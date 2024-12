Ruské úřady se rozhodly poslat šestnáctileté na těžkou a škodlivou práci v průmyslu

6. 12. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo lákat Rusy do těžkého průmyslu se škodlivými nebo nebezpečnými pracovními podmínkami od 16 let. Vyplývá to z odpovědí ministerstva poslancům Státní dumy, připravených pro vládní hodinu na téma personálního průmyslu, píše TASS s odkazem na dokument. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo lákat Rusy do těžkého průmyslu se škodlivými nebo nebezpečnými pracovními podmínkami od 16 let. Vyplývá to z odpovědí ministerstva poslancům Státní dumy, připravených pro vládní hodinu na téma personálního průmyslu, píše TASS s odkazem na dokument.

Za tímto účelem chce ministerstvo změnit seznam těžkých prací, při jejichž výkonu je zakázáno využívat práci osob mladších 18 let. Současný seznam podle ministerstva průmyslu a obchodu nezohledňuje "modernizaci pracovišť v podnicích provedenou za posledních 20 let".

Konkrétně se navrhuje doplnit článek 265 zákoníku práce o ustanovení, podle kterého budou moci zaměstnavatelé za určitých podmínek zaměstnat šestnáctileté zaměstnance. Mezi ně patří certifikace pracovišť a kladné ukončení státní zkoušky. Ta podle Ministerstva průmyslu a obchodu umožní zaměstnavatelům uzavírat smlouvy o placené praxi se studenty odborných vzdělávacích institucí.

Již v roce 2023 připravil výbor Státní rady Tatarstánu novely zákoníku práce, které umožní Rusům zapojit se do práce ve škodlivých a nebezpečných odvětvích od 16 let. Šéf výboru Státní dumy pro práci Jaroslav Nilov pak tuto iniciativu podpořil a označil ji za "aktuální potřebu". Poznamenal také, že "práce je někdy neškodnější než být na ulici".

Na pozadí nedostatku pracovníků v Rusku prudce vzrostla poptávka po práci nezletilých. Podle studie hh.ru rozeslali zaměstnavatelé v první polovině roku 2024 pracovní nabídky více než 3 milionům mladých lidí ve věku 14 až 18 let. Výsledkem je, že ruské společnosti, malé i velké, v současné době zaměstnávají v průměru dva nebo tři teenagery. Nejčastěji pracují jako asistenti.

Současně existuje řada omezení pro zaměstnávání dospívajících v Rusku. Podle zákoníku práce by délka pracovního týdne u zaměstnanců mladších 16 let neměla být delší než 24 hodin a u zaměstnanců ve věku 16 až 18 let maximálně 35 hodin.

Pokud nezletilí studují ve vzdělávacích institucích, pak počet pracovních hodin nesmí být vyšší než 12 hodin týdně pro osoby mladší 16 let a 17,5 hodiny pro dospívající od 16 do 18 let.

Mezitím do roku 2030 vzroste nedostatek personálu ve všech odvětvích ruské ekonomiky na 2 miliony lidí, uvedla místopředsedkyně vlády Taťána Golikovová. Podle ní je v současné době největší nedostatek pozorován v průmyslovém sektoru: Není dostatek specialistů ve výrobních podnicích, dopravě, stavebnictví a logistice.

