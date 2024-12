Izraelci v Gaze vyvraždili ve středu dalších 17 lidí

5. 12. 2024

Rodina za rodinou se vydává na cestu, aby unikla obléhanému Bejt Lahíru na severu Gazy, a nese, co se dá. Další hromadný exodus.







Žena: "Ach, pane bože. Nikdo na světě neviděl to, co jsme viděli my. A čekají ve školách, není tam nikdo, kdo by jim pomohl. Žádná sanitka, nikdo. Moje děti křičí a řvou. Mami, kam to jdeme? Proč nám to dělají?“





Jiná žena: „Mám dva postižené lidi. Byli jsme ve škole, když jsme viděli, jak po nás střílí letadlo a střílí po lidech s postižením. Utíkali jsme.“









Někteří popisovali, jak sledovali, jak izraelské bezpilotní letouny shazují bomby na jeden z posledních přístřešků pro vysídlené lidi zde ve škole.