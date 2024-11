Musíme si promluvit o plastech: pět předmětů denní potřeby, které dusí planetu

29. 11. 2024

Foto: V ghanské Akkře utíkají dva chlapci před vlnami, které se valí na pláž zahlcenou vyřazeným rychloobrátkovým zbožím



Plasty jsou jeden z nejnebezpečnějších materiálů na světě a světoví lídři se v Jižní Koreji nyní sešli, aby vypracovali dohodu o omezení jeho dopadů



Tento týden se v jihokorejském Pusanu scházejí světoví lídři, aby vypracovali globální smlouvu o plastech a pokusili se omezit znečištění jedním z nejnebezpečnějších materiálů na planetě. Ačkoli se může zdát, že taková událost na vysoké úrovni je vzdálená našemu každodennímu životu, v centru jednání jsou výrobky, které denně používáme. Některé plasty jsou horší než jiné a mají jedinečný dopad v různých částech světa. Zde se podíváme na pět nejhorších viníků.





Plastové sáčky, Indonésie



Sáčky zpopularizovala v Asii především společnost Unilever v 80. letech 20. století jako způsob prodeje potravin a hygienických výrobků v menším a cenově dostupnějším množství. V Indonésii však nahradily stávající systémy hromadného nákupu, opakovaného použití a doplňování. Podle neziskového hnutí Plastic Diet se v této zemi nyní denně prodá 5,5 milionu sáčků jen s pracími prostředky a každý její občan vyprodukuje 4 kg sáčkového odpadu ročně.



Problémem je, že vícevrstvá konstrukce sáčků - z plastu a kovu - prakticky znemožňuje jejich recyklaci. Z přetížených systémů nakládání s odpady unikají sáčky do životního prostředí, kde ucpávají kanalizaci a přispívají k záplavám. Některé z nich se spalují jako palivo na vaření, přičemž se z nich uvolňují toxické chemikálie, které se dostávají do ovzduší a potravin.



„Distribuce je masivní. Nacházíme je i na odlehlých ostrovech v Indonésii,“ říká Zakiyus Shadicky, vedoucí výzkumu ve společnosti Plastic Diet Indonesia.



Společnost Unilever uvedla, že řešení problému plastového odpadu ze sáčků je pro ni prioritou a že dosud instalovala více než 1 000 plnicích stanic po celé Indonésii, čímž ušetřila odhadem šest tun plastu.



Polyesterové oblečení, Ghana a Keňa



O vyřazeném oblečení obvykle neuvažujeme jako o plastovém znečištění. Ale 60 až 70 % textilu se vyrábí ze syntetických vláken, jako je polyester. To se stává problémem, když končí na neudržovaných skládkách v místech, jako je Ghana a Keňa. Tyto země přijímají použité a vyhozené oděvy, s nimiž obchoduje EU a Spojené království. Šetření nadace Changing Markets Foundation však odhalilo, že v Keni je až polovina těchto oděvů vyřazena, často proto, že jsou příliš poškozené na to, aby se daly nosit.



Oděvy, které se vyhazují na otevřené skládky, se postupně rozpadají a znečišťují okolní půdu a řeky. „Obchod s tímto použitým oblečením z globálního severu na globální jih je do značné míry vývozem plastového odpadu,“ říká Urška Trunková, senior manažerka kampaní v nadaci Changing Markets Foundation.



Celosvětově se recykluje méně než 1 % textilních vláken, proto je Trunková znepokojena rostoucím používáním syntetických vláken, zejména u 50 značek uvedených ve zprávě. Jednou z nich je Shein, kterou si oblíbili teenageři, ale podle Changing Markets Foundation má nejvyšší poměr syntetických a přírodních vláken ze všech 50 zkoumaných značek rychlé módy: čtyři pětiny její materiálové produkce jsou vyrobeny z textilií na bázi fosilních paliv. „Plastová móda je problém a měl by se řešit u zdroje,“ říká Trunková.



Společnost Shein reagovala slovy, že „jsme odhodláni neustále zlepšovat naše postupy v oblasti udržitelnosti“, a dodala, že pracuje na získávání vláken s nižším dopadem, využívá přebytečné materiály od jiných značek a ve svých výrobcích značky Shein přechází na 31 % recyklovaného polyesteru.



