27. 11. 2024

Pokud bude Západ i nadále nečinně přihlížet, jak ruské a severokorejské síly vedou válku proti Ukrajině, aniž by výrazně zvýšily podporu Kyjeva, výsledkem bude větší chaos a zrychlená eroze mezinárodního řádu, který od 2. světové války udržuje globální mír – nejen v Evropě a východní Asii, ale po celém světě, píše David Kirichenko.

Rusko-ukrajinská válka se stala bojištěm nejen o kontrolu území, ale i o budoucnost lidstva a vtahuje aktéry z celého světa do boje o přetvoření globální rovnováhy moci, v němž jde o hodně. Nová "osa zla" se nadále stupňuje, protože do boje se zapojují severokorejští vojáci, což odhaluje pošetilost politiky "řízení eskalace" ze strany Bidenovy administrativy.

Západní svět mezitím váhá. Ukrajina, vyzbrojená i přečíslená, bojuje o udržení linie proti vlnám ruských a severokorejských vojáků. Vzhledem k tomu, že demokratičtí politici nadále ignorují naléhavost pomoci Ukrajině, zůstává naléhavá otázka: Získají demokratické síly vůli zvítězit, nebo se autoritářským mocnostem podaří rozdělit svět na sféry vlivu?

Severokorejští vojáci nyní bojují za Rusko na evropské půdě. Rusko zoufale hledá posily pro svou ofenzívu s cílem získat zpět Ukrajinou kontrolované části Kurské oblasti. Severní Korea zároveň využívá tohoto okamžiku k tomu, aby si zajistila podporu Ruska pro své širší ambice destabilizovat východní Asii.

Rusové a Severokorejci společně shromáždili 50 000 vojáků pro svou protiofenzívu proti ukrajinské armádě v Kursku. Rusko zoufale potřebuje více sil. V říjnu 2024 američtí představitelé obrany odhadli, že ruské síly utrpěly více než 600 000 ztrát, včetně zabitých a zraněných.

Po celý říjen mělo Rusko v průměru 1 500 obětí denně, což je neudržitelné tempo. Putin se snaží vyhnout rozsáhlému mobilizačnímu úsilí, aby zabránil nepokojům v ruské společnosti a udržel veřejnou podporu pro válku.

Nicméně Rusko má peníze, a to hodně, ze svých příjmů z ropy a plynu, na které Západ nedokázal adekvátně zacílit. Tento finanční polštář umožňuje Rusku pokračovat ve válečném úsilí navzdory nedostatku pracovních sil. Na druhou stranu, Severní Korea má dostatek pracovních sil, ale zoufale potřebuje zahraniční měnu. Severní Korea využije zoufalství Ruska a pravděpodobně bude prosazovat transfer citlivých technologií, aby posílila svůj jaderný a raketový program, čímž zvýší svou hrozbu vůči Spojeným státům a jejich spojencům.

Navíc, stejně jako Čína, Severní Korea vidí svou podporu Ruska jako způsob, jak vyčerpat západní zdroje. Oslabený a přebujelý Západ se dokonale shoduje se severokorejskými ambicemi na Korejském poloostrově. Pokud by Západ opustil Ukrajinu, výrazně by to oslabilo jeho pozici a dodalo by to odvahu jeho nepřátelům.

Německý kancléř Olaf Scholz pokračoval v oslabování pozice Západu, když nedávno telefonicky prolomil diplomatickou izolaci Ruska. Jeho rozhovor s Vladimirem Putinem, ve kterém se snažil prosadit jednání, přinesl Putinovi symbolické vítězství. Tlumená reakce Západu na připojení severokorejských sil k útoku v Kursku odráží poraženecký postoj k Ukrajině. Západní lídři pravděpodobně chápou, že Rusko nebude souhlasit s příměřím, dokud si Ukrajina udrží kontrolu nad Kurskem. Z jejich pohledu by umožnění Rusku znovu dobýt Kursk mohlo vydláždit cestu k rychlejšímu opuštění podpory Ukrajiny, úplně.

Bidenova administrativa sice konečně zrušila omezení pro ukrajinské síly používající rakety dlouhého doletu v Rusku, ale rozhodnutí přichází o několik let později, než by mělo, a je omezené na Kurskou oblast. Biden si pravděpodobně spočítal, že umožnit Ukrajině udeřit na severokorejské a ruské síly v Kursku by Moskva nepovažovala za přehnanou provokaci, zejména s ohledem na novou americkou prezidentskou administrativu, která se chystá ujmout úřadu a která by mohla snížit podporu Ukrajiny.

Nejlepším odstrašujícím prostředkem by bylo poskytnout Ukrajině všechny zbraně, které potřebovala na začátku války, aniž by bylo uvaleno omezení na jejich použití. Tento přístup by zajistil, že severokorejští vojáci by nikdy neměli příležitost zapojit se do konfliktu o mnoho let později. Další nejlepší možností by bylo okamžitě zrušit všechna omezení a dodat Ukrajině vylepšené schopnosti dlouhého doletu, jakmile se objeví zprávy o severokorejských vojácích podporujících Rusko. To by byl nejlepší způsob, jak odradit Severní Koreu od většího zapojení do války.

Defétistický přístup zastávaný lídry jako Scholz pouze vydláždí cestu pro mnohem větší konflikty v budoucnosti, což v konečném důsledku posílí Osu zla. Pokud bude Západ i nadále nečinně přihlížet, jak ruské a severokorejské síly vedou válku proti Ukrajině, aniž by výrazně zvýšily podporu Kyjeva, výsledkem bude větší chaos a zrychlená eroze mezinárodního řádu, který od 2. světové války udržuje globální mír – nejen v Evropě a východní Asii, ale po celém světě. Ukrajina nyní chrání západní svět vlastní krví. Stále více stojí osamoceně.

