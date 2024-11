Kanadský premiér je pod tlakem, aby se postavil Trumpovi kvůli celnímu plánu

27. 11. 2024

čas čtení 17 minut



Kanadský premiér je pod tlakem, aby se postavil Trumpovi kvůli celnímu plánu; američtí motoristé zřejmě budou kvůli Trumpovi čelit vyšším cenám benzínu



Čína, Kanada a Mexiko se ohradily proti Trumpovu plánu zavést vyšší cla na pozadí varování před dopadem na americké spotřebitele



Dvě třetiny Američanů si myslí, že cla povedou ke zvýšení cen, říká průzkum

Trumpova slova o clech vyvolávají obavy ze zasažení ekonomik po celém světě



Justin Trudeau pod tlakem, aby se postavil Trumpovi v otázce cel



Členové kanadského parlamentu vyzývají premiéra Justina Trudeaua, aby připravil „válečnou místnost“ pro nadcházející bitvu o cla se Spojenými státy.



„Jediné, na co tyran reaguje, je síla. Kde je tedy náš plán, jak se bránit?“ ptá se Jagmeet Singh, předseda Nové demokratické strany, Trudeaua. „Kde je válečný štáb?“ Čína, Kanada a Mexiko se ohradily proti Trumpovu plánu zavést vyšší cla na pozadí varování před dopadem na americké spotřebiteleČlenové kanadského parlamentu vyzývají premiéra Justina Trudeaua, aby připravil „válečnou místnost“ pro nadcházející bitvu o cla se Spojenými státy.„Jediné, na co tyran reaguje, je síla. Kde je tedy náš plán, jak se bránit?“ ptá se Jagmeet Singh, předseda Nové demokratické strany, Trudeaua. „Kde je válečný štáb?“





„Nemyslím si, že myšlenka na válku se Spojenými státy je to, co někdo chce. To, co uděláme, je, že se postavíme za kanadská pracovní místa,“ řekl Trudeau. „Postavíme se za prosperitu, kterou vytváříme, když spolupracujeme.“



Mezitím členové kanadských liberálních a konzervativních stran diskutují o způsobech, jakými by Trudeau mohl prosazovat politiku „Kanada především“ nebo spolupracovat s „naším americkým partnerem“.



Justin Trudeau dnes ve svém projevu na mimořádném zasedání kanadského parlamentu vyzval k jednotě, zatímco představitelé dvou největších průmyslových a na ropu bohatých provincií země vyjádřili obavy ze vztahů mezi USA a Kanadou, píše agentura Reuters.



Premiér Ontaria, průmyslového srdce země, řekl, že Trump má dobrý důvod k obavám o bezpečnost hranic.



„Musíme na našich hranicích odvést lepší práci? Na 1000 procent ... musíme naslouchat hrozbě, že hranice překračuje příliš mnoho ilegálů,“ řekl Doug Ford novinářům. „Musíme potlačit nelegální drogy a nelegální zbraně.“



Ford vyzval Trudeaua, aby upustil od obchodní dohody mezi USA a Kanadou a Mexikem ve prospěch dvoustranné dohody s USA, a Trumpovo přirovnání Kanady k Mexiku označil za „nejurážlivější věc, jakou jsem kdy slyšel“.



Stejně tak premiér na ropu bohaté provincie Alberta včera uvedl, že Trump má oprávněné obavy ohledně bezpečnosti hranic.



„Vyzýváme federální vládu, aby ve spolupráci s nastupující administrativou tyto otázky okamžitě vyřešila a předešla tak zbytečným clům na kanadský vývoz do USA,“ uvedla Danielle Smithová v příspěvku na sociálních sítích. Dodala: „Převážná většina energetického exportu Alberty do USA je dodávána prostřednictvím bezpečných a zabezpečených plynovodů, které k těmto nelegálním aktivitám na hranicích nijak nepřispívají.“



Federální soudce zamítl žádost Rudyho Giulianiho o přeložení lednového termínu soudního procesu na dobu po inauguraci Donalda Trumpa. Soudce nařídil Giulianimu zaplatit dvěma volebním pracovníkům z Georgie 148 milionů dolarů za šíření nepravdivých informací po volbách v roce 2020. Soudní jednání 16. ledna mělo určit, zda se Giuliani bude muset vzdát majetku, jako je byt v Palm Beach a prsteny Yankees ze Světové série, aby mohl zaplatit rozsudek.



