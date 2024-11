Putin hrozí, že novou raketou Orešnik zasáhne „rozhodovací centra v Kyjevě"

28. 11. 2024

Prezident Vladimir Putin se chlubil, že Rusko prý vyrábí desetkrát více raket než všechny země NATO dohromady, a pohrozil útokem na rozhodovací centra v Kyjevě pomocí nové balistické rakety středního doletu (IRBM).



Putin vystoupil na summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) v Astaně a hovořil o schopnostech rakety Orešnik.



Uvedl, že Rusko bylo nuceno novou raketu nasadit „v reakci na akce nepřítele“ - což je narážka na použití raket vyrobených v USA a Velké Británii uvnitř ruského území - a že „na světě neexistuje žádná obdoba ruské rakety Orešník“. Západní ekvivalenty se podle něj v dohledné době neobjeví.

V případě masivního použití Orešniku bude podle něj síla úderu srovnatelná s jadernou zbraní.





Uvedl, že cílem střely Orešnik by se mohla stát rozhodovací centra v Kyjevě, a poukázal na to, že Ukrajina podnikla několik útoků proti Moskvě a Petrohradu. Počátkem tohoto měsíce provedla Ukrajina svůj největší útok bezpilotním letounem na Moskvu.

Putin novinářům v Kazachstánu řekl, že je pobouřen pokusy o atentát na nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, a domnívá se, že Bidenova administrativa se snaží Trumpovi vytvořit potíže v americko-ruských vztazích.





Americké a britské zdroje minulý týden konstatovaly, že se domnívají, že raketa Orešnik vypálená na Dněpr byla experimentální balistickou střelou středního doletu (IRBM) schopnou nést jaderné zbraně, která má teoretický dolet pod 5 500 km. To je dost na to, aby doletěla do Evropy, odkud by byla na jihozápadě Ruska odpálena, ale ne do USA.Podle agentury Tass Putin v Kazachstánu rovněž uvedl, že by se mohly objevit další nové raketové systémy a že Rusko bude pokračovat v bojových zkouškách rakety Orešník.Ukrajinské úřady uvedly, že útoky byly zaměřeny na energetickou infrastrukturu, a již dříve dnes zůstal nejméně milion lidí bez proudu. Ukrajinská energetická společnost Ukrenergo uvedla, že nouzové výpadky proudu skončily, ale varovala, že do konce dne dojde ke „čtyřem kolům výpadků“.Moskva i Kyjev vzájemně obviňují své armády ze spáchání zvěrstev.