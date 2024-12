Sýrie vyvolala v roce 2015 islamofobii v Česku. Bude se to teď opakovat?

Občanská válka v Sýrii exportovala své důsledky. Sedm milionů lidí skončilo jako uprchlíci v Turecku a Libanonu a v roce 2015 na dlouhé cestě do Evropy. Mnozí z nich zamířili do Německa, uprchlické masy vyvolávající nezamýšlené důsledky uvnitř EU. Vzestup protiimigrantské krajní pravice vdechující život německé AfD, nový život francouzské Marine Le Pen. Další život a moc do maďarského Viktora Orbána. A dokonce poskytla Farageově kampani za brexit její možná nejsilnější, i když zavádějící plakáty.

Moderátor, Channel 4 News, neděle 8. prosince 2024: Vítězní povstalci obsazují Damašek a prezidentský palác poté, co Asad prchá ze Sýrie. Půlstoletí brutální rodinné vlády skončilo během jediného víkendu.

Dobrý večer. Bašár Asad, oční lékař, kterého oslepila brutální moc, uprchl ze své země zatím neznámo kam. Syrský režim si vyžádal téměř půl milionu životů, většinou civilistů v občanské válce, která trvala 13 let a donutila 7 milionů Syřanů stát se uprchlíky, mnoho z nich v Evropě.

Konec byl tak rychlý, že všechny zaskočil. Povstalecké síly od separatistických Kurdů po islamisty s různým stupněm extremismu se dnes sjely do hlavního města, vítány jásajícími davy a režimními vojáky, kteří odložili uniformy.

Asad padl, protože jeho hlavní podporovatelé v Moskvě a Teheránu byli rozptýleni válkami jinde. Syrští exulanti ve Velké Británii slaví. Zkoumáme konec režimu a ptáme se, co dál.







A dobytí syrského hlavního města Damašku bylo skutečně rychlé, povstalecké síly se zřejmě setkaly s malým nebo žádným odporem. Velitel hlavní povstalecké skupiny Haját Tahrír aš-Šám, známé jako HTS, uvedl v prohlášení, které dnes přečetl v syrské televizi. "Budoucnost je naše." Místo pobytu padlého syrského prezidenta Bašára Asada zůstává neznámé, pouze Rusko potvrdilo, že ze země skutečně uprchl. Harry Fawcett přináší tuto reportáž:







Možná nejpoučnější místo, kam se podívat, je zde a nejtemnější kout bývalého režimu.





Chodby věznice Sajdnaja severně od Damašku, kde zabili tolik tisíc lidí, že venku postavili krematorium. Na scénu přichází malé dítě. "Podívejte se na toho chlapce. Chudáček," říkají. Tyto ženy v centru brutálního průmyslového útlaku jsou osvobozovány, říkají jim, že Bůh je veliký, aby se nestaraly o své věci, o průkazy totožnosti, o to, kam a jak jít. Jiné vězení, stejný příběh, muž jim říká: Už není stát, sestro, stát padl. Pojď, pojď ven. Pojď."





Ruské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že Asad je nyní mimo zemi, zanechal instrukce k mírovému předání moci, Asadův premiér řekl, že zůstane v Sýrii, aby předal vládní funkce přechodné správě. Skutečná moc však prozatím spočívá v rukou tohoto muže, Abú Mohammeda al-Dželáního, vůdce islamistických sil HTS, které řada zemí řadí na seznam teroristů a které stály v čele pádu režimu. Již několik dní hovoří o umírněnosti, o zárukách pro menšiny uvnitř damašské Umajjovské mešity, o poselství vítězství.





„Je to nové vítězství, bratři, pro celý islámský národ. Vítězství, moji bratři, znamená novou kapitolu v dějinách regionu. Vyhnuli jsme se nebezpečí, že Sýrie zůstane hřištěm íránských ambicí. Šíření sektářství a korupce.“





Domov Asadovy rodiny, rozlehlý prezidentský palác, který je nyní místem jakési revoluční turistiky.







„Vítězství pro Sýrii. Sýrie zůstává. Asad je v pekle na smetišti dějin.“





Domovy syrských vysídlenců, jejich vlastní domovy, které se zoufale snaží získat zpět. Tak často bývaly tyto silnice ucpané těmi, kdo prchají do bezpečí. Nyní se polarita obrátila, naděje se ztělesnila v v této opačně směřující dopravní zácpě.





Stále je tu dost místa pro strach z toho, co bude následovat. Na severu země již došlo k bojům mezi soupeřícími povstaleckými skupinami. Tureckem podporovaná Syrská národní armáda, která dobyla město Mandič od Syrských demokratických sil podporovaných USA a vedených Kurdy. A zatímco Kurdové dále na východě slaví ohromující úspěchy nad Asadem a Íránem podporovanými silami, panují zde obavy z možnosti, že ISIS získá půdu pod nohama.





