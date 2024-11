Borrel: Putinova agrese proti Ukrajině probudila mnoho lidí v EU, ale ne všichni ještě vstali z postele

27. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

Evropa je v nebezpečí. Naše geopolitická situace se zhoršuje a na našem prahu se množí konflikty a krize. Od Ukrajiny po Blízký východ, přes jižní Kavkaz, Africký roh nebo Sahel. Nezapomínejme, že napětí v Jihočínském moři nadále roste s vážnými potenciálními důsledky pro naše ekonomiky. To vše na pozadí skutečnosti, že budoucí závazky Spojených států vůči evropské bezpečnosti jsou stále nejistější," napsal Josep Borrel. Evropa je v nebezpečí. Naše geopolitická situace se zhoršuje a na našem prahu se množí konflikty a krize. Od Ukrajiny po Blízký východ, přes jižní Kavkaz, Africký roh nebo Sahel. Nezapomínejme, že napětí v Jihočínském moři nadále roste s vážnými potenciálními důsledky pro naše ekonomiky. To vše na pozadí skutečnosti, že budoucí závazky Spojených států vůči evropské bezpečnosti jsou stále nejistější,"

Řekl jsem to mnohokrát: Ruská útočná válka proti Ukrajině je existenční hrozbou pro EU. Pokud Rusko Vladimira Putina na Ukrajině zvítězí, bude nevyhnutelně pokračovat ve své imperiální politice vůči dalším sousedům, zejména v Evropě. A důsledky této agresivní politiky jsme již viděli v Gruzii a Moldavsku.

Mnozí v Evropě se jistě probudili agresí Vladimira Putina proti Ukrajině, ale ještě nevstali z postele. To je však o to potřebnější nyní, kdy se závazky Spojených států nejen vůči Ukrajině, ale i vůči bezpečnosti Evropy jako celku staly v budoucnu po znovuzvolení Donalda Trumpa do Bílého domu nejistějšími. Nemáme na výběr: je nezbytné, abychom byli schopni zaručit naši vlastní bezpečnost.

EU nebyla vytvořena jako obranná aliance, ale může a měla by se stát globálním bezpečnostním partnerem v oblastech, jako je námořní bezpečnost, boj proti kybernetickým hrozbám nebo zahraniční manipulace s informacemi a vměšování.

Zdroj v angličtině: ZDE