„Můj klient pravidelně konzultuje a jedná přímo se zvoleným prezidentem Trumpem o záležitostech, které se odehrávají v době, kdy je nastupující administrativa v chodu, a také o inauguračních akcích,“ uvedl Giulianiho advokát Joseph Cammarata. „Můj klient chce využít svého politického práva a být u toho.“



„Společenský kalendář obžalovaného nepředstavuje závažný důvod [pro odklad procesu],“ uvedl soudce amerického okresního soudu Lewis Liman. Naznačil však, že by byl otevřený posunutí procesu o několik dní.





Kanadský premiér se dotazoval na Trumpovy celní plány



Kanadský premiér Justin Trudeau diskutuje před kanadským parlamentem s vůdcem opozice Pierrem Poilievrem o navrhovaných clech Spojených států. Poilievre Trudeaua kritizoval a vyzval ho, aby ve vztazích se Spojenými státy „postavil Kanadu na první místo“ a udělal více pro nápravu „rozbitých kanadských hranic“ a proti „liberalizaci drog“.



„Premiérova katastrofální legalizace a liberalizace drog dělá Američanům starosti,“ řekl Poilievre. „Kde je plán, jak zastavit drogy a udržet naše hranice otevřené pro obchod?“ dodal.





Podle dvou osob obeznámených s touto záležitostí tým Donalda Trumpa diskutuje o pokračování přímých rozhovorů se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v naději, že nový diplomatický tlak může snížit riziko ozbrojeného konfliktu, uvedla agentura Reuters.





Několik lidí z Trumpova týmu nyní považuje přímý přístup Trumpa, který by navázal na již existující vztahy, za nejpravděpodobnější způsob, jak prolomit ledy s Kimem, a to několik let poté, co si oba vyměnili urážky a to, co Trump nazval „krásnými“ dopisy v rámci bezprecedentního diplomatického úsilí během svého prvního funkčního období, uvedli tito lidé.





Homan je také bývalým spolupracovníkem Heritage Foundation a přispěvatelem Projektu 2025.

Homan byl architektem politiky rozdělování rodin, když vedl ICE během Trumpova prvního prezidentského období, což znamenalo, že úřady směly oddělovat rodiče a zákonné zástupce od nezletilých dětí zadržovaných v imigračních detenčních zařízeních, aby je mohly stíhat.



Když byl Homan v rozhovoru pro CBS dotázán na politiku předchozí Trumpovy administrativy, která vedla k rozdělování rodin, řekl, že existuje jednoduché řešení: „Rodiny mohou být deportovány společně.“

