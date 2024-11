Ruské sabotáže západních cílů „by mohly spustit obrannou doložku NATO"

27. 11. 2024

čas čtení 2 minuty





Šéf německé zpravodajské služby varuje, že pokračující hybridní válka ze strany Moskvy zvyšuje riziko, že aliance NATO uplatní svůj článek 5





Šéf německé zahraniční zpravodajské služby varoval, že sabotážní akce Ruska proti západním cílům mohou nakonec přimět NATO k tomu, aby zvážilo uplatnění článku 5 o vzájemné obraně aliance.



Šéf BND Bruno Kahl ve středu na akci think tanku Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP) v Berlíně uvedl, že očekává další zintenzivnění hybridní války ze strany Moskvy.

Šéf německé zahraniční zpravodajské služby varoval, že sabotážní akce Ruska proti západním cílům mohou nakonec přimět NATO k tomu, aby zvážilo uplatnění článku 5 o vzájemné obraně aliance.Šéf BND Bruno Kahl ve středu na akci think tanku Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP) v Berlíně uvedl, že očekává další zintenzivnění hybridní války ze strany Moskvy.



„Rozsáhlé používání hybridních opatření ze strany Ruska zvyšuje riziko, že NATO nakonec zváží uplatnění své klauzule o vzájemné obraně podle článku 5,“ poznamenal.



„Zároveň rostoucí nárůst ruského vojenského potenciálu znamená, že jednou z možných variant pro Kreml se stává přímá vojenská konfrontace s NATO.“



Podle článku 5 jsou ostatní členové aliance povinni v případě napadení některého člena NATO pomoci mu reagovat.



NATO a západní zpravodajské služby varovaly, že Rusko stojí za rostoucím počtem nepřátelských aktivit v celé euroatlantické oblasti, od opakovaných kybernetických útoků až po žhářství napojené na Moskvu - to vše Rusko popírá.



Kahl uvedl, že ruská armáda bude pravděpodobně schopna zaútočit na NATO do konce desetiletí, a dodal, že válka na Ukrajině pro Moskvu znamená, že má pod svým velením bojem prověřené jednotky, což zvyšuje hrozbu vycházející z jejích konvenčních sil, a zároveň ovládá moderní válku s drony.



Podle hodnocení jeho expertů vysocí představitelé ruského ministerstva obrany pochybují o tom, zda by byl článek 5 NATO zahrnující ochranná opatření USA pro Evropu v případě ohrožení skutečně použit, uvedl šéf zpravodajských služeb.



„Zatím nemáme žádné náznaky, že by Rusko mělo v úmyslu jít do války, ale pokud takové nálady získají převahu ve vládě v Moskvě, pak riziko vojenské konfrontace v příštích letech poroste.“



Pokud by Rusko zaútočilo na jednoho nebo několik spojenců NATO, neudělalo by to proto, aby se zmocnilo obrovských území, řekl Kahl, ale spíše proto, aby otestovalo červené linie stanovené Západem s cílem porazit jednotu Západu a NATO jako obrannou alianci.



„Podle názoru Ruska by tohoto cíle bylo dosaženo, pokud by článek 5 zůstal v případě ruského útoku bez účinku,“ uvedl.





„Ke splnění tohoto cíle není třeba posílat tankové armády na západ, stačí vyslat zelené mužíčky do Pobaltí na ochranu údajně ohrožených ruských menšin nebo upravit hranice na [norském arktickém souostroví] Špicberky.“







Zdroj v angličtině ZDE

0