Blízký východ: Tisíce lidí prchají z Homsu v centrální Sýrii, povstalecké síly postupují dál

6. 12. 2024

čas čtení 12 minut

Ruské bombardování přes noc rovněž zničilo most Rustan podél klíčové dálnice M5, aby povstalcům zabránilo využívat tuto hlavní trasu do města Homs, řekl agentuře Reuters důstojník syrské armády.





Syrská observatoř pro lidská práva, která se opírá o síť zdrojů v Sýrii, uvedla, že od vypuknutí násilností minulý týden bylo v zemi zabito 826 lidí, většinou bojovníků, ale také 111 civilistů. Jedná se o nejintenzivnější boje od roku 2020 v občanské válce, kterou vyvolalo potlačení prodemokratických protestů v roce 2011.





Írán tvrdí, že provedl úspěšný start do vesmíru, nejnovější pro svůj program, který podle Západu vylepšuje balistický raketový program Teheránu. Írán provedl start pomocí svého programu Simorgh, rakety vynášející satelity, která zažila řadu neúspěšných startů. Start se uskutečnil na íránském kosmodromu Imáma Chomejního ve venkovské provincii Semnán. V pátek nebylo bezprostředně potvrzeno, že start byl úspěšný.





Irácký ministr zahraničí Fuád Husajn se v pátek setká se svými syrskými a íránskými protějšky, aby projednal situaci v Sýrii, uvedla ve čtvrtek irácká státní tisková agentura.





Představitel Hamásu ve čtvrtek uvedl, že mezinárodní zprostředkovatelé obnovili jednání s touto militantní skupinou a Izraelem o příměří v Gaze a že doufá, že dohoda o ukončení 14 měsíců trvající války je na dosah. Jednání o příměří byla minulý měsíc zastavena, když Katar pozastavil rozhovory se zprostředkovateli z Egypta a USA kvůli frustraci z nedostatečného pokroku mezi Izraelem a Hamásem.





Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že plánuje v pátek jednat s tureckými a íránskými představiteli o situaci v Sýrii. Ve čtvrtek Lavrov uvedl, že Moskva je „velmi znepokojena“ nedávnou eskalací násilí v Sýrii.









Syrští Kurdové podporovaní Spojenými státy převzali kontrolu nad východosyrským městem Dajr az-Zaur, sdělily v pátek agentuře Reuters dva bezpečnostní zdroje.









Jordánsko uzavřelo hraniční přechod do Sýrie, uvedlo ministerstvo

Jordánsko uzavřelo svůj jediný osobní a obchodní hraniční přechod do Sýrie, uvedlo v pátek ministerstvo vnitra.





Zdroj ze syrské armády agentuře Reuters sdělil, že ozbrojené skupiny ostřelovaly syrský hraniční přechod Nassíb do Jordánska. „Ozbrojené skupiny, které pronikly na přechod, zaútočily na stanoviště syrské armády, která zde byla umístěna,“ dodal zdroj podle agentury Reuters. Zdroj uvedl, že v blízkosti oblasti nyní uvízly desítky přívěsů a cestujících.





Jordánský ministr vnitra uvedl, že Jordáncům a jordánským nákladním vozidlům bude umožněn návrat přes přechod, který je na jordánské straně známý jako přechod Džaber, zatímco do Sýrie nebude nikomu povolen přechod.









Agentura Reuters uvádí, že v pátek izraelský vládní orgán Cogat, který dohlíží na pomoc Gaze, uvedl, že ve spolupráci s mezinárodními humanitárními agenturami umožnil doručení tisíců potravinových balíčků a pytlů s moukou do Bejt Hanúnu, aby je rozdělil zbývajícímu obyvatelstvu.









Ministerstvo zdravotnictví Gazy v pátek v tísňovém volání obvinilo izraelskou armádu, že se v nemocnici Kamal Adwan dopustila „válečného zločinu“, když se dopustila „všech forem zabíjení a násilí uvnitř nemocnice i v jejím okolí“, uvádí agentura Reuters.