0

288

Tehdejší americký prezident Donald Trump se setkává se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v demilitarizované zóně v jihokorejském Pchanmundžomu v roce 2019.Jakou protislužbu Kim Trumpovi nabídne, není jasné. Severokorejci ignorovali čtyřletou snahu odcházejícího prezidenta Joea Bidena zahájit rozhovory bez předběžných podmínek a Kimovi dodává odvahu rozšířený raketový arzenál a mnohem užší vztahy s Ruskem."V jednání se Spojenými státy jsme již zašli tak daleko, jak jen můžeme,“ řekl Kim podle státních médií minulý týden v projevu na vojenské výstavě v Pchjongjangu.Během svého prezidentství v letech 2017-2021 se Trump s Kimem setkal třikrát, a to v Singapuru, Hanoji a na korejské hranici, což bylo poprvé, kdy do země vkročil úřadující americký prezident.Jejich diplomacie nepřinesla žádné konkrétní výsledky, i když Trump jejich rozhovory popsal jako „zamilování se“. USA vyzvaly Severní Koreu, aby se vzdala svých jaderných zbraní, zatímco Kim požadoval úplné zmírnění sankcí a poté vydal nové hrozby.Výhrůžka Donalda Trumpa, že hned v první den svého nástupu do funkce zavede 25% cla na dovoz z Kanady a Mexika, nevyjímá z obchodních sankcí ropu, sdělily dnes agentuře Reuters dva zdroje obeznámené s tímto plánem.Producenti ropy již dříve varovali, že cla na ropu zvýší cenu benzínu pro americké motoristy, uvedly FT.„Pětadvacetiprocentní clo na ropu a zemní plyn by pravděpodobně vedlo ke snížení produkce v Kanadě a zvýšení cen benzínu a energií pro americké spotřebitele a zároveň by ohrozilo severoamerickou energetickou bezpečnost,“ řekla Lisa Baitonová, šéfka Kanadské asociace producentů ropy, která se zaměřuje na obchod.V rámci rozmarů trhů a geopolitiky ceny ropy dříve vzrostly v souvislosti se zprávami o Trumpově slibu zavedení cel, a to kvůli předpovědím, že odradí od produkce, a tím zvýší ceny, nyní však podle agentury Reuters mírně poklesly v souvislosti se zprávami o chystaném příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu, zřejmě proto, že si lidé z Wall Street, kteří předvídají o deset kroků dopředu, představují, že by to mohlo vést k uvolnění sankcí vůči Íránu, a tedy k přebytku nabídky ropy, což by stlačilo ceny.....Stalo se tak poté, co Trump včera večer na sociální síti Truth Social představil svou vizi cel vůči Kanadě, Mexiku a Číně, podle níž by severní a jižní sousedé USA dostali v nové administrativě 25% cla, tedy v podstatě zvláštní poplatky, na veškerý svůj vývoz do USA. Trudeau uvedl, že měl se zvoleným americkým prezidentem „dobrý rozhovor“. Mnozí lídři to dnes považují spíše za úvodní salvu jednání než za Trumpovo ultimátum.Oba republikáni jsou ostře protiimigrační, podporují masové deportace osob bez dokladů v USA a jsou dlouholetými Trumpovými věrnými. Homan řekl televizi Fox News, že je ochoten uvěznit starostu coloradského Denveru Mikea Johnstona za to, že řekl, že se bude bránit federálním pokusům Trumpovy vlády shromažďovat v jeho městě lidi k deportaci., a mezinárodní pozorovatelé se domnívají, že takový postoj by mohl naznačovat, že Trump čelí mnohem jinému mexickému vůdci než ve svém prvním funkčním období 2016-2020. Andrés Manuel López Obrador, kterého Sheinbaumová letos vystřídala, se s Trumpem nakonec docela skamarádil. Uzavřeli dohodu, v níž Mexiko pomáhalo držet migranty dál od hranic s USA - a přijímalo deportované migranty jiných zemí z USA - a Trump na oplátku ustoupil od celních hrozeb vůči Mexiku. Sheinbaumová by nemusela být tak smířlivá.Sheinbaumová uvedla, že Trumpovi pošle dopis, v němž ho upozorní, že jeho výhrůžka uvalit na Mexiko a Kanadu plošná cla ve výši 25 % způsobí v obou zemích inflaci a ztrátu pracovních míst. „K jednomu clu se přidá další a tak dále, dokud neohrozíme naše společné podniky,“ řekla Sheinbaumová na dnešní tiskové konferenci.Trump tvrdí, že cla nejen přivedou více výroby zpět do USA, ale také donutí zejména Mexiko a Čínu k zásahu proti migrantům směřujícím na americko-mexickou hranici a proti nelegálním výrobcům, dealerům a pašerákům fentanylu, kteří pak návykový a nebezpečný opioid dostávají do USA k prodeji na nelegálním trhu. