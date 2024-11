HRW: Zbraně pro válečné zločiny: Vyrobeny v USA

27. 11. 2024

čas čtení 3 minuty





Izraelský letecký útok v Libanonu, při kterém minulý měsíc zahynuli tři novináři a čtyři další byli zraněni, byl s největší pravděpodobností úmyslným útokem na civilisty a zjevným válečným zločinem, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel humanitární organizace Human Rights Watch, ve svém pravidelném denním přehledu



Nový výzkum odhalil, že při tomto útoku byly použity americké zbraně. Podívejme se, co to znamená.



Tento denní přehled již nějakou dobu upozorňuje na opakovaná zvěrstva izraelské armády v Gaze a Libanonu a upozorňuje na nutnost, aby USA, Velká Británie, Německo a další země přestaly Izraeli dodávat zbraně. Poselství je jasné: „Více zbraní znamená více válek, více zločinů.“



Organizace Human Rights Watch nezjistila žádné důkazy o tom, že by se v bezprostřední blízkosti v době útoku odehrávaly boje, působily zde vojenské jednotky nebo probíhala vojenská činnost.



Informace, které naši odborníci prověřili, naznačují, že izraelská armáda věděla nebo měla vědět, že se v oblasti a v budově, která byla cílem útoku, zdržují novináři. Izraelská armáda měla oblast pod přísným dohledem a jistě by viděla, že novináři odjíždějí v autech s označením „tisk“ nebo „televize“ a den co den se vydávají na reportáže.



Poté, co izraelská armáda původně uvedla, že její síly zasáhly budovu, kde „operovali teroristé“, o několik hodin později uvedla, že „incident se přezkoumává“. Předchozí smrtící útoky Izraele na novináře však neměly pro pachatele žádné následky, přestože měly závažné právní důsledky.



Válečné právo (mezinárodní humanitární právo) zakazuje útoky na civilisty a civilní objekty. Novináři jsou považováni za civilisty.



Osoby, které se dopustí závažného porušení válečného práva se zločinným úmyslem - tedy úmyslně nebo z nedbalosti - mohou být stíhány za válečné zločiny. Jednotlivci mohou být rovněž trestně odpovědní za napomáhání válečným zločinům, jejich usnadňování, napomáhání nebo navádění k nim.



Důkazy na místě činu, včetně zbytků shromážděných HRW, ukazují, že letecky shozená bomba byla vybavena naváděcí soupravou JDAM (Joint Direct Attack Munition). Souprava JDAM je připevněna k bombám shozeným ze vzduchu a umožňuje jejich navedení na cíl pomocí satelitních souřadnic, díky čemuž je zbraň přesná na několik metrů. Vyrábí se v USA.





Vláda USA musí v této oblasti jednat. Vzhledem k opakovaným nezákonným útokům izraelské armády na civilisty v Gaze a Libanonu by měl Washington pozastavit dodávky zbraní Izraeli. Pokud tak američtí představitelé neučiní, mohou se stát spoluviníky válečných zločinů.







Zdroj v angličtině ZDE

