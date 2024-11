Syrští povstalci vstoupili do Aleppa po třech dnech překvapivé ofenzivy

29. 11. 2024

čas čtení 5 minut





Povstalci znovu dobyli území kolem druhého syrského města, přičemž v bojích byli zabiti civilisté včetně dětí



Islamističtí povstalci vstoupili do druhého syrského města Aleppo při šokujícím útoku, osm let poté, co se kontroly nad městem zmocnily síly loajální Damašku.



Bojovníci z hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili počátkem tohoto týdne velkou ofenzívu ze své základny v Idlibu, což je úzký pruh země na severozápadě Sýrie. Trvalo jen tři dny, než boje dorazily do Aleppa, kde povstalci poprvé po čtyřech letech dobyli území na okraji města, zatímco syrské vládní síly potlačovaly oblasti ovládané povstalci.



Turecká státní tisková agentura Anadolu v pátek odpoledne oznámila, že povstalci vstoupili do Aleppa, zatímco neověřené snímky a videa kolující po internetu ukazovaly obrněná vozidla a ozbrojené uniformované bojovníky v jeho ulicích. Agentura Associated Press uvedla, že obyvatelé hlásili, že slyšeli střely dopadající na jeho předměstí.



V bojích za poslední tři dny zahynulo 27 civilistů, včetně osmi dětí, řekl agentuře Reuters David Carden, zástupce regionálního koordinátora OSN pro humanitární krizi v Sýrii.



Povstalci rychle dobyli zpět desítky měst a vesnic na aleppském venkově, zmocnili se vojenské základny, výzbroje a tanků syrských vládních sil, zatímco některé Tureckem podporované syrské povstalecké skupiny sídlící na jiných místech severozápadní Sýrie se zapojily do bojů.



OSN uvedla, že syrské vládní síly se sídlem v Damašku v reakci na ofenzívu provedly nejméně 125 leteckých úderů a ostřelovaly oblasti v Idlibu a západním Aleppu kontrolované povstalci, přičemž zabily nejméně 12 civilistů a 46 dalších zranily a 14 000 lidí vyhnaly z domovů.



HTS v pátek uvedla, že dobyla další čtyři města včetně Mansúry, vzdálené pět kilometrů od centra Aleppa. Syrská státní tisková agentura uvedla, že čtyři civilisté byli zabiti uvnitř studentských ubytoven ve městě, když je zasáhly projektily povstaleckých sil.



„Obranné linie režimu se zhroutily, myslím, že byli zaskočeni. Nikdo nepředpokládal, jak rychle se povstalci dostanou k okraji Aleppa,“ uvedla Dareen Khalifa z neziskové organizace International Crisis Group.



Dodala, že zůstává nejasné, zda budou povstalecké síly schopny udržet pás dobytého území, nebo jak mohou reagovat ruské síly podporující režim Bašára Asada v Damašku.



Turecké ministerstvo zahraničí vyzvalo ke klidu v oblasti kolem Idlibu a požadovalo ukončení úderů na tuto oblast. „Pro Turecko je nanejvýš důležité, aby se zabránilo další a větší nestabilitě a aby nebyli poškozeni civilisté,“ uvedlo.



Lidové povstání proti Asadově vládě v roce 2011 bylo násilně potlačeno a zvrhlo se v krvavou občanskou válku, která zemi svírá již více než deset let. Asad si udržel křehkou moc s podporou Ruska a Íránu. Bitva o Aleppo v roce 2016, v níž síly věrné Damašku získaly zpět kontrolu nad městem, znamenala zlomový okamžik pro Asadovu kontrolu nad zemí.



Křehká rovnováha moci v Sýrii však byla v posledním roce stále více testována v souvislosti s rostoucími regionálními dopady boje Izraele s íránskou zástupnou skupinou Hamás v Gaze.



Izrael dramaticky vystupňoval letecké údery proti íránským silám rozmístěným na území Sýrie, přičemž podle OSN provedl více než 116 úderů na syrské území a zabil více než 100 lidí, zatímco nedávné boje v Libanonu přinutily 500 000 lidí uprchnout do sousední Sýrie.



Rostoucí počet izraelských úderů postavil íránské síly v Sýrii do defenzivy, což umožnilo povstalcům využít okamžiku, kdy se různé zástupné síly podporující Asada více angažují jinde.



Chalífa uvedl, že Moskva se nadále soustředí především na boje na Ukrajině. „Rusové jsou na Ukrajině rozptýleni. V Sýrii jsou méně politicky, ne-li vojensky investováni,“ řekla. „Je těžké říci, jaký bude výsledek této ofenzívy. Povstalci si myslí, že druhá strana je zranitelná, a mají na ni páku.“



Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátek prohlásil, že Moskva považuje útok povstalců za narušení suverenity Sýrie a chce, aby úřady rychle jednaly a získaly zpět kontrolu.



Turecko, které podporuje povstalecké skupiny podél severní hranice Sýrie, ale v poslední době se snaží normalizovat vztahy s Asadem, zatím do posledního kola bojů veřejně nezasáhlo.



HTS uvedla, že v rámci nejnovější ofenzívy se zaměří na íránské síly bojující po boku syrských vládních jednotek. Íránská tisková agentura Tasnim uvedla, že koncem tohoto týdne byl v západním Aleppu zabit velitel Revolučních gard.





Zdá se, že boje a letecké údery ochromily velkou část křehké sítě služeb na povstalci ovládaném území v Idlibu a vynutily si uzavření zdravotnických služeb a další infrastruktury, která zajišťuje živobytí milionům lidí, kteří zde hledají útočiště.







Zdroj v angličtině ZDE

