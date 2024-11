Rozhovor Britských listů 696. Nová politická krize na Slovensku

27. 11. 2024

čas čtení 19 minut





Za vedení Roberta Fica prochází Slovensko četnými krizemi. O nejnovější z nich hovoří Albín Sybera se slovenským novinářem Ivanem Štulajterem.

Kompletní transkript tohoto rozhovoru:







Albín Sybera: Vážení diváci Britských listů, vítám vás u dalšího rozhovoru Britských listů. Dnes je se mnou Ivan Štulajter, spolupracovník slovenského Denníku N. Dnes ho tady máme mimo jiné proto, abychom se vrátili na Slovensko a pohovořili o tamější politické situaci, kde na nedávném kongresu strany Smer populistický premiér Robert Fico prohlásil mimo jiné, že se strana musí připravit i na variantu předčasných voleb. Robert Fico tím dal jasně najevo, že tak reaguje na události posledních týdnů, kdy tři poslanci zvolení na kandidátce krajně pravicové strany SNS odešli z poslaneckého klubu SNS a následně také zablokovali jedno parlamentní jednání. Pane Štulajtere, myslíte si, že tohleto reálně, tyto třenice uvnitř vládní koalice mohou vést k předčasným volbám, anebo se domníváte, že je to spíš jenom jakýsi taktický tlak, vyvíjení Robertem Ficem na Rudolfa Huliaka a jeho jeho dva souputníky, aby zkrátka učinil přítrž tomu jejich vzbouřeneckomu konání , abych tak měl říct?

Ivan Štulajter: Ďakujem za pozvanie, myslím si, že je to presne tak, ako to povedal predseda strany Smer Robert Fico, že strana sa musí pripraviť na predčasné voľby, pretože tá realita je naozaj veľmi komplikovaná. A potom, čo došlo vlastne k rozpadu poslaneckého klubu SNS, tak počet koaličných poslancov klesol na 76 hlasov. To už je naozaj úplne tá najetsnejšia väčšina ti je jasné, reálne že a racionálne, že predseda strany pripúšťa, predseda najsilnejšej strany koalície pripúšťa aj možnosť predčasných volieb. Navyše tam zohrávajú ďalšie faktory a ten kľúčový je, že ani strana Hlas nie je úplne celkom jednotná. Sú tam tri poslanci, ktorí signalizujú zjavne že nie zo všetkým, čo sa deje vo vládnej koalícii a hlavne s tými tvrdými extrémistickými krajne pravicovými posunkami vládnej koalície nesúhlasia, čiže to je vlastne ďalšia štrbina v súdržnosti vládnej koalície, čiže myslím si v spojení s týmito poslancami naozaj tá možnosť tých predčasných voľbách alebo rozpadu koalície je relatívne reálna. Netvrdím, že je to horúca téma, že naozaj sme teda před rozpadom koalície, ale vylúčiť sa to nedá.

Albín Sybera: Takže možná když bych u té otázky setrval, reálně se dá i očekávat, že ty, třenice uvnitř vládní koalice tak mohou pokračovat. A myslíte si, že se v tom může právě velkou mírou projevovat i to, že zkrátka ti poslanci, kteří byli zvoleni na kandidátce SNS, tak jsou z velké části bych asi řekl, opravte mě, pokud se mýlím, z velmi okrajových, marginálních částí politického uskupení. Jediné, co je spojuje, je nějaký vypjatý nacionalismus, případně sympatie ke Kremlu a jak jste už řekl, extremistické postoje. Což vlastně asi je něco, co -

