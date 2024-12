HRW: Podpořte Mezinárodní trestní soudní dvůr

3. 12. 2024

O Mezinárodním trestním soudu (ICC) se v posledních týdnech píše jako nikdy předtím. A vzhledem k tomu, že v pondělí začíná jeho velké výroční zasedání, je tato instituce pod nebývalým tlakem, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém každodenním přehledu.

Tento týden se v Haagu koná výroční zasedání Shromáždění smluvních stran ICC. Jedná se o setkání 124 členských zemí soudu - těch, které podepsaly Římský statut, zakládající smlouvu ICC. Budou projednávat různé otázky týkající se soudu, jeho směřování a potíží, jakož i jeho veledůležitý rozpočet na příští rok.

Nad všemi jednáními se bude bezpochyby vznášet extrémní tlak, kterému ICC čelí poté, co soudci minulý měsíc vydali zatykače na vysoké izraelské představitele a také na představitele Hamásu v rámci vyšetřování v Palestině.



Soud v současné době působí v 16 zemích světa, ale právě tomuto vyšetřování je věnována největší mezinárodní pozornost - zejména zatykači na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



V souvislosti s rozhodnutím o vydání zatykače z minulého měsíce přišly znepokojivé hrozby od zákonodárců v USA, které nejsou členem ICC. Americký senátor Lindsey Graham vyzval Senát USA a prezidenta Joea Bidena, aby přijali návrh zákona, který 4. června schválila Sněmovna reprezentantů a jehož cílem je uvalit sankce na ICC, jeho představitele a ty, kteří jeho činnost podporují.



Návrh zákona je vypracován podle vzoru sankčního programu, který v roce 2020 zavedl tehdejší americký prezident Donald Trump.



Jisté zakolísání podpory soudu a jeho mise jsme zaznamenali také ze strany členského státu ICC, Francie.



Pokud je na někoho vydán zatykač ICC, jsou všechny členské státy ICC povinny ho zatknout. Minulý týden však francouzská vláda zřejmě prohlásila, že Netanjahu má jako hlava státu, který není členem ICC, imunitu vůči zatčení.



Soudci ICC tento názor již dříve odmítli, naposledy v souvislosti s cestou Vladimira Putina do Mongolska, které jako členská země ICC mělo povinnost jej zatknout, ale neučinilo tak.



Samozřejmě, pokud jde o zatykač ICC na Putina , v souvislosti s ruskými masovými únosy dětí na Ukrajině, země jako USA a Francie soud právem podpořily. Dvojí metr Západu je zřejmý celému světu. Jak jsme již mnohokrát řekli :



Pokud se zajímáte o válečné zločiny pouze tehdy, když je páchají vaši nepřátelé, pak se o válečné zločiny ve skutečnosti nezajímáte.



Tlak na Mezinárodní trestní soud nepochází jen ze „Západu“. V reakci na zatykač ICC na Putina vydalo Rusko (které není členem ICC) vlastní zatykač na prokurátora ICC a některé soudce.



Vzhledem k tomu, že v pondělí začíná shromáždění smluvních států, budou všechny tyto tlaky působit na mysl účastníků. Členové ICC musí využít této příležitosti a zdvojnásobit svou podporu soudu.



To znamená prokázat, že ICC má politickou podporu a zdroje, které potřebuje. Znamená to také, že všechny členské země by měly zopakovat svou povinnost vykonat zatykače soudu bez ohledu na to, na koho jsou zaměřeny.



ICC má ambiciózní celosvětový mandát k zajištění spravedlnosti pro nejzávažnější kruté zločiny. Oběti těchto zvěrstev potřebují, aby členské země ICC podporovaly soud v jeho činnosti všude.















