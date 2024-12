ČR: Všichni se tu už úplně zbláznili. Česká oligarchická republika, peníze vždy na první místě, až do úplněho zníčení

Vážně se za pár stříbrných nechá koupit úplně každý a tuto firmu, kterou má Čína jenom proto, aby manipulovala s volbami (viz teď prezidentské volby v Rumunsku) a aby o nás věděla všechno, i to co nevíme ani my sami, bude nechat ze své titulky lhát o tom, jak věnují bambiliony na loooooooool ochrany našich dat?