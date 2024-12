Novináři z Guardianu vstoupili do stávky, informuje Guardian

4. 12. 2024

čas čtení 4 minuty





Osmačtyřicetihodinová stávka, první v deníku Guardian za více než 50 let, se uskuteční ve středu a ve čtvrtek.



Novináři deníku Guardian a týdeníku Observer pořádají 48hodinovou stávku na protest proti navrhovanému prodeji deníku Observer společnosti Tortoise Media.



Stávka, první v deníku Guardian po více než 50 letech, se uskuteční ve středu 4. prosince a ve čtvrtek 5. prosince.

Novináři deníku Guardian a týdeníku Observer pořádají 48hodinovou stávku na protest proti navrhovanému prodeji deníku Observer společnosti Tortoise Media.Stávka, první v deníku Guardian po více než 50 letech, se uskuteční ve středu 4. prosince a ve čtvrtek 5. prosince.



Společnost Tortoise vede James Harding, bývalý redaktor deníku Times a bývalý ředitel BBC News. Předložil plány na pokračování nedělního vydávání Observeru a budování digitální prezentace titulu. To by spojilo Observer s podcasty, zpravodajstvím a živými akcemi Tortoise. Zpráva o záměru společnosti Tortoise získat Observer se objevila v září.



Mluvčí deníku Guardian uvedl: „Uvědomujeme si, jak silně je navrhovaný prodej Observeru vnímán, a oceňujeme, že členové britského Odborového svazu novinářů (NUJ) chtějí vyjádřit svůj názor. I když respektujeme právo na stávku, nemyslíme si, že stávka je v tomto případě nejlepším řešením, a naše jednání s NUJ pokračují.



„Máme připravený plán, jak minimalizovat dopad stávky na zaměstnance, čtenáře a předplatitele, a budeme nadále publikovat online a vydávat tištěné vydání jako obvykle.“



Členové Národního svazu novinářů minulý měsíc schválili návrh, v němž se uvádí, že prodej nedělníku společnosti Tortoise by byl „zradou“ závazku Scottova trustu vůči Observeru. Trust je konečným vlastníkem mediální skupiny Guardian.



Pokud se transakce uskuteční, bylo zaměstnancům Observeru sděleno, že se mohou rozhodnout pro dobrovolný odchod z redakce za výhodných finančních podmínek, , nebo že v případě přechodu k Tortoise zůstanou v redakce za nynějších pracovních podmínek. Harding uvedl, že prodej nabízí možnost investovat do dědictví Observeru a rozšířit ho.



Ole Jacob Sunde, předseda Scottova fondu, v e-mailu zaměstnancům uvedl: „Během celého procesu bylo naším cílem vždy udělat to, co je správné pro čtenáře a zaměstnance deníků Guardian a Observer, aby oba tituly i nadále podporovaly liberální žurnalistiku a prosperovaly dlouho do budoucna. To bylo v popředí našich diskusí jako správní rady.“



Uvedl, že Scott Trust zůstane v navrhované transakci spoluvlastníkem Observeru a že případní noví vlastníci budou muset ztělesňovat hodnoty redakční nezávislosti, svobody tisku a liberální žurnalistiky, které byly součástí étosu Observeru od doby, kdy jej v roce 1993 koupila mediální skupina Guardian.



Sunde dodal: „Plně respektuji právo lidí na stávku. Také si myslím, že je správné, abychom včas sdíleli relevantní informace. Jsem přesvědčen, že se jednalo - a nadále jedná - o podrobný a promyšlený proces.“



Stávka znamená, že čtenáři mohou ve středu a ve čtvrtek zaznamenat určité rozdíly na internetových stránkách Guardianu a ve čtvrtek a v pátek v tištěném vydání.



Vzhledem k uzávěrkám nebudou některé články, které se v tyto dny objeví na webových stránkách a v novinách, v daný den napsány. V jiných případech mohou být použity anonymní titulky. Zaměstnanci deníků Guardian US a Guardian Australia se stávkové akce neúčastní.



Odbory uvedly, že stávka se koná v době, kdy si Observer - nejstarší nedělní noviny na světě - připomíná 233 let od zahájení vydávání.



Zvolená generální tajemnice NUJ Laura Davisonová řekla: „Stávka se koná ve dnech 18. a 19. září: „Pracovníci deníků Guardian a Observer mají plnou podporu NUJ při této významné stávce - první po více než 50 letech.



Dodala: „Hromadné hlasování o tomto kroku ukazuje, že novináři chtějí veřejně upozornit čtenáře a odpovědné osoby na své společné obavy o budoucnost titulu. The Observer zaujímá jedinečné a důležité místo ve veřejném životě a našim členům záleží na další kapitole jeho historie.“





Hlasování o stávce, které proběhlo minulý měsíc, ukázalo, že z těch, kteří se mohli zúčastnit, hlasovalo 75 %, přičemž 93 % podpořilo stávku.







Zdroj v angličtině ZDE

0