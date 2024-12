Válka zvyšuje příjmy předních světových obchodníků se zbraněmi

5. 12. 2024

čas čtení 4 minuty

Nové údaje ukazují, že zbrojní společnosti vítězí ve všech konfliktech po celém světě. Podle nových údajů zveřejněných Stockholmským mezinárodním institutem pro výzkum míru (SIPRI) činily v roce 2023 tržby 100 největších světových společností vyrábějících zbraně a poskytujících vojenské služby celkem 632 miliard dolarů, což představuje nárůst o 4,2% oproti předchozímu roku. Největší nárůsty byly spojeny s probíhajícími konflikty, včetně 40% nárůstu příjmů ruských společností podílejících se na zásobování Moskvy ve válce na Ukrajině a rekordních tržeb izraelských firem vyrábějících zbraně používané v brutální válce této země proti Gaze. Příjmy největších tureckých společností vyrábějících zbraně rovněž prudce vzrostly - o 24% - díky zvýšeným domácím výdajům na obranu a vývozu souvisejícímu s válkou na Ukrajině, píše na webu Responsible Statecraft William Hartung.

Spojené státy zůstávají dominantní světovou zemí vyrábějící zbraně, přičemž příjmy amerických firem ze stovky největších světových společností v roce 2023 dosáhly 318 miliard dolarů, což je více než polovina celosvětového objemu. A všech pět firem s nejvyššími příjmy na světě sídlí ve Spojených státech - Lockheed Martin, Raytheon (nyní RTX), Northrop Grumman, Boeing a General Dynamics.

Čína se umístila na druhém místě za Spojenými státy v příjmech ze zbrojního průmyslu - devět firem se podílelo na 16% příjmů, které získaly společnosti z první stovky světových firem. Dvě z nejrychleji rostoucích zemí z hlediska růstu příjmů zbrojařských společností byly rovněž v Asii, a to Jižní Korea (plus 39%) a Japonsko (plus 35%). Nárůst v Jižní Koreji souvisel s významnými exportními transakcemi s Polskem a Austrálií, zatímco v Japonsku byl způsoben největším zbrojením od druhé světové války.

Analýza SIPRI vychází z „pouhých faktů“, sleduje počty prodejů a dává je do souvislosti s nárůstem domácích a vývozních výdajů spojených s konkrétními událostmi. Nezabývá se hrozivými humanitárními okolnostmi, které jsou základem rostoucích příjmů předních zbrojních společností, především bezohlednými útoky Izraele na Gazu, které přímo zabily více než 40 000 lidí a mnoho dalších zabily nepřímo, včetně více než 62 000 lidí, kteří zemřeli hlady. Společnosti a země, které podporují toto masové vyvražďování - včetně amerických firem, které dodaly podstatnou část bomb, raket a letadel používaných v Gaze - by měly být pohnány k odpovědnosti za své činy, a to i v případě, že zastaví dodávky zbraní a služeb, které izraelská vláda využívá k páchání pokračujících válečných zločinů.

Dalším významným dopadem nárůstu příjmů předních výrobců zbraní je odklon finančních prostředků od řešení naléhavých globálních problémů, od změny klimatu přes chudobu až po epidemie nemocí. A čím více budou společnosti a země závislé na ziscích z války, tím těžší bude přesunout financování na jiné naléhavé priority. Pokračující militarizace globální ekonomiky má dvojí cenu - zmařené životy v konfliktech a neřešené problémy. K této situaci je třeba přistupovat mnohem více než jen jako k chmurné přehlídce statistik o tom, kdo má prospěch ze světa ve válečném stavu. Měli bychom ji považovat za naléhavou výzvu k akci za změnu globálních priorit.

Původní text v angličtině ZDE

0