V irských všeobecných volbách získaly tři hlavní strany v podstatě stejný počet hlasů

30. 11. 2024

čas čtení 6 minut

V pátečních všeobecných volbách v Irsku získaly tři hlavní irské politické strany víceméně stejný počet hlasů. Irsko má nesmírně zajímavý volební systém. Podívejme se na něj, citujme z instrukcí irského volebního úřadu jak voli. Irsko používá proporční zastoupení a preferenční volební systém. To znamená, že na volební lístku uvedené kandidáty zaškrtnete podle preferenčního pořadí, a můžete zaškrtnout, kolik kandidátů chcete:



Při hlasování ve všeobecných volbách obdržíte hlasovací lístek, který vyplníte. Správné vyplnění hlasovacího lístku je pro započítání vašeho hlasu zásadní.



Voliči musí dbát na to, aby na hlasovacím lístku vyjádřili své preference nebo preference počínaje číslem 1 a pokračujíce čísly 2, 3, 4 atd. pro libovolný počet nebo počet preferencí. Na hlasovacím lístku proto začněte číslem 1, jinak váš hlas nebude započítán.



Irsko používá pro hlasování ve volbách poměrné zastoupení (PR), přičemž každý volič má jeden přenosný hlas (STV).



Proportional Representation - Single Transferable Vote (PR-STV) se používá pro hlasování v těchto volbách:



všeobecných volbách

místních volbách

evropských volbách

prezidentských volbách

volby starostů



Jediným typem hlasování v Irsku, které tento systém nepoužívá, je referendum.



Použití systému PR-STV znamená, že voliči mohou hlasovat pro libovolný počet kandidátů v pořadí podle svých preferencí.



Hlasovací lístek obsahuje stručný návod, jak hlasovat.



Na hlasovacím lístku je uveden seznam jmen v abecedním pořadí, znaky stran a obrázky jednotlivých kandidátů. Vpravo od jména každého kandidáta je umístěn rámeček. V rámečku vpravo označíte, jakému kandidátovi dáváte přednost.



V rámečku vedle kandidáta první volby označíte „1“ a případně „2“ v rámečku vedle kandidáta druhé volby, „3“ v rámečku vedle kandidáta třetí volby atd.



Označením „1“ u kandidáta říkáte „chci volit tohoto kandidáta“.

Označením „2“ vedle kandidáta říkáte: „Pokud kandidát, kterého jsem zvolil jako prvního, nepotřebuje můj hlas, protože již byl zvolen nebo vyloučen ze sčítání hlasů, chci, aby můj hlas dostal tento druhý kandidát.“.

Označením „3“ u kandidáta říkáte: „Pokud můj hlas nepotřebují kandidáti, které jsem vybral jako první a druhé, chci, aby můj hlas dostal tento třetí kandidát.



Tento systém hlasování vám dává širokou možnost volby. Můžete si vybrat mnoho různých kandidátů a označit je v pořadí podle svých preferencí. Své preference můžete označit u libovolného počtu nebo jen u několika kandidátů. Je to vaše rozhodnutí.



Na hlasovacím lístku se ujistěte, že začínáte číslem „1“, pak „2“, pak „3“ atd.



Pokud nechcete na hlasovacím lístku vyplnit preference pro všechny kandidáty, políčko vedle těch, které nevolíte, musí zůstat prázdné.



Irský předvolební průzkum předpovídá rovnoměrné rozdělení hlasů mezi tři hlavní strany



Sinn Féin a Fine Gael získaly v průzkumu 21 %, což je o něco více než Fianna Fáil s 19 %.





Průzkum veřejného mínění při odchodu z volebních místností v Irsku naznačuje, že v parlamentních volbách dojde k nerozhodnému výsledku mezi Sinn Féin a stranou taoiseacha (premiéra) Fine Gael, přičemž Fianna Fáil jen mírně zaostává.

Irské výsledky jsou založeny na systému poměrného zastoupení, což ztěžuje předvídání výsledku a prodlužuje dobu, než se výsledek objeví. Voliči sestavují pořadí kandidátů, přičemž druhé preference dostávají ti, kteří jsou ještě ve hře a nebyli již zvoleni nebo vyřazeni.





Dáil (irský parlament) se skládá ze 174 křesel, přičemž k získání jasné většiny je potřeba přibližně 88 křesel. Koalice je však pravděpodobnější než většinová vláda.



Průzkum prvních preferenčních hlasů je prvním skutečným ukazatelem toho, jak Irsko hlasovalo po třech týdnech agitace v předčasných volbách, které vyhlásil Simon Harris.Podle průzkumu se na prvním místě umístila Sinn Féin, která šla do voleb jako třetí nejpopulárnější strana, s 21,1% podílem hlasů, následovaná Harrisovou stranou s 21% podílem hlasů, která mírně předstihla Fianna Fáil, vedoucí stranu v posledních průzkumech z tohoto týdne, s 19,5% podílem hlasů.Levicová strana Sinn Féin vedená Mary Lou McDonaldovou bude povzbuzena náznakem, že mírně zastínila dva hlavní politické subjekty v zemi, vzhledem k tomu, že do kampaně vstupovala zmítaná skandály a poklesem popularity ve své základně kvůli migrační politice.Čtvrtou nejpočetnější skupinou jsou podle předpovědí nezávislí voliči s 12,7% podílem, což je hluboko pod prognózami blížícími se 20 % v některých dřívějších průzkumech.Sčítání hlasů v pátečním hlasování začne až v sobotu v 9 hodin ráno, přičemž téměř konečné výsledky se očekávají do konce neděle. Očekává se, že sčítací komise stran, které provozují paralelní neformální sčítání hlasů ve všech 43 volebních obvodech, zveřejní své odhady výsledků voleb v sobotu kolem oběda.Pokud jedna strana nezíská absolutní většinu, což je velmi nepravděpodobné, může trvat několik týdnů, než bude sestavena vláda, protože strany budou vyjednávat a dohadovat se o složení nové koaliční vlády.