"Evropa je v pasti parazitického pacifismu"

29. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Rakouský vojenský analytik Franz-Stefan Gady představil svou novou knihu "Návrat války" na akci deníku Kleine Zeitung. Německo je klíčovým státem pro udržení míru prostřednictvím odstrašování, ale sotva si toho je vědomo. Rakouský vojenský analytik Franz-Stefan Gady představil svou novou knihu "Návrat války" na akci deníku Kleine Zeitung. Německo je klíčovým státem pro udržení míru prostřednictvím odstrašování, ale sotva si toho je vědomo.

Poslední události tohoto týdne ukázaly, jak výbušná je bezpečnostní situace v Evropě: Po leteckém neštěstí v Litvě – nákladní letadlo DHL přilétající z Německa narazilo do obytné budovy ve Vilniusu – je ve vzduchu sabotáž. Vyšetřování stále probíhá, ale německé bezpečnostní orgány v létě varovaly před odpovídajícími zápalnými zařízeními v balíčcích. Na prezentaci knihy "Návrat války" politologa a vojenského poradce Franze-Stefana Gadyho požádala šéfka zahraniční politiky Kleine Nina Koren autora o hodnocení. Jsme v hybridní válce?, ptá se David Knes.

Gady nejprve zdůraznil, že na vyšetřování je třeba počkat, může se jednat i o nehodu. Ale zapadlo by to do ruského repertoáru, protože zápalné zařízení bylo v létě zachyceno v Německu, všechny stopy by vedly do Ruska. Gady v tomto kontextu také hovoří o psychologické válce. Na jedné straně jde prakticky o sabotáž podpory Ukrajině, ale také o rozdmýchávání strachu v Evropě. Gady je přesvědčen, že Rusko se již nějakou dobu pokouší testovat Evropu krok za krokem podvratnými prostředky: Jak daleko může člověk zajít, než Evropa odpoví vojensky? "To jsou pro nás také akutní hrozby, zejména vliv veřejného mínění. Je to o rozdělení evropského kontinentu." Evropa podle analytika udělala pokrok v jiných oblastech, takže je stále lépe vybavena k tomu, aby se vypořádala s útoky na kritickou infrastrukturu. Ale problém, jak reagovat, pokud je Rusko identifikováno jako aktér, zde stále existuje.

To přivádí Franze-Stefana Gadyho k jedné z jeho hlavních tezí: Odstrašování. Musíme Rusku signalizovat, že to nebudeme tolerovat: "Pokud se příliš spoléháte na diplomacii, riskujete, že vás nebudou brát vážně." Obojí je zapotřebí: Fungující komunikační kanály a odstrašování, protože ti, kdo se spoléhají pouze na vojenské odstrašení, riskují eskalaci konfliktů. Gady tuto rovnováhu v německy mluvící Evropě postrádá. V této souvislosti záměrně provokativně hovoří o "parazitickém pacifismu"; "udělali jsme si pohodlí pod ochranným deštníkem druhých". Expert vidí zejména Německo jako něco, co zde má povinnost, náš soused je nejdůležitější součástí evropské bezpečnostní architektury, ale (stejně jako Rakousko) má filozofický problém. O ozbrojených silách se zde uvažuje pouze z hlediska míru a myslí se například na kontrolu katastrof nebo byrokratické struktury, zatímco se neberou v úvahu důležité otázky týkající se personálních rezerv, operační připravenosti a toho, jak dobře je člověk připraven na mimořádnou událost.

Gady také navazuje na Trumpovo prohlášení, že by mohl ukončit válku do 24 hodin: "To může udělat pouze Putin." Autor také varuje, že v blízké budoucnosti se ruský prezident Vladimir Putin bude v Evropě prezentovat jako ochotný vyjednávat a Rusko jako mírumilovné, zatímco ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude vykreslovat jako válečného štváče, aby dále prohloubil rozdělení v Evropě a sabotoval podporu Ukrajině. Putin to spojuje s jadernou rétorikou, která v Evropě padá na úrodnou půdu: "Strach z ní je hluboce vypálen do našich myslí."

Zdroj v němčině: ZDE

0