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí mezitím uvedl, že USA by neměly „považovat dobrou vůli Číny za samozřejmost“ v oblasti protidrogové spolupráce a že „fentanyl je pro USA problém“.Ve svém příspěvku na Twitteru uvedl, že Trumpův krok „představuje obrovské riziko pro quebeckou a kanadskou ekonomiku“. Vyzývá k tomu, aby se integrita hranic stala prioritou federální vlády. Již dříve ontarijský premiér Doug Ford uvedl, že cla by byla „zničující“ pro pracovníky a pracovní místa v USA a Kanadě.Zpráva uvádí, že i s přihlédnutím k potenciálnímu nedostatku pracovních sil v důsledku Trumpových plánů na potlačení imigrace - s výhrůžkou uspořádat „největší deportační operaci v americké historii“ - by mohlo dojít k 1% nárůstu inflace v USA.Peking Trumpovi vzkázal, že „v obchodní válce nikdo nevyhraje“ poté, co zvolený prezident přislíbil podepsat exekutivní příkaz o uvalení 25 % cla na všechny výrobky dovážené do Spojených států z Mexika a Kanady a dalších cel na Čínu.Trumpův kandidát na post hraničního zmocněnce Tom Homan dnes navštíví spolu s texaským guvernérem Gregem Abbottem americko-mexickou hranici.Oba republikáni jsou imigrační jestřábi a dlouholetí Trumpovi věrní.Homan řekl moderátorovi Fox News Seanu Hannitymu, že je ochoten uvěznit denverského starostu Mikea Johnstona za protesty proti jeho hromadné deportaci.Řekl to bývalý úřadující ředitel imigračního a celního úřadu: „Se starostou Denveru se shodneme na jedné věci - je ochoten jít do vězení. Já jsem ochoten ho zavřít, protože na to existuje zákon. Je to hlava 8 zákoníku Spojených států 1324 (iii). A ten říká, že je to trestný čin, pokud vědomě ukrýváte a skrýváte nelegálního cizince před imigračními úřady. Je to také trestný čin, pokud bráníte federálnímu policistovi v prosazování zákona.“Kanada a Mexiko jsou součástí dohody mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou (USMCA), kterou vyjednal sám Trump. Je zřejmé, že i na země, které mají s USA již uzavřené dohody, mohou být uvalena cla.Cla jsou oznámena jen několik hodin po jmenování Scotta Bessenta ministrem financí. Jedná se o odsunutí argumentu, že cla se dostávají do pozadí Trumpovy agendy.Ačkoli se omezují pouze na tři země, jejich dopad je ekonomicky velký, neboť se týkají tří největších obchodních partnerů Ameriky po eurozóně.Výslovně se uvádí, že k uvalení těchto cel bude použita exekutivní pravomoc, nikoli legislativní cesta. Domníváme se, že nejpravděpodobnější cestou bude zákon o mezinárodních hospodářských mimořádných pravomocích (IEEPA).Oznámení je zaměřeno pouze na tři země a ponechává otevřenou perspektivu zrušení cel. O clech jako strategickém nástroji k řešení obchodní nerovnováhy nebo jako nástroji zvyšování příjmů se nezmiňuje.Optimistické je, že to znamená, že k některým z nejextrémnějších scénářů v rámci všeobecných cel nedojde. Pesimistická interpretace (kterou upřednostňujeme) je, že se jedná o úvodní salvu a cílené zaměření na imigraci a drogy je nutné ke spuštění široké výkonné moci podle IEEPA.Právě minulý týden byl Senátu předložen nový návrh zákona, který ruší trvalé obchodní vztahy s Čínou a zaměřuje se na 50-100% cla. Ve Sněmovně reprezentantů USA je již podobný návrh zákona. Pro nás je velkou nevyřešenou otázkou, zda se diskuse o clech změní ve strategickou prostřednictvím legislativy.Měnový pár EUR/USD reaguje s úlevou na to, že nepadla žádná zmínka o evropském obchodu. Všimněme si však, že například němečtí výrobci automobilů mají obrovské výrobní kapacity v Mexiku, které jsou pak dále prodávány do USA. Všimněte si také složité provázanosti obchodu s Čínou a Mexikem, díky které je negativní dopad cel na Mexiko ještě větší.Kanadský dolar zaznamenal od oznámení cel největší oslabení očištěné o riziko. Kanada je nejzranitelnější zemí vyspělého trhu vůči dodatečným clům, ale zároveň je z hlediska rizik nejméně podhodnocená.Reakce akciového trhu je zatím velmi mírná, řekli bychom, že pravděpodobně na základě interpretace transakcí. To, že domácí americké společnosti s malou tržní kapitalizací vedly nedávnou tržní rally, také pomáhá snižovat dopad.První Trumpova vláda ukázala, že čím mírnější je reakce trhu, tím větší je pravděpodobnost další eskalace.Během první Trumpovy administrativy to byl Twitter. Účastníci trhu musí nyní sledovat prezidentovu novou sociální platformu.