud se Spojené státy budou řídit svými vlastními zákony, ctít své vlastní obranné pakty a ve třetím roce Trumpova druhého funkčního období budou stále ochotny bojovat za svobodnou a prosperující Asii, mohou jít do války s Čínou. Mohly by však být také nepřipraveny, neboť její nejlepší lídři, myslitelé a technologové byli vyhozeni za to, že odmítli zradit své přísahy americké ústavě.

Není nadsázkou předpovídat Trumpem vedenou čistku. V kampani Trump slíbil, že vyhodí ty, které popsal jako "probuzené" generály. Mezi osoby zahrnuté v tomto popisu by mohl patřit předseda sboru náčelníků štábů, generál amerického letectva C. Q. Brown – který je černoch – a admirálka Lisa Franchettiová, šéfka námořních operací.

Aby mohl Trumpův přechodný tým provést masový vyhazov – první v moderní historii USA – zvažuje návrh exekutivního příkazu, který by zřídil "válečnickou radu" trumpistických bývalých důstojníků s pravomocí jmenovat aktivně sloužící a předhodit je k čistkám.

Stalinovi hrdlořezové zastřelili mnoho sovětských důstojníků, kteří byli "očištěni". Až dosud Trump vyhrožoval, že pouze odstraní americké vojáky z vojenské služby. Účinek by však byl stejný. "Pokud Stalin zničil potenciální hrozbu pro svou moc, způsobil také obrovské škody sovětské obraně," napsal zesnulý historik Robert Conquest ve své knize The Great Terror (Velký teror), své definitivní historii sovětských čistek.

Tisíce armádních důstojníků, na které se Stalin zaměřil, byli titíž, kteří "rozvinuli myšlenky a do jisté míry i organizaci efektivní moderní armády". Námořní admirálové na seznamu čistek byli nejlepšími mysliteli flotily. Stalin eliminoval technokraty letectva, kteří plánovali nové generace válečných letadel.

Zatýkání a zabíjení otrávilo celou armádu. V nadcházejícím věku mechanizovaného válčení by za jinak stejných podmínek obvykle převládala adaptivní síla – ta, která je schopna nezávislé akce v reakci na pohyby nepřítele.

V sovětských ozbrojených silách však "byla zničena nezávislost ducha", napsal Conquest. Kdyby to nenařídil Stalin, nemohlo by se to udělat. Ale Stalin nebyl v pozici, aby mohl válku řídit do nejmenších detailů.

Sovětská vojska si tedy vedla otřesně v krátké, násilné zimní válce mezi SSSR a Finskem mezi listopadem 1939 a březnem 1940. V panice se Stalin pokusil čistku zvrátit a obnovit iniciativu důstojnického sboru. Bylo příliš pozdě na záchranu západního Ruska, když Němci v červnu 1941 napadli zemi. Nadcházející zima však přetížené Němce zpomalila a v následujících měsících se do sovětské armády poprvé po letech vplížili dobře vycvičení důstojníci.

Sovětské letectvo a námořnictvo potřebovaly desítky let na to, aby se vzpamatovaly.

Historie se opakuje. Pokud Trump provede čistku v americké armádě – možná si vezme příklad od svého ziskuchtivého miliardářského dárce (a špičkového dodavatele obrany) Elona Muska nebo jeho rozhořčené "válečnické rady" –, Amerika riskuje, že svou příští velkou válku prohraje.

Není to tak, že by se americké ozbrojené síly nedokázaly vydrápat zpět k bojové efektivitě. V krizi po čistkách by však mohlo být zapotřebí masivních amerických obětí – a potenciálně i zničení někdejšího spojence, jako je Tchaj-wan –, aby se Trumpovi připomnělo, že se čistky vždy obrátí proti němu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0