Ivan Štulajter: Nie sú to len také že nacionalistické postoje alebo prokremeľské postoje, ale sú to aj postoje, by som povedal, poľovníkov, ktorí by radi strieľali vlkov a medvede a myslím si, že práve v SNS táto oblasť neochrany životného prostredia a rozmazania tých hraníc ochrany životného prostredia a prírody, ktoré povedzme, že nastavila bývalá vláda, sú naozaj veľmi rozmazané a jeden z tých výrokov, ktorým pán Huliak, predstaviteľ tej národnej koalície alebo týchto poslancov, ktorí odišli zo SNS, komentuje tým, že pri zmene zákona o poľovníctve dvaja štátni tajomníci, otec a syn Kupovci ovládnu cele poľovníctvo na Slovensku a budú rozhodovať, kto povoľovať bude a kto nebude, čiže sú tam aj tieto otázky. Napokon tí poslanci požadujú, že by chceli mať vlastné ministerstvo životného prostredia, ale včera, teda v pondelok, keď sa bavíme po koaličnej rade, im koaličnej strany odkázali, že budú s nimi rokovať iba vtedy, keď sa začlenia naspäť do klubu SNS. Čo odmietajú paradoxne obidve strany, čiže nielen pán Huliak už do klubu SNS nevstúpi, pretože jej predseda strany SNS Andrej Danko je hlboko nedôveryhodná osoba, ktorá neplní ani ústne ani písomné sľuby. No a to takisto minister Taraba povedal, že neodstúpi a že iné spôsobia - To je ten zaujímavý momenty, ktorom by sme sa mohli venovať chvilku. Povedal, že pokiaľ by sa tí traja poslanci alebo za pokiaľ by sa s tými troma odstúpivšími poslancami rokovalo mimo vládnej koalícii, že tam vznikajú podozrenia z korupcie a mohlo by to byť vlastne zprocesnené, cez trestný poriadok a trestný zákon ako pokus o korupciu, čo je samozrejme zaujímavý motív a poodhaľuje zrejme tie skutočné motívy, tie koristnícke motívy, ktoré za týmto rozpadom klubu SNS a svojím spôsobom oslabenia koalície sú Ďalej tam je zaujímavý výrok, ktorý povedal predseda vlády Robert Fico pred niekoľkými týždňami, povedal, že pokiaľ dôjde k nejakým podozreniam alebo pokusom o kupovanie poslancov a mal na mysli kupovanie poslancov zvonka mimo koalície, tak zapojí všetky tajné služby. Doslova všetkému. Na Slovensku máme vlastne dve. Zapojí do preskúmania tejto otázky. Podľa mňa sú to jasné vyhrážky a odkazy koaličným renegátom, aby si dávali pozor. A tu je tá otázka, že vládna koalícia, Robert Fico zvlášť a ta skupina, to tvrdé jadro vládnej koalície naozaj držia v rukách Slovenskú informačnú službu a ako vieme napríklad aj z toho tej vojny políciou, o ktoré teraz hovoril na súdnom procese bývalý viceprezident policajného zboru pán Kovařík, tak Slovenská informačná služba sa naozaj dokáže venovať rôznym aktivitám. Ja by som povedal aj mimozákonným aktivitám a pre povedzme poslancov, ktorí boli v koalícii alebo ešte nejakým spôsobom sú v koalícii a majú nejaké zajačie úmysly môže byť naozaj výstrahou, že aby si dávali veľký pozor, pretože Slovenská informačná služba má rôzne prostriedky, ako by ich mohla presvedčiť o tom, aby hlasovali s koalíciou. To je ten nie celkom viditeľný aspekt tohto problému, ale treba ho naozaj brať veľmi do úvahy, že tu sú aj iné metódy ako tie oficiálne, ako prinútiť k loajalite vládnych poslancov.

Albín Sybera: Vy tím vlastně popisujete jeden z takových aspektů Ficovy poslední vlády, který je tam velmi rychlá, prudká kontrola veřejné moci v zemi a nedá mi to, abych se tady nezeptal ještě jednou: Bude stát Robertu Ficovi za to, aby v předčasných volbách riskovali, že by mohl o tuhletu moc, kterou takovým způsobem za poslední rok nabyl případně mohl přijít? Anebo myslíte, že i v případě předčasných voleb, které by nedopadly úplně optimálně pro Smer, přece jen v posledních průzkumech středová strana Progresivné Slovensko, se lepí na paty či přímo dostává se těsně před Smer, tak jestli je reálně možné, že by Robert Fico chtěl riskovat takový scénář?