Americký činitel: „Nadále udržujeme naši přítomnost ve východní Sýrii, která má výhradně zajistit trvalou porážku ISIS a nemá nic společného s jinými aspekty tohoto konfliktu.“









Z okupovaných Golanských výšin se k událostem v Sýrii hlásí izraelský premiér. Podle jeho slov je to výsledek úderů zasazených Hizballáhu a Íránu. Izrael vysílá své jednotky do nárazníkové zóny OSN. Syřané příliš dobře znají nebezpečí tohoto okamžiku. V celé zemi se však rozhodli soustředit na jeho potenciál. Nikde jinde než tady v Damašku a u mladého páru, který zažívá revoluční verzi svatby na odstřel.





Ženich: „Je to nejkrásnější okamžik našeho života, a protože tuto radost nezažijeme dvakrát, rozhodl jsem se, že moje svatba bude dnes 8. 12. 2024. Datum, které si budeme pamatovat. Je to nezapomenutelný den, o kterém budeme učit naše děti.“









* * *







Moderátor: Vládnutí v Sýrii bylo pro Asadovy rodinným podnikem. Začalo to v roce 1971. Tehdy byl britským premiérem Edward Heath. Asadovy přijala anglická královna. První polovina vlády, to byl otec a pak syn Bašár, který se stal dědicem poté, co jeho starší bratr zemřel při autonehodě v roce 1994. Rodina Asadů přežila studenou válku i občanskou válku. Nakonec však nedokázali přežít zničení Ruska a Ukrajiny a Íránu a Hizballáhu.





„Prezident Sýrie a paní al-Assadová.“





Kdysi dávno, v roce 2002, byl Asad, bývalý oční lékař, a jeho žena, dcera lékaře z Actonu, mladý syrský prezident, někým, o kom si mnozí mysleli, že by s ním mohli jednat.





Tony Blair: „Sýrie bude důležitou součástí budování mírové a stabilní budoucnosti na Blízkém východě“.





První dáma Sýrie byla tak odlišná od všech ostatních v regionu. Vogue ji nazval Růží pouště a umístil ji na obálku. Asadova rodina se stala pin-upem civilizovanosti a normálnosti. Rodinná historie však vyprávěla jiný příběh. Bašárův otec Hafez, který pocházel z malé alavitské menšiny, vládl Sýrii železnou pěstí více než čtvrt století. V Moskvě a Washingtonu byl respektován a doma se ho obávali.





A deset let poté, co se syn ujal moci, přišlo do Sýrie arabské jaro a do popředí se dostala druhá stránka Asadova charakteru. Na jihozápadě režim šokoval tisíce lidí, když se ozývalo volání obyčejných občanů po svobodě z Tuniska, Egypta a Libye. Bývalý oční chirurg se stal slepým k utrpení vlastního lidu, které způsoboval on a jeho mučitelé ve věznicích. Mučení, včetně mučení dětí, se stalo normou a statisíce civilistů zmizely. Katalog brutality se rozrostl, stejně jako počet mrtvých, kterých bylo téměř půl milionu.





Barelové bomby svrhávané letadly na obytné čtvrti a nemocnice. A v roce 2018 chemický útok v Dúmě, který zřejmě zabil přes tisíc lidí, odsoudil prezident Obama, který nakonec ignoroval své vlastní červené linie a zůstal stranou. To, co udrželo Asada u moci, byla vojenská pomoc některých mocných přátel, nejprve sousedního Íránu. Samotná síla pomáhající Asadově alavitské šíitské menšině, íránský pin up velitel Qassem Suleimani, zde promluvil k jednotkám bojujícím proti syrským povstalcům předtím, než byl zabit leteckým úderem nařízeným prezidentem Trumpem.





A pak tu byla Moskva, jejíž letadla a vrtulníky vládly ze syrského vzduchu.







Putin i Asad se dostali k moci v roce 2000. Domnívali se, že jsou nepostradatelní pro vládu, která udržovala jejich zemi pohromadě, a jejich cíl stále více ospravedlňoval jejich brutální prostředky.





Prezidenta Asada držely u moci Írán a Rusko, a protože jeden z nich byl nyní zaměstnán roztržkou s Izraelem a druhý válkou na Ukrajině, hodily ho tento týden pod autobus a nechaly jeho zemi na pospas.





Vzestup protiimigrantské krajní pravice vdechující život německé AfD, nový život francouzské Marine Le Pen. Další život a moc do maďarského Viktora Orbána. A dokonce poskytuje Farageově kampani za brexit její možná nejsilnější, i když zavádějící plakáty.





Prezidenta Asada držely u moci Írán a Rusko, a protože jeden z nich byl nyní zaměstnán roztržkou s Izraelem a druhý válkou na Ukrajině, hodily ho tento týden pod autobus a nechaly jeho zemi na pospas.





Ať už nakonec v Sýrii vládne kdokoli a jakkoli, příštích několik měsíců asi opět ukáže, že co se stane v Sýrii, nezůstane v Sýrii.





