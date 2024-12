Její tělíčko to nepřežilo

5. 12. 2024

Tohle je Nour Morsi dvouletá holčička z Gazy. Dnes ji okupační ostřelovač střelil do srdce. Dr Mohammad Al Najjar, lékař v nemocnici Al Awda, říká: Navzdory mnoha pokusům ji zachránit a vyndat tu kulku, její telíčko to nepřežilo.

That bullet rested in Noor’s tiny heart

& killed her.



My brain can't accept the idea of hurting a child in any way. shooting babies in their hearts is another level savagery. pic.twitter.com/GDfbHpojjo