Ivan Štulajter: To je veľmi dobre pohodená otázka, že či by mu to stálo za to, ja si myslím, že nestálo, a preto bude robiť všetko pre to, aby k takémuto vývoju nedošlo. My teraz diskutuje o predčasných voľbách, ale povedzme, že existuje ešte aj menšinová vláda ja neviem s tichou podporou - keď sa nedávno hlasovalo o predsedovi brannobezpečnostného výboru, tak sa tam dostal pán Gluk a sú veľmi silné podozrenie, že do tejto funkcie, aby sa v tomto postavení dostal by som povedal člověk s veľmi nelichotivou povesťou, ako agresívneho človeka, dostal zrejme aj hlas s pomocou poslancov KDH, čiže to sa naozaj otvára otázka, že či by za istých okolností časti poslaneckého klubu KDH nejakým spôsobom nedoplnila tie chýbajúce koaličnej rady. Čiže áno, Rober Fico urobí všetko pre to, aby sa taká situácia nestala. Pretože, poprvé, vytvoriť politickú atmosféru na predčasné voľby vyžaduje nejaký čas na to, aby sa tá situácia politicky tak zamotala a spoločensky tak vyhrotila, aby teda nejaké takéto riešenie pripadalo obhájiteľné. Druhá na predčasné voľby v nádeji nejaké hlasy. A nie pre každého môžu predčasné voľby vyhovovať práve v čase, ktorý by vyhovoval predsedovi vlády. Čiže situácia, keby krajina dospela k predčasným voľbám, vyžaduje niekoľko mesiacov. A vtedy sa naplno prejaví, koľko koaličný konsolidačný balíček, to znamená, že to klasické uťahovanie opaskov, pretože tie verejné financie na Slovensku sú naozaj vo veľmi zlom stave. V podstate aj z radov koalície sa hovorí, že smerujeme k bankrotu. No, takže to by bola veľmi mimoriadne zlá východisková pozícia pre Smer, ktorý hrá na tú strunu tej sociálnej politiky, aby šiel do predčasných volieb. Čiže áno, tá pravdepodobnosť nie je vysoká, ale nedá sa to vylúčiť, pretože. politický vývoj na Slovensku naozaj turbulentne neočakávaný. Hrajú tam veľkú rolu aj osobné animozity. Je to naozaj veľká skrumáž záujmov a v podstate už máme vyhrotený a extrémny postoj, či že za takýchto okolností je možné naozaj všetko.

Albín Sybera: Já se musím zeptat, v této situaci, kterou popisujete. Jak hodnotíte případnou připravenost opozice? Mám na mysli zejména už zmiňované Progresívne Slovensko, které jsme vlastně v posledních týdnech mohli vidět, že do svých řad přijali kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka. Někteří z komentátorů hovořili o tom, že se Progresívne Slovensko těmito kroky dostává trochu více doprava než z těch svých středových, někdo by možná řekl i středolevicových pozic. Nicméně Progresívne Slovensko by možná v takové situaci mělo potenciální partnery, spojence právě na té na té pravé straně, mám na mysli FES. Nebylo by spíš taktičtější od Progresívneho Slovenska, držet se víc těch středových pozic a potenciálně zkoušet ujídat elektorát Hlasu?