Lahve od nápojů, karibské ostrovy



Každý rok se při mezinárodním čištění pobřeží (ICC) organizace Ocean Conservancy objevuje v první pětce nejčastěji sbíraných předmětů jeden druh odpadu: plastové lahve od nápojů. Zejména v Karibiku se odhaduje, že na každém kilometru se nachází 2 000 plastových odpadků, z nichž jednu pětinu tvoří lahve. Z údajů ICC vyplývá, že jen v letech 2022 a 2023 sesbírali dobrovolníci na Trinidadu a Tobagu 86 410 plastových lahví, což je téměř polovina veškerého tamního plastového odpadu.



Rozsah tohoto znečištění v Karibiku mohou vysvětlovat vzorce spotřeby spojené s přechodem od znovuplnitelných skleněných lahví k jednorázovým nádobám v 80. letech 20. století. Množství plastů se na karibské pobřeží vyplavuje také z jiných míst. Svou roli však hraje i rostoucí produkce společností, jako je Coca-Cola, která ročně prodá více než 100 miliard plastových lahví od nápojů. Studie založená na 1 576 auditech značek v 84 zemích zjistila, že 11 % celkového značkového plastového odpadu pochází od společnosti Coca-Cola, což je více než u jakékoli jiné společnosti.



Společnost Coca-Cola v reakci uvedla, že v několika karibských zemích „pracuje na úsilí o zvýšení míry recyklace pomocí probíhajících projektů“.





Tetra Pak, Vietnam



V životě, který je stále více zahlcen plastem, je dobré vypláchnout složené kartonové nádoby, v nichž je mléko, omáčky na těstoviny a polévky, a dát je do recyklačního koše. Většinu těchto obalů vyrábí nadnárodní společnost Tetra Pak, která se zabývá balením potravin. Jejich úhledný kartonový zevnějšek však skrývá složitější pravdu: uvnitř se skrývají vrstvy papíru, kovu a plastu. Zpracování vícemateriálových výrobků může být neuvěřitelně náročné a celosvětová míra recyklace obalů Tetra Pak se pohybuje jen kolem 25 %.



Přesto společnost tvrdí, že její obaly jsou „jednoduché“ na recyklaci. V roce 2018 provedl deník Guardian ve Vietnamu šetření, které ukázalo, že recyklační systémy nejsou dostatečně vybaveny pro zpracování složitého materiálu, což se spojilo s omezeným nakládáním s odpady. Vznikl tak scénář, kdy obaly Tetra Paks znečišťovaly pláže v zemi nebo byly spalovány. Mluvčí společnosti Tetra Pak v reakci uvedl, že její obaly „mohou být a jsou recyklovány tam, kde existuje sběrná, třídicí a recyklační infrastruktura“. Společnost dodala, že ve Vietnamu pracuje na splnění vládou stanoveného cíle 15% recyklace kartonů a že od roku 2018 investuje do místních lisoven, aby zvýšila jejich recyklační kapacitu.



Vlhčené ubrousky, Velká Británie



Ve Velké Británii se každoročně vyhodí 11 miliard vlhčených ubrousků, ale tento všudypřítomný symbol osobní čistoty má i svou znečišťující spodní stránku. Mnoho ubrousků se vyrábí ze syntetických vláken, jako je polyester, kterým trvá roky, než se rozpadnou. Když se ubrousky spláchnou, hromadí se v kanalizaci, kde se hromadí tuk a sráží se s ostatním odpadem a vytváří obrovské „fatbergy“, hory tuku, které blokují potrubí - jako například 35tunové monstrum, které bylo v květnu odčerpáno z londýnského potrubí. V loňském roce Společnost pro ochranu moří (MCS) odstranila z pláží ve Spojeném království a na Normanských ostrovech 21 000 vlhčených ubrousků.



V roce 2024 přijala britská vláda legislativu zakazující vlhčené ubrousky s plastovou náplní a dala výrobcům 18 měsíců na to, aby své výrobky upravili. „Potřebujeme, aby se toto opatření zavedlo co nejdříve, aby se snížilo množství plastů, které ucpávají naše potrubí,“ říká Catherine Gemmellová, manažerka pro politiku a prosazování zájmů v MCS.





Mnoho výrobců v souvislosti s touto legislativou přešlo na materiály bez plastů. Spojené království však bude i nadále povolovat výrobu plastových utěrek ve Velké Británii, které se pak budou vyvážet do zemí s volnějšími předpisy. To je dobrá ukázka toho, proč jsou zapotřebí globální kontroly, říká Anja Brandonová, ředitelka pro politiku plastů ve společnosti Ocean Conservancy. „Právě v tom má [globální smlouva o plastech] potenciální hodnotu, protože přináší harmonizovaná pravidla pro všechny, takže všichni mají stejný soubor výrobků, které omezujeme nebo zakazujeme.“







Zdroj v angličtině ZDE

