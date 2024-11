Důchodová reforma pro bohaté aneb příprava na to, až to tu ovládne Putin

27. 11. 2024 / Boris Cvek

Chápu, že důchodový systém musí zachovávat určitou míru zásluhovosti. Takové je ostatně rozhodnutí Ústavního soudu. Existence důchodového systému má ovšem smysl vlastně jen v tom, jak zajistit živobytí na stáří pro ty, kteří se o ně nemohou postarat sami.

Důchodový systém nevznikl kvůli tomu, aby bohatí zaměstnanci měli z čeho žít, až budou staří, ale proto, aby chudí lidé na stará kolena nehladověli, či případně vyloženě neumírali hlady kdesi na výměnku.

Není třeba, myslím, moc velké představivosti, k jakým sociálním a politickým důsledkům by mohlo vést, kdyby se miliony lidí ocitly opět ve stáří bez peněz jako v 19. století. Přesto se bohužel zdá, že současná vláda i v tomto ohledu pečuje zase jenom o bohaté, kteří to vůbec nepotřebují. Tvrdí to ekonom Janský v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové na Českém rozhlase Plus.

Stále si kladu otázku, zda vládní politici skutečně nechápou, co dělají, nebo zda se už připravují na to, až to tu ovládne Putin a chudé lidi budou držet pod krkem silovici nového totalitního státu.