Ivan Štulajter: Ja si úplne nemyslím, že sa Progresívne Slovensko vstupom pána Korčoka dostala nejak príliš doprava. Pán Korček je diplomat a myslím si, že mu tie stredové pozície aj v takom by som povedal životnom naladení celkom vyhovujú, čiže to, že Progresívne Slovensko možno že neakcentuje témy ako je registrované partnerstvo pre páry rovnakého pohlavia alebo celú tú problematiku lgbti, že od toho trochu ustúpilo, to si myslím, že to je pravda, ale to si myslím zároveň, že to neznamená nejaký ústup od týchto hodnôt. Jednoducho tá politická realita na Slovensku je iná, sú tu reálne iné iný typ problémov, máme v podstate v ťažkej situácii zdravotníctvo, je drahé, nákladné a pritom ten efekt, ktorý z neho občania dostávajú, je stále akože horší. Čiže ja si nemyslím, že sa Progresívne Slovensko nejako stavia príliš nejak na pravicové pozície. A s tým súhlasím, že to, čo možno, že mne osobne pri Progresívnom Slovensku chýba alebo nie je dostatočne akcentované je práve, to je tá ľavicová stránka veci, ale nie je ani v tom, v tých ľudskoprávnych témach, ale práve v tých sociálnych témach, tam sa otvára naozaj obrovský a dobrý priestor pre získavanie voličov, či už tých, ktorí odskočia od hlavne koalície alebo boli doteraz v tábore nerozhodnutých, lebo tá interpretácia toho, že prečo sa Slovensko a životná úroveň ľudí ocitla tam, kde je dnes a prečo ten výhľad je negatívny, tak naozaj veľmi súvisí s dlhými rokmi vlády Smeru. Ich nekonáním, rozhadzovačnou politikou, neuskutočňovaní dôležitých reforiem a toto je naozaj dobrá pôda na to, kedy sa dajú aj na tých ľavicových témach sociálnej spravodlivosti a podobne získavať voliči. Tam by som videl, tam vidím teda dosť veľký priestor práve pre Progresívne Slovensko. Hoci samozrejme., že myslím si, že tam môžu získavať svoj hlas aj voliči KDH a SaS teda menej, lebo tak by som povedal taká liberálno pravicová strana orientovaná na ten podnikateľský elektorát, čiže áno. Nevidím Progresívne Slovensko, že by príliš išla niekde doprava, ale možno že by som ja odporučil im, aby išli viac dolava z hľadiska tej politickej pragmatiky a získavania nových voličov. Pretože sú aj také názory a uvidíme, či sa potvrdia v najbližšívh výskumov, že vlastne Progresívne Slovensko je niekde na strope. Hej, dosiahlo strop a iba Ivan Korčok môže priniesť nejaké hlasy a nebude to tak výrazný prírastok, lebo veľa tých vodičov, ktorí, ktorí preferujú pána Korčoka, volili ho ako prezidenta a podobne, tak sú vlastne už zarátaný voliči v tých bývalých prieskumov, v tých starších prieskumoch, čiže ten prírastok nemusí byť veľký. Progresívne Slovensko na to, aby tromflo Roberta Fica, potrebuje získať zrejme ďalších voličov a tam sú tie ľavicové témy veľmi akože aktuálne, pretože na tých liberálnych témách, ako si to teda ľudskoprávnych, tam už je ten elektorát.

Albín Sybera: Máme prostor možná ještě na jednu poslední otázku a nemůžu se nezeptat. My jsme vlastně za poslední rok viděli dvě, respektive troje volby na Slovensku, ale řekl bych dvě kampaně, které byly velmi vyhrocené. Mám tu na mysli prezidentskou kampaň z jara letošního roku a parlamentní kampaň z podzimu loňského roku. A bavíme-li se o možnosti předčasných voleb, anebo ale i regulérních voleb, tak bych se vás chtěl zeptat, je to trochu věštecká otázka, jsem si toho vědom. Můžou ty volby samozřejmě ovlivnit to, co jsme právě viděli v těch předchozích volbách. To znamená, dezinformační kampaně, obrovská míra nepravd na sociálních sítích a obrovská vypjatost, vybičovanost a jak už jsem řekl, zkrátka ta varianta, můžeme asi nějakým způsobem tušit ty aktivity cizích států v těch volebních kampaních? Tak se asi dá předpokládat, že něco takového bychom v následujících volbách opět viděli?