Moderátor: Země je v rukou různých skupin povstalců. co teď s budoucností Sýrie? Hovořil jsem se syrským publicistou a odborníkem na zahraniční politiku, doktorem Haidem Haidem. Působí jako konzultant v londýnském think tanku Chatham House. A začal jsem tím, že jsem se ho zeptal, zda si myslí, že Asadův pád byl umožněn tím, že jeho spojenci byli rozptýleni jinými válkami.





Dr. Haid Haid: Když se podíváte na pozici Ruska, tak to kvůli té válce na Ukrajině přesunulo většinu svého vybavení i personálu pryč ze Sýrie. A bylo pro ně obtížné pak vyčlenit prostředky potřebné k tomu, aby Asad mohl zastavit opoziční bojovníky. A myslím si, že pro Rusy to byla taková kalkulace, že jsme investovali všechny ty peníze a režim nebyl schopen se bránit, tak proč bychom měli pokračovat a pak znovu opakovat stejné chyby? Írán byl v podobné situaci, zejména proto, že Hizballáh, jeho hlavní odnož nejen na Blízkém východě, ale i v Sýrii, který se léta podílel na ochraně režimu, je nyní zcela zničen ve vlastní válce s Izraelem.





Moderátor: Takže co se děje teď, protože existuje tolik různých povstaleckých sil, od kurdských separatistů až po islamisty různých úrovní extremismu, které se sblížily ve velkých městech. Kdo to tam teď vlastně bude řídit?





Dr. Haid Haid: Syřané dnes slaví. Myslím, že mnozí se snaží zjistit, co bude zítra. Problémem teď je, jak jste zmínil, že mát. povstalecké skupiny, různé, nejen ty, které začaly boj, ale pak máte místní ozbrojené skupiny, které pak také začaly vlastní boje, aby osvobodily své oblasti od režimu. To situaci komplikuje. Jak potom bude moci politická opozice, která nyní vstupuje do jednání s různými skupinami, navázat nejen kontakt, ale i mít vliv na skupiny, které kontrolují území na místě a které budou moci potom určovat, kdo bude mít největší slovo v tom, jak bude vypadat přechodný orgán.





Moderátor: Vzhledem k současnému stavu Blízkého východu Sýrie imploduje, nebo se stane chaotickou, nebo dojde k jinému druhu občanské války, která z toho vyplyne? Jaké to bude mít pro region důsledky?





Dr. Haid Haid: Velké důsledky. Tím nejzřejmějším bude nový příliv uprchlíků do sousedních zemí a potenciálně i do Evropy a jinam. Pak tu máme bezpečnostní prvek a střety, které možná nebudou omezeny jen na Sýrii, ale zapojí se do nich i další země, skupiny operující dokonce ze Sýrie, hádám, že útoky mohou provádět i jiné země. Pak máte hrozbu ISIS, tato skupina získává více zdrojů, stejně jako provádí více útoků v Sýrii, a to by vytvořilo zlatou příležitost pro skupinu, aby mohla prostě provádět útoky nejen v Sýrii, ale i jinde,.





Moderátor: Moc se samozřejmě mění, a to i ve Washingtonu. Trump se koncem ledna ujme vlády. Má na tuto novou realitu na Blízkém východě nějaký vliv?





Dr. Haid Haid: Myslím, že ano. Nejzřetelnější ne je, že většina vlivných politiků v Bidenově administrativě, ti už přešli jinam. Zajistili si nebo si právě zajišťují jiná místa, takže už není nikdo, kdo by se skutečně podíval na to, co se v Sýrii děje, a pak se pokusil hrát vůdčí roli, kterou USA obvykle hrály.





Moderátor: Na závěr velmi stručně. Je Írán jedním z hlavních podporovatelů Asadova režimu? Je v tom největším poraženým a jaké to pro něj bude mít důsledky?





Kde začít při snaze pochopit rozsah toho, co se právě stalo v Sýrii? Tady v centru Damašku, ještě před několika hodinami nominálním sídle moci Bašára Asada. V jeho dynastickém srdci a domnělém útočišti na pobřeží Středozemního moře, kde ulicemi nyní projíždí socha jeho otce. V Hammě, okupované za Asadovy éry, nebo teď ve čtvrtek, kde reportér odkládá ochrannou vestu, aby ztělesnil vznik nové Sýrie.A povstalecké síly vstoupily do Tartusu, kde se nachází jedna ruská a dvě syrské námořní základny. Co teď pro Moskvu ve Středozemním moři? Co teď pro mnohé věrné režimu, kteří se zde obávají odvety?Jenže co bude tento den znamenat? Otázka možná pro ještě nenarozenou generaci Syřanů.Myslím, že lze s jistotou říci, že Írán bude největším poraženým, protože nebude schopen zajistit žádné své zájmy v Sýrii. Když se podíváte na to, k čemu se v posledních letech snažili Sýrii využít, jednak k tomu, aby nadále dodávali Hizballáhu zbraně, a bez ohledu na to, kdo v podstatě vládne v Damašku, bude pro ně obtížné tam získávat dál zbraně hlavně kvůli roli, kterou Hizballáh sehrál při zabíjení Syřanů po celé zemi po celá desetiletí.