Dodalo:





Zranění, kteří zůstali uvnitř, jsou v kritickém stavu a potřebují okamžitou lékařskou péči.“





Podle agentury Reuters ministerstvo uvedlo, že pouze polovina z 37 nemocnic a klinik na válkou zničeném území zůstala v provozu, ale chybí jim základní vybavení, pracovní síly a zásoby léků a pohonných hmot.





V pátek Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že izraelské síly ve čtvrtek brzy ráno bombardovaly nemocnici Kamal Adwan, aniž by zřejmě předem varovaly její personál. „To je nesmírně znepokojující a nikdy by se to nemělo stát,“ uvedl mluvčí WHO Rik Peeperkorn na briefingu v Ženevě prostřednictvím videospojení. Dodal, že nemocnice je nyní „minimálně funkční“.





Podle agentury Reuters obyvatelé Bejt Lahíje uvedli, že armáda přes noc vyhodila do povětří několik domů nedaleko nemocnice Kamal Adwan. Palestinci tvrdí, že Izrael plánuje po vylidnění oblasti vyčlenit nárazníkové pásmo podél severního okraje Gazy. Izrael to popírá.









Izraelské síly vtrhly do nemocnice v Gaze, konstatuje její ředitel.

Izraelské síly v noci na pátek vtrhly do nemocnice Kamal Adwan v Bejt Lahíji na severu Gazy, vyhnaly část personálu a vysídlené osoby a poté se stáhly, uvedl její ředitel.





Útok začal sérií náletů na západní a severní stranu Kamal Adwanu doprovázených intenzivní střelbou, uvedl ředitel nemocnice Hussam Abu Safiya v rozhovoru prostřednictvím online chatu monitorovaného agenturou Reuters.





Podle agentury Reuters uvedl, že vojáci, kteří vtrhli do nemocnice, nařídili všem zaměstnancům, pacientům a vysídleným osobám, aby se odebrali na nádvoří, a po několika hodinách jim umožnili vrátit se dovnitř, ačkoli některým zaměstnancům včetně indonéského týmu urgentní chirurgie a některým vysídleným osobám bylo nařízeno, aby areál nadobro opustili.





Izraelská armáda na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala.





Izrael obvinil bojovníky Hamásu, že během 14 měsíců trvající války v Gaze využívají civilní budovy včetně nemocnic a škol jako operační krytí. Hamás to popřel a obvinil Izrael z nevybíravého bombardování a útoků.





Nemocnice Kamal Adwan se ocitla v dosahu obnovených izraelských vojenských operací na severu Gazy proti přeskupujícím se ozbrojencům. „Dnes ráno jsme byli šokováni, když jsme v ulicích kolem nemocnice viděli stovky těl a zraněných osob,“ uvedl abú Safíja v dalším prohlášení zveřejněném na internetu podle agentury Reuters.





„Situace uvnitř nemocnice a v jejím okolí je katastrofální. Je zde velké množství (mrtvých) mučedníků a zraněných osob a nezbyli žádní chirurgové,“ dodal.





Vzhledem k nedostatečnému přístupu médií do Izraelem obléhaného pásma Gazy nemohla agentura Reuters jeho výpověď nezávisle ověřit.





Gazské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že tři hlavní nemocnice na severním konci území sotva fungují a od října, kdy Izrael poslal tanky do Bejt Láhíje a nedalekých Bejt Hanúnu a Džabalíje, jsou opakovaně napadány.









Izrael oznámil, že po vývoji v Sýrii „posiluje letecké a pozemní síly“ na Golanských výšinách

Izraelská armáda oznámila, že v důsledku vývoje v Sýrii „posiluje letecké a pozemní síly v oblasti Golanských výšin“, strategicky cenného území, které v roce 1967 získala od Sýrie.