Ivan Štulajter: To je úplne jednoznačné, že ty politiky, ktoré uskutočňuje strana Smer, a potom tie ďalšie povedzme krajne pravicového odnože ako SNS, ale Republika, sú založené na tom, že polarizujú. Tento princíp tej polarizácie je základným princípom toho, aby naozaj vytvorili tie veľmi silné emocionálne väzby na svojej strany, aby prehlušili iné sociálne témy, aby naozaj tam to racio ustupovalo a išlo dopredu nejakými tými - identifikácie voliča s politickou stranou. Na toto je tá polarizácia úplne že ideálna je vlastne nevýhnutná. Čiže áno, ta kampaň bude, ak všetky kampane doteraz, alebo tie ktoré máme zaznamenané, máme s nimi skúsenosti. Bude určite mimoriadne ostrá a špinavá. Napríklad taký príklad. My sa tu teraz na Slovensku diskutujeme alebo sporíme o tom, o slovenskú hymnu, pretože istý hudobník vyšel s nápadom, že by sa mala trošku aranžérsky prekopať a bohužial prišiel na to spôsobom a uskutočňuje to spôsobom, ktorý je presne ten, o ktorom sa bavíme, polarizuje, spojil sa s ministerstvom kultúry, dostalna to dotáciu, spojil sa na to s generálnym tajomníkom ministerstva kultúry, ktorý je zapísaný v tej umeleckej obci ako krajne pravicový politik, extrémista s pánom Machalom a teraz sa dokonca obaja stretli s neofa\šistom Bombicom vo Veľkej Británii, odkiaľ prišli akože fotografie? Čiže je to aj tá otázka hymny, čo je pre mňa úplne neuveriteľné a absurdné, že mohli by sme akceptovať povedzme v rámci nejak umeleckej slobody, že môže byť aj iný aranžérsky prístup k hymne asi, ako nejaké extempore, alebo ako nejaký experimentálny pokus okej? Ale je to urobené presne tým spôsobom, aby sa znova krajina polarizovala. Hej, už sme mimo hudby, sme mimo hudby, sme mimo tónov, akordov, sme v tom klasickom spore kdo jej za zmeny, kdo je proti a tak ďalej. Myslím si, že ale teraz to veľmi prehnali, lebo hymn je predsa len niečo velmi spôsobom posvätné a to iste budú chápať aj českí voliči, pretože česká hymna je naozaj veľmi špecifická, melodicky, aranžérsky. A teraz do toho niekto zasiahol nejakým spôsobom tak, že je to kontroverzné samo o sebe. Takže áno. Bude to veľmi ostrá polarizačná kampaň, lebo je to princíp politiky, ktorý zastávajú tejto krajne pravicove strany. Otázka ako na toto dianie ve spoločnosti bude reagovať strana Hlas, proste prezidentská strana. Vidíme, že prezident sa napokon nestal takýmto produktom, tým podržtaškou, ako ho niektorí nazývali, Smeru a hlavnej koalície, že razi svojimi spôsobmi ako autonómnu politiku a takže je aj otázka toho, že kam sa vlastne posunie strana Hlas.

Albín Sybera: Mně to ještě nedá. Vím, že máme už málo času, ale v rychlosti já se vás zeptám, když mám tu přímou možnost vy jako hudebník, jak vy hodnotíte, když jste zmiňoval nové aranžmá slovenské hymny? Jak hodnotíte ten přínos po hudební stránce?

Ivan Štulajter: Ešte myslím, že to počuli len tí, ktorí to nahrávali. Ešte to nie je verejne dostupná věc, vieme, že nás, že to stálo z verejných peňazí asi okolo €40 000, kde veľkú časť zobral práve ten hudobník a paradoxné na tom je to, že sú to verejné peniaze a on tvrdí, že on tu vlastne hudbu nenatočil pre všetkých ale vlastne len pro tú veľkú bublinu, povedzme tú krajne bublinovú nacionalistickú bublinu, čo je strašný paradox, pretože ja si práve o tejto bubline nemyslím, že tá je práve pripravená na nejaké experimenty so slovenskou hymnou. Ľudia sú naučení si, že to je – je to svojím spôsobom tragikomické. Naozaj je to tragikomícké, kam sa slovenská politika aj v takejto povedzme citlivej záležitosti, ako je hymna, akože dostala. Má být prezentována myslím že 1. Januára na deň ústavy či kedy? 2025 takže všetci to bude určite jedna z ďalších by som povedal happeningom národný happeningov nový typ .

Albín Sybera: Já vám mockrát děkuju a budu se těšit opět na viděnou. Na slyšenou.

Ivan Štulajter: Ďakujem za pozvanie. Do videnia.







0