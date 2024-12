Strach v přímém přenosu

6. 12. 2024

čas čtení 6 minut

Je zlověstné znamení, že pokud relace Morning Joe cítí, že se musí omluvit za něco, co jsem řekl, píše David Frum. Je zlověstné znamení, že pokud relace Morning Joe cítí, že se musí omluvit za něco, co jsem řekl,

Dnes ráno jsem měl znepokojivý zážitek.

Byl jsem pozván do pořadu Morning Joe na MSNBC, abych mluvil ze studia ve Washingtonu, D.C., o článku, který jsem napsal o Trumpově přístupu k zahraniční politice. Než jsem se dostal k článku, byl jsem dotázán na nominaci Peta Hegsetha na post ministra obrany – konkrétně na zprávu NBC News, že jeho silné pití znepokojovalo kolegy ve Fox News a ve veteránských organizacích, které vedl. (Mluvčí Trumpova přechodného týmu řekl NBC: "Tato nechutná obvinění jsou zcela nepodložená a falešná, a každý, kdo šíří tyto hanlivé lži, aby získal laciné politické body, je odporný.")

Odpověděl jsem tím, že jsem divákům připomněl něco z historie:

"V roce 1989 prezident George H. W. Bush nominoval Johna Towera, senátora za Texas, na post ministra obrany. Tower byl velmi významnou osobou, skutečným intelektuálem v oblasti obrany, někým, kdo na rozdíl od současného kandidáta obraně hluboce rozuměl. Ukázalo se, že Tower měl problém s pitím, a když pil příliš mnoho, dělal ze sebe otravu, nebo ještě hůř, pro ženy kolem sebe. A z tohoto důvodu jeho nominace v roce 1989 ztroskotala. Nechcete si myslet, že naše morální standardy ustoupily natolik, abyste mohli říci: Vezměme všechno to pití, všechno to sexuální otravování, odečtěte jakékoli znalosti o obraně, odečtěte jakékoli vedení a zde je váš příští ministr obrany pro 21. století."

Vyprávěl jsem tento příběh štiplavými slovy. Koneckonců je to kabelová televize. A já jsem diskusi uvedl vtipem: "Pokud jste příliš opilý na Fox News, jste opravdu velmi, velmi opilý."

Při další reklamní přestávce mi do ucha promluvil producent. Ohradil se proti mým komentářům o Foxu a varoval mě, abych je neopakoval. Řekl jsem něco nezávazného a dostalo se mi dalšího kola varování. Po přestávce mi byla položena doplňující otázka na jiné téma, a to o milosti prezidenta Joea Bidena pro jeho syna. Nevrátil jsem se k předchozí diskusi, ne proto, že jsem byl varován, ale proto, že jsem řekl svůj názor. Pak mi bylo řečeno, že jsem byl omluven z křesla ve studiu. Krátce poté přečetl spolumoderátor Mika Brzezinski omluvu za mé poznámky.

"O něco dříve v tomto bloku byl komentář o Fox News, v našem zpravodajství o Petu Hegsethovi a rostoucím počtu obvinění ohledně jeho chování v průběhu let a možné závislosti na alkoholu nebo problémech s alkoholem. Komentář byl trochu příliš prostořeký pro tento okamžik, ve kterém se nacházíme. Chceme jen učinit i tuto poznámku. Chceme to dát jasně najevo. Máme rozdílné názory na pokrytí Fox News a to je dobrá debata, kterou bychom měli vést často, ale právě teď chci jen říct, že ve Fox News pracuje spousta dobrých lidí, kterým na Petu Hegsethovi záleží, a my to tak budeme chtít nechat."

Má samozřejmě pravdu: Ve Fox News jsou dobří lidé. Ale pokud jsou zprávy NBC – založené na rozhovorech s 10 současnými nebo bývalými zaměstnanci Fox News – o Hegsethově zneužívání alkoholu přesné, mnoho z těch samých dobrých lidí nedokázalo veřejně oznámit, že jejich bývalý kolega, jmenovaný do čela ozbrojených sil Spojených států, byl v jejich vlastní budově nechvalně známý svým pitím. To by bylo překvapivé a ostudné vyhýbání se zodpovědnosti v otázce vážného národního významu. Jaký je vhodný jazyk k jeho pojmenování?

Jsem velkým obdivovatelem pořadu Morning Joe a odhodlání všech zúčastněných přinášet dobře informovanou politickou diskusi národnímu publiku.

Uznávám také, že důležitost tohoto pořadu vystavila moderátory a producenty v Trumpově éře mimořádným tlakům a hrozbám. Trump znovu a znovu hovořil o svém odhodlání podniknout odvetná opatření proti nepřátelským médiím. Krátce před odchodem z úřadu Trump rozšířil konspirační teorii, že Brzezinského spolumoderátor Joe Scarborough byl vrah. Kash Patel, Trumpův kandidát do čela FBI, sestavil seznam nepřátel, na které se zaměří vyšetřování. Trumpův kandidát na předsedu FCC spekuloval o odebrání licencí platformám, které se nelíbí nově nastupující administrativě. Zasahování do fúzí a akvizic s cílem potrestat kritiky bylo rysem Trumpovy první administrativy. Nyní může být MSNBC odštěpena Comcastem, což ponechá budoucnost této liberální sítě velmi nejistou. Moderátoři pořadu Morning Joe navštívili Mar-a-Lago v listopadu, aby napravili spory s Trumpem. Mají opravdu hodně starostí.

Co se týče mých vlastních komentářů: Můžete se sami rozhodnout, zda jsem nepřekročil žádné meze televizní diskuse. Ale také si všímám, že pokud jsem udělal chybu, no, můj obličej byl na obrazovce, moje jméno bylo v titulku a každý, kdo se urazil, ví, koho vinit.

Je velmi zlověstná věc, pokud naše přední fóra pro diskusi o veřejných záležitostech již pociťují chlad zastrašování a reagují snahou o uklidnění.

Píšu tato slova s vědomím, že se pravděpodobně navždy loučím s televizní platformou, která mě baví a ze které mám prospěch jako divák i host. Byl jsem příjemcem osobní laskavosti hostitelů, na kterou jsem nezapomněl.

Nepíšu proto, abych někomu nadával; píšu, protože strach je nakažlivý. Pokud se rozšíří, ochromí nás všechny.

Jediným lékem je odvaha. A ta je také nakažlivá.

Zdroj v angličtině: ZDE

1