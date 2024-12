Haaretz: Izraelci mimořádně bez cenzury: Výjimečně sledovali v televizi hrúzy v Gaze (Češi ne!)

Reportáž CNN z Gazy vysílaná na izraelském 13. kanálu ukázala hladovějící ženy, které byly drceny zoufalými masami. V Izraeli jsou však lidé stále šokováni obviněními z „etnických čistek“

רציתם לדעת על מה דיבר בוגי יעלון?

מה זה הרעבה?

כיצד ילדים נמעכים למוות בתור ללחם?

מה מסתירים מכם בערוצי התקשורת בישראל בכוונת מכוון?

הנה כתבת CNN מהיום.

האג שמח!

3 דקות.



Možná se opravdu jedná o „čas zázraků“ [tj. blížící se svátek Chanuka], pokud je pravicový bývalý ministr obrany Moše Ja'alon tím, kdo varuje veřejnost, že se politické vedení podílí na „etnických čistkách“ v Gaze. Ja'alon sice vyvolal celonárodní rozruch, ale alespoň vytvořil větší povědomí o této problematice. V pondělí se konečně obtěžovali odvysílat otřesné záběry z Pásma Gazy, včetně žen drcených mezi hladovými masami, které vtrhly do fronty na rozdávání chleba.



Tyto záběry nebyly odvysílány na všech kanálech, to už je příliš mnoho, co chtít po zemi, která své zločiny popírá. Pořad Raviva Druckera „Válečná zóna“ (kanál 13) odvysílal reportáž CNN o drcení lidí, která vyděsila celý svět. „Ty záběry si žádají naši pozornost,“ řekl šokovaným členům panelu.



Ostatní televizní kanály situaci v Gaze nadále ignorovaly, stejně jako video, které během několika minut jasně ukázalo, že „generálský plán“ - plán vyhladovění prosazovaný generálmajorem (v záloze) Giorou Eilandem a dalšími generály - byl přece jen realizován. Izraelské televizi zjevně stačí ukázat Gazany s reportérem Ohadem Hemem, jak proklínají zesnulého vůdce Hamásu Jahjá Sinvara.



Při pohledu na bezmocné ženy plačící hladem - přičemž některé z nich se při zoufalé snaze dostat se ven s trochou mouky udusily k smrti - se nelze divit, že Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal zatykač na premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Joava Gallanta.



Kdyby tyto záběry, které se snaží skrývat pouze Izrael, odvysílali na jiných kanálech a věnovali jim úctyhodný čas, možná by moderátoři a vědátoři ve studiích projevili více soucitu s těmi na druhé straně plotu a byli by schopni vidět souvislost mezi hladem v Gaze a hladem, kterým trpí izraelští rukojmí, jak uvedl generálmajor (res.) Nitzan Alon. Alon je velmi znepokojen a varuje před ohrožením životů rukojmích.



Kdyby jen vysílání o aktuálních událostech nežilo v bludné bublině, v níž „Izrael bojuje o svou existenci“, možná by Yaron Avraham z Channel 12 News nedělal tento týden rozhovor s Ya'alonem v tónu samolibého rozhořčení, jako by bývalý náčelník generálního štábu zradil zemi jen proto, že bez eufemismů popsal, co říkají fašističtí ministři ve vládě.



„Často, když jsme v minulosti viděli tyto otřesné scény, doufali jsme, že to bylo zinscenované. Teď to vypadá, že to zinscenované nebylo. Je to strašná úzkost,“ prohlásil Drucker. Obrátil se na Alona Ben Davida, jediného vojenského komentátora, který vyslovuje ostrou kritiku proti válce a nezakrývá, co se děje.





Ben David uvedl, že na přechodu Kerem Šalom stojí stovky nákladních aut s humanitární pomocí, „některé zboží hnije a není nikdo, kdo by ho distribuoval. Některé humanitární organizace se tím nechtějí zabývat. Máme problém, a čím horší bude zima a čím hlubší bude bláto, tím to bude těžší.“ To byl vzácný okamžik, kdy se diváci dozvěděli, jak vypadá opravdové přežívání, a to nejen jako promo k reality show, která se mihla po straně obrazovky.





Zpravodajské kanály se podřizují vládě, když neinformují o trápení, které vyvolala. V den, kdy vysílání záběrů utrpení z Gazy nebude senzační televizní událostí, ale novinářským standardem, možná začne pohrdání lidskými životy, k němuž patří i izraelští rukojmí, slábnout.







Je pravda, že Hamás přebírá kontrolu nad kamiony s humanitární pomocí a střílí na nešťastné Gazany, kteří se snaží potraviny sebrat, ale je odpovědností vlády zajistit, aby se potraviny dostaly do správných rukou. Nemůžeme posílat kamiony, které se cestou zaseknou, a zvedat "bezmocně" ruce, jako by to byl logistický problém druhé strany.Kdyby si premiér Benjamin Netanjahu vzal volno od svých plánů na zničení Izraele a pracoval na skutečné alternativě k vládě Hamásu, hladomor by se nerozrostl do takových rozměrů. Jen krátce předtím na stejném kanálu sdělil obyvatel Gazy Sammy Obeid novináři Ariku Weissovi: „V Gaze není žádné jídlo a já jsem 72 dní nejedl maso.“Drucker hovořil o obranném postoji Izraelců, jehož příkladem je tvrzení, že ukazování hrůzných záběrů z Gazy „poškozuje naši image“. Řekl: „Zaprvé, škodí nám vidět lidi v této hrozné situaci. Nejsou to lidé z Hamásu.“ Za poškozování naší image jsou zodpovědní především političtí představitelé, kteří tuto situaci udržují a prohlubují. Není divu, že Amnon Levy, který byl hostem panelu, nadhodil: „Ravive, který jiný pořad bude vysílat tyto záběry?“Opravdu, který program? Drucker ho požádal, aby to nechal být, ale Levy trval na tom, že je třeba o tom mluvit. Měl pravdu. Jistě, když jde o záběry, které jsou vidět po celém světě. V Izraeli křičíme „antisemitismus“ nad jakoukoli kritikou chování země, ale v zahraničí na ně naše kolektivní sebeviktimizace nedělá dojem.