Ve zprávě zveřejněné na svém oficiálním kanálu Telegram IDF uvedly:





Na základě vyhodnocení situace, které od včerejška probíhá na generálním štábu a severním velitelství, a v návaznosti na vývoj vnitřního konfliktu v Sýrii posilují IDF letecké a pozemní síly v oblasti Golanských výšin.





Jednotky IDF jsou rozmístěny podél hranice, IDF monitorují vývoj a jsou připraveny na všechny scénáře, jak útočné, tak obranné. IDF nebudou tolerovat hrozby v blízkosti izraelských hranic a zmaří jakoukoli hrozbu vůči státu Izrael.





Poté, co se Izrael zmocnil této oblasti během války v roce 1967, v roce 1981 jednostranně anektoval Golanské výšiny. Golanské výšiny poskytují tomu, kdo je ovládá, významný výhled na Libanon, Sýrii a Izrael a v OSN jsou stále považovány za okupované syrské území. První administrativa Donalda Trumpa změnila postoj USA a uznala Golanské výšiny za součást Izraele, přičemž tuto politiku nezměnila ani administrativa Joea Bidena.









Ruské velvyslanectví v Damašku doporučuje občanům opustit Sýrii

Agentura Tass informuje, že ruským občanům v Sýrii bylo doporučeno, aby zemi opustili.





V aktualizovaných zprávách zveřejněných na svém oficiálním kanálu Telegram o tom informoval Tass:





Ruské velvyslanectví v Sýrii vyzvalo Rusy, aby kvůli zhoršující se situaci opustili republiku komerčními lety přes fungující letiště. Ruské velvyslanectví a konzulární oddělení v Sýrii nadále fungují jako obvykle.









Turecký prezident Erdogan řekl, že doufá, že syrští povstalci budou pokračovat v postupu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v pátek prohlásil, že doufá, že syrští povstalci budou pokračovat v postupu proti silám prezidenta Bašára Asada v Sýrii, informuje agentura Reuters.





V rozhovoru s novináři po pátečních modlitbách Erdogan uvedl, že od Asada stále neobdržel pozitivní odpověď na výzvu, kterou učinil na začátku tohoto roku, k setkání a normalizaci vztahů.





„Postup opozice zatím pokračuje... Doufáme, že tato procházka Sýrií bude pokračovat bez jakýchkoli problémů,“ řekl.









Turecko v pátek potvrdilo, že se sejde s ruským a íránským ministrem zahraničí k jednání o eskalující občanské válce v Sýrii, informuje agentura France-Presse (AFP). Rozhovory se uskuteční v sobotu v Kataru.





Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan se „setká s ruským a íránským ministrem ... na schůzce v rámci astanského procesu“ na okraj fóra v Dauhá, sdělil AFP zdroj z ministerstva zahraničí.





Astanský proces zahrnující tyto tři země zahájil Kazachstán v roce 2017 s cílem nalézt politické řešení občanské války v Sýrii, která se po bleskové ofenzivě islamisty vedených povstalců v uplynulém týdnu opět rozhořela.





Íránská státní média již dříve informovala, že se na okraj fóra očekává setkání mezi Tureckem, které podporuje část povstalců, a spojenci Damašku Íránem a Ruskem.





Katar, který povstalce podpořil již na počátku poté, co vláda prezidenta Bašára Asada v roce 2011 potlačila pokojné povstání, zůstává tvrdým kritikem Asada, ale vyzývá k ukončení bojů dohodou, informuje agentura AFP.





Turecko má se Sýrií společnou hranici dlouhou více než 900 kilometrů a v současné době je domovem asi tří milionů syrských uprchlíků.









Nejméně 44 612 Palestinců zabila izraelská ofenzíva od 7. října 2023, uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze

Izraelská vojenská ofenziva v pásmu Gazy zabila od 7. října 2023 nejméně 44 612 Palestinců a 104 834 jich zranila, uvedlo v pátek ministerstvo zdravotnictví Gazy. Podle ministerstva zahrnuje tento počet 32 úmrtí za předchozích 24 hodin.





Ministerstvo nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.





Zdroj v angličtině ZDE